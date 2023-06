Tarso Brant e Uátila Coutinho falam sobre benefícios depois de procedimentos estéticos com Rennova

SÃO PAULO, 22 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Os procedimentos estéticos têm contribuído para que pessoas conectadas ao movimento LGBTQIAPN+ firmem sua identidade de gênero. Testemunhos têm apontado que esses cuidados minimamente invasivos, conectam as pessoas à aparência física com a qual se identificam, estimulando a confiança pessoal e, eventualmente, auxiliando na moderação de casos de transtornos psicológicos e emocionais.

O ator Tarso Brant experimentou os procedimentos estéticos injetáveis no contorno do rosto. "Cada indivíduo reage de maneira única. No meu caso, ao me olhar no espelho, percebia a recuperação plena da minha autoestima. Foi uma experiência fantástica. Sem exageros, apenas realcei características que já valorizavam meu rosto", compartilha ele, que em 2017 trouxe à tela sua experiência pessoal na novela "A Força do Querer", de Glória Perez.

A biomédica Gabriela Dawson, especialista em procedimentos estéticos minimamente invasivos, explica que, no caso de Tarso, foi realizado um contorno facial mais angular, harmonizando os traços masculinos nas áreas do queixo, nariz e boca. O protocolo aplicado trouxe uma aparência mais masculina à parte inferior do seu rosto, com uma mandíbula bem definida. "O rosto masculino possui uma forma mais quadrada, e as técnicas utilizadas realçam essa característica de maneira natural", explica a especialista. No procedimento de Tarso, ela utilizou os produtos Rennova Ultra Volume®, Rennova Deep Line®, Rennova Lift Plus® e Rennova Lips®, todos da Rennova®.

O bailarino Uátila Coutinho, criador da drag queen Hellena Borgys, campeã do reality show Caravana das Drags, também fala de sua experiência. "Esse tipo de tratamento vai além do rejuvenescimento da aparência e dos cuidados da pele. O procedimento aprimorou a minha transformação como drag queen, uma vez que os resultados também melhoram a qualidade da pele depois da maquiagem aplicada. Portanto, tanto Uátila quanto Hellena foram beneficiados, ", revela o artista mineiro.

"A Rennova está sempre atenta ao desenvolvimento e aprimoramento dos produtos tendo em vista os desejos de seus públicos diversos. Investimos em estudos clínicos, inovação e tecnologia para aperfeiçoar constantemente a qualidade do nosso portfólio", afirma Leonardo Rezende, CEO da Rennova.

Sobre a Rennova

Fundada em 2008, Rennova é a maior empresa brasileira referência em produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Com atuação no mercado nacional e internacional, possui o portfólio mais completo do mercado, atendendo os desejos do consumidor, com itens à base de ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, toxina botulínica, fios de PDO, entre outras soluções. Sua tecnologia é desenvolvida em parceria com países referência em ciência e inovação, como Áustria, Israel e Coreia do Sul.

