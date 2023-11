TAQA signe un accord pour l'achat des actions CGG d'ARGAS

PARIS, 20 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La Industrialization and Energy Services Company (« TAQA ») a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif pour acheter les actions restantes de sa filiale, Arabian Geophysical and Surveying Company (ARGAS). La transaction devrait être conclue cette année, sous réserve du respect des conditions pertinentes.

« Dans le cadre de cette transaction, qui est conforme à la stratégie de TAQA, ARGAS devient une société à part entière de TAQA, ce qui accélère davantage la synergie entre nos activités à part entière. Nous investirons davantage dans ARGAS afin de tirer parti de ses capacités exploratoires pour accéder aux secteurs des ressources naturelles et des mines de la région », a déclaré Khalid M. Nouh, directeur général de la TAQA et président du conseil d'administration d'ARGAS.

ARGAS a été fondée en 1966 et se spécialise dans l'acquisition de données sismiques et non sismiques, la géoscience et l'arpentage sur terre, en eau peu profonde et en mer. ARGAS a son siège social à Dhahran, en Arabie saoudite, et mène des opérations régionales au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

À propos de TAQA :

Fondée en 2003, la TAQA est une société internationale basée à Dharan qui offre des solutions de pointe pour l'industrie de l'énergie et crée de la valeur et des opportunités pour toutes ses parties prenantes. La TAQA emploie plus de 5 000 personnes dans plus de 20 pays et dessert de multiples marchés. La TAQA offre un portefeuille complet de solutions pour les puits qui comprend les tubes enroulés et la stimulation, la cimentation, le filaire, la fracturation, le forage directionnel, les outils de fond de puits, les complétions, les essais de puits, le Slickline, l'inspection, la sécurité H2S, la diagraphie et la perforation.