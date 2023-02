Tanmiah Food Company s'associe au leader international de l'agroalimentaire et de l'agrotechnologie MHP Group pour stimuler la production de volaille saoudienne

RIYADH, Arabie saoudite, 17 février 2023 /PRNewswire/ -- Tanmiah Food Company (TADAWUL: 2281), ("Tanmiah" ou"la Société"), un leader du marché établi dans la fourniture de volailles et d'autres produits carnés, a conclu aujourd'hui un protocole d'accord avec MHP, le premier producteur européen de volailles. L'accord est la première étape de la création d'une coentreprise entre la filiale de Tanmiah en propriété exclusive, Desert Hills for Veterinary Services Company Ltd, et MHP SE (LSE: MHPC, "MHP"), la société mère du leader international de l'agroalimentaire et de l'agrotechnologie dont le siège est en Ukraine.

Greenfield hatchery in Saudi Arabia to hatch 108 million hatching eggs per annum, and feed milling facilities with the target of producing 137 thousand tonnes of feed per annum

Soutenu par le gouvernement saoudien, et conformément aux objectifs de sécurité alimentaire figurant au plan Saudi Vision 2030, le protocole énonce les principes d'établissement d'une coentreprise visant à accélérer les efforts pour combler le déficit de production existant dans le secteur avicole national du Royaume d'Arabie Saoudite.

L'objectif principal de la coentreprise sera de développer et d'exploiter des installations d'élevage de volailles, et notamment d'établir un nouveau couvoir en Arabie Saoudite afin de faire éclore 108 millions d'œufs d'incubation par année. Elle investira également dans des installations de broyage alimentaire dans le but de produire 137 000 tonnes de nourriture pour animaux par an.

Les initiatives seront principalement financées par le Fonds de développement agricole d'Arabie saoudite. MHP est prête à fournir une vaste expertise de l'industrie dans toute la chaîne de valeur pour saisir les opportunités à long terme et concevoir les meilleures installations de sa catégorie entièrement adaptées aux conditions du marché local.

La création de la coentreprise reste soumise aux approbations réglementaires nécessaires, y compris l'autorisation de l'Autorité générale de la concurrence d'Arabie saoudite et d'autres autorisations applicables.

Zulfiqar Hamadani, PDG de Tanmiah, a déclaré: "Le nouveau partenariat avec MHP est une étape importante, démontrant notre détermination à contribuer à l'autosuffisance avicole du royaume d'Arabie Saoudite tout en renforçant notre rôle de pionnier dans la réalisation des objectifs de sécurité alimentaire et d'autosuffisance du Royaume. De plus, en tant que plus grand producteur de volaille en Europe, MHP apporte une vaste expertise de l'industrie qui fera progresser les capacités et l'efficacité de la production de Tanmiah, tout en améliorant notre programme de durabilité."

John Rich, président exécutif de MHP SE, a ajouté: "Ce protocole représente une étape importante dans la stratégie internationale de MHP. Je suis convaincu que l'excellente expérience opérationnelle de Tanmiah, combinée à l'expertise avicole de premier plan de MHP, peut apporter des résultats transformationnels au Royaume, qui est en passe de réaliser les objectifs de sécurité alimentaire du plan Vision 2030. L'approfondissement constant des relations entre MHP et l'Arabie saoudite est un élément important de notre engagement à long terme dans la région, et nous continuons de chercher des occasions de tirer le meilleur parti de notre expertise pour améliorer la sécurité alimentaire dans le monde. L'accord rapproche également les peuples d'Arabie saoudite et d'Ukraine."

Tanmiah est en bonne voie de réaliser ses ambitieux plans de croissance, consistant à accroître sa capacité de production de volailles fraîches et de produits transformés et à mettre au point des produits et des services nouveaux et innovants qui répondent aux demandes changeantes des consommateurs nationaux et internationaux.

Ahmed Sharaf Osilan, membre du conseil d'administration et directeur général de Tanmiah, a déclaré: "Notre segment aliments pour animaux et santé animale a produit de solides résultats au cours des derniers trimestres et nous avons des plans ambitieux pour développer davantage cette activité et générer une valeur durable à long terme pour tous nos intervenants, y compris nos actionnaires. Les investissements substantiels dans cette coentreprise se traduiront par une expansion de notre capacité globale, tout en encourageant la création d'emplois locaux et en concrétisant la vision stratégique du Royaume pour notre secteur."

La cérémonie de signature a eu lieu à Riyadh dans les bureaux du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture le 16 février 2023. Des représentants des ministères de l'Investissement et du Commerce du Royaume d'Arabie saoudite, de la Saudi Food and Drug Authority, du Fonds de développement agricole et de la Saudi Investment Recycling Company ont également assisté à cet événement.

