Tanmiah Food Company e Tyson Foods fortalecem parceria estratégica em evento na Arábia Saudita

RIADE, Arábia Saudita, 22 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Tanmiah Food Company da Arábia Saudita ("Tanmiah" ou a "Empresa", 2281 na Bolsa de Valores da Arábia Saudita) e a Tyson Foods, Inc. dos EUA (NYSE: TSN) se reuniram esta semana em Jeddah para reconhecer a parceria estratégica estabelecida em 2022, incluindo as oportunidades de crescimento em potencial no Reino da Arábia Saudita e no Oriente Médio em geral.

Ahmed Osilan, Executive Board Member & Managing Director of Tanmiah Food Company and Amy Tu, President, International and Chief Administrative Officer of Tyson Foods

A liderança sênior de cada empresa se uniu ao evento com convidados prestigiados do governo saudita, incluindo o Vice-Ministro, Sua Excelência o Eng. Mansour bin Hilal Al Mushaiti, do Ministério de Meio Ambiente, Água e Agricultura, e o Eng. delegado Albader bin Adil Foudah, do Ministério da Indústria e Recursos Minerais, além do Cônsul Geral dos EUA em Jeddah, Faris Asad, e da Cônsul Comercial, Julie LeBlanc.

A parceria ajudará a atender de forma sustentável a crescente demanda por aves do Reino, ao mesmo tempo em que apoiará as metas de segurança alimentar e crescimento econômico do Reino. Como uma das principais empresas do setor de alimentos do mundo, a Tyson Foods está comprometida com o fornecimento de proteínas para uma população crescente em todo o Oriente Médio.

As empresas discutiram o crescente mercado de alimentos Halal (aceitos pelos valores da religião islâmica) e as oportunidades que apresentam para desbloquear o crescimento futuro da parceria. As empresas também discutiram planos de expansão futura para aumentar a capacidade de processamento da Supreme Foods Processing Company. Conforme o acordo de parceria, a Tyson Foods e a Tanmiah investirão em conjunto na expansão de uma maior capacidade de processamento. Prevê-se que a expansão aumente a capacidade total de produção da Supreme Foods Processing para cerca de 100 mil toneladas métricas por ano.

Zulifqar Hamadani, CEO da Tanmiah Food Company, disse: "Foi uma honra receber nossos parceiros da Tyson Foods no Reino à medida que ganhamos impulso após a recente assinatura de nossa parceria estratégica, que desbloqueará o crescimento em todo o Reino e melhorará o acesso a produtos avícolas processados de alta qualidade. Também acreditamos que a parceria fortalecerá nosso compromisso de apoiar as metas de segurança alimentar e autossuficiência do Reino".

Ahmed Osilan, Membro do Conselho Executivo e Diretor Geral disse: "Esta parceria contribuirá para os objetivos de segurança alimentar e trará conhecimento, padrões e tecnologias globais para o mercado avícola saudita, estimulando a economia não petrolífera do Reino e, ao mesmo tempo, gerando centenas de empregos na região de Makkah".

Amy Tu, Presidente e Diretora Internacional e Administrativa da Tyson Foods, disse: "A Tyson Foods tem o prazer de fazer parceria com a Tanmiah no Reino da Arábia Saudita para tratar da importância da segurança alimentar. Uma parte fundamental do nosso plano estratégico é atender à crescente demanda global por proteínas e oferecer a clientes e consumidores produtos adaptados ao mercado e região locais. Nossa parceria com a Tanmiah Food nos permitirá cumprir esse plano, especialmente a crescente demanda por alimentos Halal. Estamos animados para construir uma parceria de longo prazo e impulsionar a atividade econômica futura no Reino".

TAN Sun, Presidente da Tyson Foods Asia Pacific, disse: "Estamos comprometidos em trabalhar juntos para impulsionar a excelência operacional e fornecer produtos avícolas de alta qualidade em toda a região. Estamos alinhados com a necessidade de expansão futura em toda a cadeia de valor e melhorias nos processos produtivos. Estamos ansiosos pelo futuro dessa colaboração".

