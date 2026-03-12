TARRAN lance le premier vélo longtail hyper intégré

Pionnier de la mobilité, TARRAN, lance un nouveau vélo, la série TARRAN L1

Conçu pour plusieurs, simplifié en un seul vélo : le premier longtail hyper intégré.

DÜSSELDORF, Allemagne, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- L'innovateur du vélo, TARRAN, lance son dernier produit, la série TARRAN L1, composée du L1m (manuel) et du L1s (supérieur). Basée sur les trois piliers que sont l'intelligence, l'intégration et la sécurité, la série TARRAN L1 introduit des fonctionnalités telles qu'une béquille automatique inédite sur le marché et un système de contrôle intelligent avec antivol intelligent et alertes de sécurité actives. Guidé par la philosophie qui consiste à améliorer l'expérience de conduite grâce à la technologie, ce « vélo doté d'un cerveau » anticipe et gère les conditions complexes, du transport d'enfants et d'animaux de compagnie aux trajets quotidiens et aux aventures du week-end, simplifiant la conduite en intégrant la complexité dans une expérience de pilotage unique et intuitive.

Principales caractéristiques de la série TARRAN L1 : conduite sans effort, sécurité active, et plus encore

Avec le SyncStand Auto, une première dans le secteur, et la tige de selle intégrée E-Dropper, la série TARRAN L1 relève le défi commun de maintenir la stabilité sur un vélo longtail chargé. Le stationnement en un clic et le réglage instantané de la hauteur de la selle permettent de simplier la montée, la descente, les arrêts et le changement de cyclistes. Jumelé à la transmission automatique Enviolo AUTOMATIQ Pro, les cyclistes de tous niveaux peuvent s'adapter rapidement, soutenant l'objectif visant à faire du vélo une expérience partagée et accessible.

Comme deuxième caractéristique principale, TARRAN redéfinit la sécurité du cyclisme grâce à une philosophie « défense proactive ». La série L1 présente l'unité de vision TARRAN, qui utilise un radar mmWave de qualité automobile pour fournir au vélo un « cerveau » qui anticipe les risques. Cette intelligence est complétée par un système d'éclairage intelligent et une caméra pour enfants renforcée, assurant ainsi une protection à 360 degrés pour la famille.

La série L1 est conçue pour équilibrer la capacité de charge et la manœuvrabilité au quotidien. Équipé d'un moteur central de 100 Nm et d'une batterie de 693 Wh, le vélo peut supporter un poids brut maximal de 215 kg tout en conservant un châssis relativement léger d'environ 35 kg*. Cette combinaison lui permet de supporter des charges importantes sans compromettre l'agilité en milieu urbain.

*Poids de base d'environ 34 kg (L1m) / 37,5 kg (L1s) sans la batterie, selon la configuration. Le poids final peut varier en fonction des spécifications et des accessoires optionnels.

Enfin, la série L1 s'articule autour d'un écosystème modulaire conçu pour intégrer la technologie de façon pratique et axée sur l'utilisateur. Une infrastructure de connectivité préinstallée fournit la base de composants intelligents supplémentaires, qui peuvent être ajoutés en fonction des besoins individuels. Cette approche permet aux cyclistes d'adapter le système à leurs cas d'utilisation particuliers tout en gardant la configuration globale simple et facile à gérer.

Hub intelligent : intégration avec des services tiers

TARRAN transforme la série L1 en un hub central en se synchronisant avec des accessoires tiers. L'écosystème de signalisation intégré en est un exemple : l'activation des clignotants du vélo déclenche une synchronisation sans fil avec des casques intelligents compatibles, notamment le Lumos et l'UNIT 1. Cela crée un bouclier de sécurité cohérent, qui permet aux cyclistes d'être visibles et en contrôle, sans aucune complexité supplémentaire.

*Modèles compatibles : consultez le site Web officiel pour plus de détails.

Lancement officiel de la série TARRAN L1

La série TARRAN L1 sera officiellement lancée le 12 mars 2026. Après le lancement officiel, des précommandes seront disponibles, ce qui permettra aux clients de commander leur appareil à l'avance sur le site Web officiel.

Ben Guo, fondateur et PDG de TARRAN, ajoute : « Lorsque nous avons entrepris de construire le L1, notre objectif était de fournir une technologie de pointe, avec un sentiment d'humilité, en veillant à ce que la technologie soit au service de l'expérience, et non l'inverse. L'objectif était de créer une expérience où les performances sont considérablement améliorées, tout en restant intuitivement simples. En rendant la complexité plus accessible, nous espérons encourager davantage de personnes à faire du vélo et à améliorer leurs performances. »

*Certaines caractéristiques décrites ne sont disponibles que sur le L1s ou peuvent nécessiter des accessoires supplémentaires. Veuillez consulter le site Web officiel du produit pour plus de détails.

À propos de TARRAN

Fondé en 2023, TARRAN s'engage à créer des expériences de mobilité plus intelligentes et centrées sur l'humain grâce à l'énergie verte et à des systèmes intelligents, favorisant ainsi la transition vers un avenir durable.

Issus d'entreprises technologiques de premier plan telles que DJI Innovation et Insta360, nous croyons en l'utilisation de la technologie pour relever les défis du monde réel et nous nous spécialisons dans ce domaine tout en apportant une contribution positive au monde dans lequel nous vivons tous.

TARRAN opère désormais sur trois sites : Düsseldorf, Hong Kong et Shenzhen. Notre centre de R&D et de test est situé à Shenzhen, tandis que notre centre de production est en Europe et en Asie du Sud-Est.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2927987/image_for_press_release.jpg