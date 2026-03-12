TARRAN L1: Das weltweit erste hyperintegrierte Longtail-Bike

Mobilität weitergedacht: TARRAN schickt die L1-Serie auf die Straße

Viele Lösungen, ein Design. Erlebe das erste echte hyperintegrierte Longtail-Fahrrad.

DÜSSELDORF, Deutschland, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- TARRAN bringt sein neuestes Produkt auf den Markt: die TARRAN L1-Serie, bestehend aus dem L1m (manuell) und dem L1s (superior). Die Tarran L1-Serie vereint drei zentrale Prinzipien: Intelligenz, Integration und Sicherheit. Das neue Modell verfügt über Funktionen wie einen automatischen Fahrradständer, ein intelligentes Steuerungssystem mit Diebstahlsicherung und aktive Sicherheitswarnungen. Dank verbesserter Technologie erkennt das „Bike mit Gehirn" komplexe Verkehrssituationen und navigiert entsprechend. Ob beim Transport von Kindern und Haustieren auf dem täglichen Arbeitsweg oder bei Wochenendausflügen. Alle Funktionen sind dabei nahtlos in ein intuitives Cockpit integriert, das die Bedienung vereinfacht und das Fahrerlebnis deutlich komfortabler und sicherer macht.

Ben Guo, Gründer und CEO von TARRAN, fügt hinzu: „Als wir mit der Entwicklung des L1 begannen, war unser Ziel klar: Fortschrittliche Technologie so einzusetzen, dass sie dem Fahrerlebnis dient und nicht umgekehrt. Wir wollten ein Fahrrad schaffen, das leistungsstark ist, sich dabei aber intuitiv und mühelos bedienen lässt. Indem wir "das Komplexe" einfach erscheinen lassen, möchten wir mehr Menschen für das Fahrradfahren begeistern und gleichzeitig ein überlegenes, komfortables Fahrerlebnis bieten."

Kernmerkmale der TARRAN L1-Serie: Müheloses Fahren, aktive Sicherheit und mehr

Mit dem branchenweit ersten "SyncStand Auto" und der integrierten "E-Dropper-Sattelstütze" bietet die TARRAN L1-Serie eine Lösung für das häufige Problem der Instabilität des Fahrrads, bei voller Beladung. Das Ein-Klick-Parken und die sofortige Sattelhöhenverstellung vereinfachen nun das Auf- und Absteigen, das Anhalten und den Fahrerwechsel. In Kombination mit dem Enviolo AUTOMATIQ Pro (Automatikgetriebe) passt sich das Fahrrad außerdem automatisch an wechselnde Fahrbedingungen an. So können Fahrer*innen aller Erfahrungsstufen komfortabel und mühelos unterwegs sein und Radfahren zu einem barrierefreien Erlebnis für alle machen.

Als zweites zentrales Merkmal definiert TARRAN mit dem Konzept der „Proactive Defense" die Sicherheit beim Radfahren neu. In der neuen L1-Serie, auch bekannt als „Vision Unit", ist das Fahrrad mit einem „automotive-grade mmWave-Radar" ausgestattet, das potenzielle Risiken frühzeitig erkennt, bewertet und so für ein deutlich höheres Maß an Sicherheit sorgt.

Ergänzt wird diese Technologie durch ein intelligentes Beleuchtungssystem, sowie eine optimierte Kamera für das Kind. So entsteht ein umfassender 360-Grad-Schutz, der maximale Sicherheit für die ganze Familie gewährleistet.

Die L1-Serie wurde entwickelt, um Tragfähigkeit und Alltagstauglichkeit optimal zu vereinen. Ausgestattet mit einem 100-Nm-Mittelmotor und einem 693-Wh-Akku trägt das Fahrrad ein maximales Gesamtgewicht von bis zu 215 kg und verfügt gleichzeitig über ein relativ leichtes Fahrgestell von etwa 35 kg*. Dank dieser Kombination lassen sich selbst schwere Mitfahrende problemlos transportieren, während die Wendigkeit und Handhabung in der Stadt erhalten bleibt.

Schließlich basiert die L1-Serie auf einem "modularen Ökosystem", das Technologie auf praktische und nutzerfreundliche Weise integriert. Eine vorinstallierte zentrale Infrastruktur der "connectivity backbone" bildet die Basis für zusätzliche intelligente Komponenten, die je nach individuellen Anforderungen am Fahrrad hinzugefügt werden können. So haben Fahrer*innen die Möglichkeit, das System flexibel an ihre Bedürfnisse anzupassen, während die Gesamtübersicht und Bedienbarkeit des Bikes stets erhalten bleibt.

Smart Hub: Integration von Drittanbieter-Accessoires

TARRAN macht die L1-Serie durch die nahtlose Integration mit Drittanbieter-Accessoires zu einem "central hub". Ein Beispiel hierfür ist das integrierte Signalisierungsökosystem:

Werden die Blinker am Fahrrad aktiviert, erfolgt automatisch eine drahtlose Synchronisierung mit kompatiblen Smart-Helmen wie Lumos oder UNIT 1. So entsteht ein integriertes Schutzsystem, das Sicherheit und Kontrolle erhöht, ohne die Bedienung oder Komplexität des Longtail-Bikes zu beeinträchtigen.

Offizieller Start der TARRAN L1-Serie

Die TARRAN L1-Serie wird offiziell am 12. März 2026 vorgestellt. Vor dem Verkaufsstart werden Vorbestellungen möglich sein, sodass Kund*innen sich ihr Exemplar bereits vorab reservieren können.

Einige der beschriebenen Funktionen des Longtails sind nur bei L1-Modellen verfügbar oder erfordern möglicherweise zusätzliches Zubehör. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Produktwebsite.

*Grundgewicht: ca. 34 kg (L1m) / 37,5 kg (L1s), ohne Batterie, je nach Konfiguration. Das endgültige Gewicht kann je nach Spezifikationen und optionalem Zubehör variieren.

Über TARRAN

TARRAN wurde 2023 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, mit grüner Energie und intelligenten Systemen intelligentere, menschenzentrierte Mobilitätserlebnisse zu schaffen und den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft voranzutreiben.

Wir kommen aus führenden Technologieunternehmen wie DJI Innovation und Insta360 und glauben daran, dass Technologie dazu beitragen kann, reale Herausforderungen zu lösen und gleichzeitig einen positiven Beitrag zu der Welt zu leisten, in der wir alle leben.

TARRAN ist derzeit an drei Standorten tätig: Düsseldorf, Hongkong und Shenzhen. Unser Forschungs-, Entwicklungs- und Testzentrum befindet sich in Shenzhen, während unser Produktionszentrum in Europa und Südostasien angesiedelt ist.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927987/image_for_press_release.jpg