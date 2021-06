TargEDys anuncia a publicação do primeiro estudo clínico duplo cego, randomizado e controlado por placebo que mostra a eficácia da Hafnia alvei a um nível sem precedentes na perda de peso e na saciedade

LONGJUMEAU, França, 8 de junho, 2021 /PRNewswire/ -- A empresa de biotecnologia francesa TargEDys, especializada em soluções inovadoras baseadas em microbiomas, anuncia a publicação de seu estudo realizado em 230 adultos com sobrepeso suplementados durante 12 semanas, confirmando a eficácia do probiótico de precisão Hafnia alvei HA4597® para melhorar a perda de peso, a redução da circunferência do quadril e os parâmetros metabólicos graças à ação do probiótico e de seu pós-biótico clpB sobre a sensação de saciedade.

Os estudos mecanicistas e pré-clínicos mostraram que o Hafnia alvei é capaz de produzir peptidase B caseinolítica, uma proteína que imita o hormônio da saciedade alfa-MSH, e de reduzir a ingestão de alimentos em modelos murinos de obesidade. Esses novos resultados confirmam a eficácia desta cepa PreciBiomic™ para auxiliar na sensação de plenitude e perda de peso em indivíduos com sobrepeso, bem como para reduzir a circunferência do quadril e a glicemia.

Com uma média de perda de peso de 3,6% em 12 semanas no grupo de probióticos, o Hafnia alvei é notavelmente mais eficaz do que qualquer outro probiótico estudado no controle de peso, e este nível de impacto preenche a lacuna entre os setores de suplementos alimentares e de medicamentos. Além disso, impulsiona a inovação no campo dos probióticos, mudando o enfoque para os probióticos de precisão, com maior eficácia graças à compreensão precisa do mecanismo de ação molecular.

O Hafnia alvei pode ser encontrado nos produtos EnteroSatys® e Satylia na França, Portugal, Itália e Eslovênia, e a TargEDys está buscando parceiros de distribuição para que esta solução inovadora de prevenção da obesidade esteja disponível para consumidores do mundo todo.

Grégory Lambert, CEO da TargEDys, explicou:

"Este será um divisor de águas no setor de controle de peso, com uma solução que finalmente atende às expectativas dos consumidores em termos de segurança e naturalidade, ao mesmo tempo que oferece uma eficácia real e comprovada baseada no mimetismo molecular e na regulação bioquímica do apetite."

Sobre a TargEDys®

A TargEDys® é uma empresa de biotecnologia francesa em fase comercial especializada no desenvolvimento de soluções nutracêuticas para o controle do apetite mediante intervenções nos microbiomas. A empresa é o resultado de 15 anos de pesquisa sobre a microbiota realizada em laboratórios acadêmicos. A empresa desenvolveu e iniciou a comercialização de seu primeiro produto com base na cepa PreciBiomic Hafnia alvei HA4597™ e desenvolve uma carteira de produtos direcionada ao sobrepeso, à desnutrição e à saúde mental, tudo isso baseado no conceito das cepas precibiômicas respaldadas por um mecanismo de ação molecular e estudos in vivo.

