TAQA e Reykjavik Geothermal assinam acordo de joint venture para formar a TAQA Geothermal Energy LLC

RIADE, Arábia Saudita, 15 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Durante o Fórum do Setor Privado do Fundo de Investimento Público (PIF) em Riade, hoje, a Industrialization and Energy Services Company (TAQA) e a Reykjavik Geothermal (RG) assinaram um acordo de joint venture para estabelecer a TAQA Geothermal Energy LLC, sediada em Riade, na Arábia Saudita.

A TAQA Geothermal explorará e desenvolverá recursos geotérmicos na Arábia Saudita e na região do Oriente Médio e Norte da África (MENA), contribuindo para as metas de descarbonização da Arábia Saudita e da Middle East Green Initiatives. A nova joint venture está plenamente alinhada com os esforços do Reino para reduzir as emissões de carbono com o objetivo de zerar as emissões líquidas e, ao mesmo tempo, diversificar o mix de energia do Reino, de acordo com a Vision 2030.

Ao comentar sobre essa notícia, Khalid Nouh, CEO do Grupo TAQA, disse:

"Começamos nossa jornada de transição para um futuro sustentável no início de 2021, quando criamos o TAQA Geothermal Center of Excellence (TG-CoE) na Turquia, com o objetivo de compartilhar conhecimentos e experiência de desenvolvimento geotérmico com outras partes interessadas no Reino. Nos últimos dois anos, o TG-CoE trabalhou em estreita colaboração com universidades, institutos de pesquisa, a K A-CARE e a SGS sob as diretrizes do Ministério da Energia. O resultado desses esforços colaborativos é um potencial promissor de recursos geotérmicos no Reino, e chegou o momento de tomar medidas ousadas para explorar mais a fundo esse recurso e aproveitar todo seu potencial.

Hoje tenho o prazer de anunciar que a TAQA está fazendo uma parceria com um líder global excelente e bem estabelecido no desenvolvimento de recursos geotérmicos (Reykjavik Geothermal, RG). Juntos, estamos criando a TAQA Geothermal Energy LLC, sediada em Riade, no Reino da Arábia Saudita, com a missão de explorar e desenvolver o equivalente a 1 GW de energia geotérmica a partir de recursos no Reino e contribuir ainda mais para cumprir as metas de descarbonização da Arábia Saudita e da Middle East Green Initiatives."

Godmundur Thoroddsson, presidente da diretoria da RG, disse: "A equipe da RG acredita há muito tempo no potencial geotérmico do Reino; começamos a explorar os recursos locais em 2009. Essa fonte de energia de carga base limpa, estável e barata tem um enorme potencial. Ela supera 1 GW de geração de energia elétrica de alta entalpia, nossa nova joint venture pretende desenvolver a utilização direta em larga escala de projetos geotérmicos de resfriamento e dessalinização, utilizando os abundantes recursos de baixa e média entalpia do Reino."

Sobre a TAQA



Criada na Arábia Saudita em 2003 e com propriedade de 54% pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, a TAQA inova, desenvolve e implementa tecnologias, produtos e soluções para o setor de energia, melhorando o desempenho de seus clientes. Com mais de 5.500 funcionários em 20 países, a TAQA tem um portfólio integrado de Well Solutions alimentado por centros globais de excelência em produtos e tecnologias.

Sobre a Reykjavik Geothermal



Sediada em Reykjavik, na Islândia, a RG é uma líder global de renome mundial e consagrada no desenvolvimento de energia geotérmica sustentável. Com projetos geotérmicos bem-sucedidos desenvolvidos na Islândia e no mundo todo, a RG tem uma equipe de especialistas qualificados no setor, com foco em um pipeline significativo de projetos nos principais mercados de alto crescimento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2032864/TAQA_Geothermal_Energy_LLC.jpg

FONTE The Industrialization and Energy Services TAQA

