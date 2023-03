TAQA et Reykjavik Geothermal signent un accord de coentreprise pour former TAQA Geothermal Energy LLC

RIYAD, Arabie Saoudite, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- Au cours du Forum du secteur privé du Fonds d'investissement public (FIP) qui s'est tenu aujourd'hui à Riyad, la Société d'industrialisation et de services énergétiques (TAQA) et Reykjavik Geothermal (RG) ont signé un accord de coentreprise pour créer TAQA Geothermal Energy LLC, dont le siège se trouve à Riyad, en Arabie saoudite.

TAQA and Reykjavik Geothermal sign Joint Venture Agreement to form TAQA Geothermal Energy LLC

TAQA Geothermal étudiera et développera les ressources géothermiques en Arabie saoudite et dans la région MENA, contribuant ainsi aux objectifs de décarbonisation des initiatives durables de l'Arabie saoudite et du Moyen-Orient. Cette nouvelle coentreprise s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Royaume pour réduire les émissions de carbone en vue d'atteindre l'objectif zéro émission nette tout en diversifiant le bouquet énergétique du Royaume, conformément à sa Vision 2030.

Khalid Nouh, PDG du groupe TAQA, a commenté cette nouvelle:

"Nous avons débuté notre parcours de transition vers un avenir durable début 2021, lorsque nous avons créé le Centre d'excellence géothermique de TAQA (TG-CoE) en Turquie, avec pour objectif de partager nos connaissances et notre expérience en matière de développement géothermique avec d'autres parties prenantes dans le Royaume. Au cours des deux dernières années, le TG-CoE a travaillé en étroite collaboration avec des universités, des instituts de recherche, K A-CARE et SGS sous les directives du ministère de l'Énergie. Ces efforts de collaboration ont débouché sur un potentiel prometteur de ressources géothermiques dans le Royaume, et le moment est venu de prendre des mesures audacieuses pour poursuivre l'examen de ces ressources et en exploiter tout le potentiel.

Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que TAQA s'associe à un leader mondial bien établi dans le développement des ressources géothermiques (Reykjavik Geothermal, RG). Ensemble, nous créons TAQA Geothermal Energy LLC, dont le siège se trouve à Riyad. Cette société a pour mission de rechercher et de développer l'équivalent de 1GW d'énergie géothermique à partir des ressources du Royaume et de contribuer à la réalisation des objectifs de décarbonisation des initiatives durables de l'Arabie saoudite et du Moyen-Orient."

Godmundur Thoroddsson, président du conseil d'administration de RG, a déclaré: "L'équipe de RG croit depuis longtemps au potentiel géothermique du Royaume ; nous avons commencé à étudier les ressources locales en 2009. Cette source d'énergie de base propre, stable et peu coûteuse a un potentiel énorme. Au-delà des plus de 1 GW de production d'électricité à haute enthalpie, notre nouvelle coentreprise vise à développer des projets d'utilisation directe à grande échelle de refroidissement et de dessalement géothermiques en exploitant les abondantes ressources à basse et moyenne enthalpie du Royaume."

À propos de TAQA

Établie en Arabie saoudite en 2003 et détenue à 54 % par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, TAQA innove, met au point et déploie des technologies, des produits et des solutions pour le secteur de l'énergie, afin d'améliorer les performances de ses clients. Avec plus de 5 500 employés dans 20 pays, TAQA dispose d'un portefeuille intégré de solutions pour les puits, alimenté par des centres d'excellence mondiaux de produits et de technologies.

À propos de Reykjavik Geothermal

Basé à Reykjavik, en Islande, RG est un leader mondial reconnu et établi dans le développement de l'énergie géothermique durable. Avec des projets géothermiques réussis en Islande et dans le monde entier, RG dispose d'une équipe d'experts industriels qualifiés qui se concentrent sur un important portefeuille de projets dans des marchés clés à forte croissance.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2032864/TAQA_Geothermal_Energy_LLC.jpg

