TargEDys annonce la publication du premier essai clinique en double aveugle, randomisé, contrôlé par placebo, démontrant l'efficacité de Hafnia alvei à un niveau sans précédent dans la perte de poids et la satiété

LONGJUMEAU, France, 8 juin 2021 /PRNewswire/ -- La biotech française TargEDys spécialisée dans les solutions innovantes à partir de microbiome annonce la publication de son étude menée chez 230 adultes en surpoids supplémentés pendant 12 semaines, confirmant l'efficacité du probiotique de précision Hafnia alvei HA4597® pour améliorer la perte de poids, la réduction du tour de hanche et les paramètres métaboliques grâce à l'action du probiotique et de son postbiotique ClpB sur la sensation de satiété.

Des études mécanistiques et précliniques ont montré que Hafnia alvei est capable de produire la peptidase caséinolytique B, une protéine imitant l'hormone de satiété alpha-MSH, et de réduire la prise alimentaire dans des modèles murins d'obésité. Ces nouveaux résultats confirment l'efficacité de cette souche PreciBiomic™ pour améliorer la sensation de satiété et la perte de poids chez les sujets en surpoids, ainsi que pour réduire le tour de hanches et la glycémie.

Avec une perte de poids moyenne de 3,6 % en 12 semaines dans le groupe probiotique, Hafnia alvei est nettement plus efficace que tout autre probiotique étudié dans la gestion du poids, et ce niveau d'impact comble le fossé entre les secteurs des compléments alimentaires et des médicaments. Elle stimule également l'innovation dans le domaine des probiotiques, en faisant évoluer l'approche vers des probiotiques de précision, dont l'efficacité est améliorée grâce à la compréhension précise du mécanisme d'action moléculaire.

Hafnia alvei est présent dans les produits EnteroSatys® et Satylia® en France, au Portugal, en Italie et en Slovénie, et TargEDys recherche des partenaires de distribution pour mettre cette solution révolutionnaire de prévention de l'obésité à la disposition des consommateurs du monde entier.

Grégory Lambert, PDG de TargEDys, déclare :

« Cela va changer la donne dans le secteur de la gestion du poids, avec enfin une solution qui répond aux attentes des consommateurs en termes de sécurité et de naturel, tout en apportant une efficacité réelle et démontrée basée sur le mimétisme moléculaire et la régulation biochimique de l'appétit. »

À propos de TargEDys®

TargEDys® est une biotech française au stade commercial, spécialisée dans le développement de solutions nutraceutiques pour le contrôle de l'appétit grâce à des interventions sur le microbiome. L'entreprise est le fruit de 15 ans de recherches sur le microbiote menées au sein de laboratoires universitaires. La société a développé et commencé la commercialisation de son premier produit basé sur la souche PreciBiomic Hafnia alvei HA4597™ et développe un portefeuille de produits axés sur le surpoids, la dénutrition et la santé mentale, tous fondés sur le concept de souches précibiomiques soutenues par un mécanisme d'action moléculaire et des études in vivo.

