TAQA clôt la transaction d'acquisition de 100 % du capital d'Al Mansoori Petroleum Services pour s'étendre au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie centrale et en Europe de l'Est

DHAHRAN, Arabie Saoudite, 1er février 2023 /PRNewswire/ -- La société Industrialization and Energy Service Company (« TAQA ») a annoncé aujourd'hui la fermeture de son acquisition à 100 % d'Al Mansoori Petroleum Services (« AMPS »), élargissant ainsi les activités relatives aux solutions de puits de TAQA à l'échelle internationale.

L'acquisition est financée par une augmentation de capital menée par les principaux actionnaires actuels de TAQA. Cet investissement apporte à TAQA une entreprise bien établie et diversifiée basée dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord avec un historique de performances solides et des relations de longue date avec de grandes entreprises pétrolières et gazières dans la région. Les entreprises combinées emploient plus de 5 500 employés, desservant une clientèle large et diversifiée dans 20 pays, créant une entreprise régionale et mondiale intégrée, basée à Dhahran, en Arabie saoudite, et dont les activités sont axées sur les les activités relatives aux solutions de puits.

« Je tiens à remercier les actionnaires de TAQA pour leur confiance dans TAQA, et leur engagement à soutenir le parcours de croissance de TAQA et les plans progressistes qui sont alignés sur la Vision 2030 du Royaume. L'augmentation de capital positionnera TAQA en tant que société internationale opérant dans de multiples régions, un véritable champion national saoudien », a déclaré l'ingénieur Ahmed Al Zahrani, président du conseil d'administration de TAQA.

Khalid M. Nouh, PDG de TAQA, a déclaré : « Ensemble, nous sommes mieux placés pour poursuivre notre parcours vers une croissance rentable grâce à l'occasion unique de miser sur notre portefeuille combiné, notre sens aigu des affaires, notre marque reconnue, et nos produits et services de qualité. Notre objectif reste d'offrir des produits et des services exceptionnels à nos clients tout en créant la plus grande valeur pour nos actionnaires et nos employés ».

À propos de TAQA

Établie en Arabie Saoudite en 2003, TAQA est une société de solutions de puits qui fournit des produits et des services à l'industrie de l'énergie, permettant la performance de ses clients. TAQA continue d'innover en développant et en déployant des technologies, des produits et des services et en établissant des relations à long terme avec ses clients. Avec plus de 5 500 employés répartis dans 20 pays, le portefeuille de services de puits de TAQA comprend les services suivants : stimulation et tubes enroulés, cimentation, filaire, fracturation, forage directionnel, outils de fond de trou, complétions, tests de puits, slickline, inspection, sécurité H2S, et diagraphie et perforation.

