TANK500 HEV da GWM é lançado na Tailândia e abre a primeira pré-venda global

BAODING, China, 23 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Em 21 de março, a GWM realizou uma coletiva de imprensa no 44º Bangkok International Motor Show, anunciando a pré-venda do TANK500 HEV da GWM pela primeira vez, o que atraiu a atenção da mídia e participantes locais.

"O TANK500 HEV da GWM significa um novo capítulo para o setor de NEVs na Tailândia. Ele proporcionará mais comodidade para os usuários viajarem e também desejamos experimentar seu poderoso desempenho", comentou Wongautocar, uma famosa mídia local.

GWM TANK500 HEV é lançado na Tailândia e abre primeira pré-venda Global (PRNewsfoto/GWM)

O TANK500 HEV da GWM herda a capacidade off-road de alto nível, experiência extremamente confortável e funções inteligentes de ponta. O modelo atenderá às diversas necessidades dos consumidores para dirigir.

O modelo é baseado na arquitetura super híbrida GWM TANK. A arquitetura, que integra mecanismos, motores, travas diferenciais e um sistema de tração de quatro rodas TOD, oferece vantagens distintas, como alto desempenho, baixo consumo de combustível e capacidade off-road inteligente. Isso pode ajudar os consumidores a evitar vários problemas em condições severas de estrada, incluindo escalada, vadear e áreas lamacentas.

O TANK500 HEV da GWM se concentra na criação de uma experiência luxuosa e aconchegante para os consumidores. Os detalhes do design interno dão um toque luxuoso, incluindo a tela de controle central inteligente de grande porte, a tela de exibição digital para dados de estrada e assentos de couro. O modelo adota suspensão dianteira double-wishbone e traseira multi-link, que permitem proporcionar uma experiência confortável aos consumidores em diversos cenários, como deslocamentos urbanos e off-road.

Outro destaque do modelo é sua inteligência. O TANK500 HEV da GWM, lançado no mercado Tailandês neste momento, é equipado com um avançado sistema inteligente de assistência ao motorista, integrando travas elétricas dianteiras e traseiras do diferencial, TANK Turn, detecção de profundidade, controle de cruzeiro off-road e Transparent Body. O Transparent Body pode ajudar os motoristas a entender as condições da estrada rapidamente, identificando as circunstâncias ao redor com câmeras, aumentando assim a segurança na direção.

Na conferência de imprensa, a marca GWM TANK foi lançada oficialmente para o mercado tailandês. A GWM TANK, posicionada globalmente como uma "Marca SUV off-road Premium", visa criar uma nova categoria de produto que atenda aos diferentes estilos de vida dos consumidores globais com a característica de marca "Robusta, Distinta e Livre".

A GWM TANK foi lançada em vários mercados globais, como o Oriente Médio e a Austrália, e foi reconhecida pela mídia e usuários locais. Fazer sua estreia na Tailândia é um dos passos significativos feitos pela GWM TANK para expandir para o mercado global. No futuro próximo, a GWM TANK também entrará em outros mercados nos países da ASEAN.

A GWM TANK, fundada em 2021, vendeu mais de 200.000 unidades em todo o mundo desde então. Ela explorará tecnologias líderes para criar um portfólio mais diversificado para oferecer a mais consumidores globais uma experiência de NEV inteligente, segura e confiável para viagens off-road.

FONTE GWM

