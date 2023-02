Tanmiah Food Company faz parceria com líder internacional em alimentos e tecnologia agrícola MHP Group para impulsionar a produção de aves da Arábia Saudita

RIADE, Arábia Saudita, 16 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Tanmiah Food Company (TADAWUL: 2281), ("Tanmiah" ou "a Empresa"), líder de mercado consagrada no fornecimento de aves e outros produtos à base de carne, firmou hoje um memorando de entendimento com a MHP, a principal produtora europeia de aves. O acordo é o primeiro passo para o estabelecimento de uma joint venture entre a subsidiária integral da Tanmiah, a Desert Hills for Veterinary Services Company Ltd, e a MHP SE (LSE: MHPC, "MHP"), a empresa controladora do principal grupo internacional de alimentos e tecnologias agrícolas, sediada na Ucrânia.

Greenfield hatchery in Saudi Arabia to hatch 108 million hatching eggs per annum, and feed milling facilities with the target of producing 137 thousand tonnes of feed per annum

Com o apoio do governo da Arábia Saudita e de acordo com os objetivos de segurança alimentar da Saudi Vision 2030, o memorando estabelece os princípios do estabelecimento de uma joint venture com o objetivo de acelerar os esforços para preencher a lacuna de produção atual no setor doméstico de aves do Reino da Arábia Saudita.

O foco principal da joint venture será o desenvolvimento e a operação de instalações de criação de aves e inclui a criação de uma encubadora greenfield na Arábia Saudita para incubar 108 milhões de ovos por ano. Ela também investirá em instalações de moagem de ração com o objetivo de produzir 137 mil toneladas de ração por ano.

As iniciativas serão financiadas principalmente pelo Fundo de Desenvolvimento Agrícola da Arábia Saudita. A MHP está preparada para fornecer um amplo espectro de conhecimentos no setor em toda a cadeia de valor para capturar as oportunidades de longo prazo e projetar as melhores instalações da categoria, totalmente adaptadas às condições do mercado local.

O estabelecimento da joint venture permanece sujeito às aprovações regulatórias necessárias, inclusive à autorização da Autoridade Geral de Concorrência da Arábia Saudita e a outras autorizações aplicáveis.

Zulfiqar Hamadani, CEO da Tanmiah, disse: "A nova parceria com a MHP é mais um passo importante, que demonstra nossa determinação em contribuir para a autossuficiência avícola do Reino da Arábia Saudita, ao mesmo tempo que reforça nosso pioneirismo no apoio aos objetivos de segurança alimentar e autossuficiência do reino. Além disso, como a maior produtora de aves da Europa, a MHP oferece ampla experiência no setor, o que aprimorará as capacidades e eficiências de produção da Tanmiah, além de aprimorar nossa agenda de sustentabilidade."

O Dr. John Rich, presidente executivo da MHP SE, acrescentou: "Esse memorando representa um marco importante na estratégia internacional da MHP. Estou confiante de que o excelente histórico operacional da Tanmiah, em combinação com a experiência em avicultura líder do setor da MHP, poderá produzir resultados transformadores para o reino em seu caminho para atingir as metas de segurança alimentar da Vision 2030. O constante aprofundamento do relacionamento entre a MHP e a Arábia Saudita é uma parte importante de nosso compromisso de longo prazo com a região, e continuamos a buscar oportunidades para fazer o melhor uso de nossa experiência para melhorar a segurança alimentar em todo o mundo. O acordo também aproxima os povos da Arábia Saudita e da Ucrânia."

A Tanmiah está no caminho certo para concretizar seus ambiciosos planos de crescimento, que incluem a expansão de sua capacidade de produção de aves frescas e outros produtos processados e o desenvolvimento de produtos e serviços novos e inovadores que atendam às mudanças nas demandas dos consumidores nacionais e internacionais.

Ahmed Bin Sharaf Osilan, membro da diretoria e diretor administrativo da Tanmiah, comentou: "Nosso segmento de alimentos e saúde animal tem proporcionado resultados sólidos nos últimos trimestres e temos planos ambiciosos de expandir ainda mais esse negócio e gerar valor sustentável de longo prazo para todas as partes interessadas, inclusive nossos acionistas. Os investimentos materiais nessa joint venture resultarão em uma expansão de nossa capacidade geral, ao mesmo tempo que apoiarão a criação de empregos locais e cumprirão a visão estratégica do reino para nosso setor."

A cerimônia de assinatura foi realizada em Riade nos escritórios do Ministério do Meio Ambiente, Água e Agricultura, em 16 de fevereiro de 2023. Representantes dos Ministérios do Investimento e do Comércio do Reino da Arábia Saudita, a Autoridade Saudita de Alimentos e Medicamentos, o Fundo de Desenvolvimento Agrícola e a Saudi Investment Recycling Company também participaram do evento.

www.tanmiah.com

www.mhp.ua, www.mhp.com.cy

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2004463/Tanmiah_Food_Company.jpg

FONTE Tanmiah Food Company

SOURCE Tanmiah Food Company