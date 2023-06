Tata Communications adquirirá a Kaleyra, uma das principais plataformas globais de CPaaS, em uma transação totalmente em dinheiro

A aquisição representa um prêmio significativo sobre o último preço de fechamento da Kaleyra

NOVA YORK e MUMBAI, Índia, 29 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Tata Communications, uma facilitadora global de ecossistema digital, anuncia hoje que firmou um contrato definitivo por meio da Tata Communications Limited para adquirir a Kaleyra, Inc. (NYSE: KLR) para capacitar empresas globais a oferecer experiências personalizadas aos seus clientes. A Kaleyra é uma provedora global de serviços de comunicação integrada omnichannel com um conjunto de plataformas proprietárias, oferecendo personalização direcionada por meio de mensagens, vídeo, notificações push, e-mail e serviços baseados em voz e chatbots.

From Left to Right: Troy Reynolds, Chief Legal & Compliance Officer, Tata Communications; Mysore Madhusudhan, EVP - Collaboration and Connected Solutions, Tata Communications; Tri Pham, Chief Strategy Officer, Tata Communications; Kathy Miller, Director Board Member, Kaleyra; Dario Calogero, Founder and CEO, Kaleyra; and Dr. Avi Katz, Chairman of the Board of Directors, Kaleyra

Com essa transação, a Tata Communications irá adquirir uma plataforma comprovada no setor, com capacidades robustas e escala significativa. A Kaleyra traz uma fortaleza no mercado de comunicações empresariais nos setores bancário e financeiro, varejo e comércio digital em mercados globais, além de contar com uma equipe experiente em tecnologia, engenharia e pesquisa e desenvolvimento. A Tata Communications também se beneficiará de conexões de operadora de nível 1 nos EUA, conectores prontos para plataformas de terceiros e serviços de vídeo sem a necessidade de plug-ins de software adicionais.

O negócio resultante alavancará a grande base de clientes corporativos da Tata Communications em todo o mundo, incluindo 300 empresas da Fortune 500, amplas conexões de operadoras de rede móvel (MNO) e oportunidades de expansão global. Ele se beneficiará do facilitador do ecossistema digital global que impulsiona a economia digital de rápido crescimento de hoje em mais de 190 países e territórios.

Nos termos do acordo, a Tata Communications concordou em adquirir a Kaleyra, Inc. em uma transação em espécie ao preço de USD 7,25 por ação, considerando o valor dos acionistas da Kaleyra (aproximadamente USD 100 milhões) e o valor previsto de todas as dívidas pendentes. Esta transação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos administrativos da Tata Communications e da Kaleyra. A conclusão do acordo está sujeita à aprovação dos acionistas da Kaleyra, a determinadas aprovações regulatórias e a outras condições habituais. Após a conclusão da transação, que deverá ocorrer no prazo de seis a nove meses, a Kaleyra Inc. será uma subsidiária da Tata Communications Limited. Durante o ano fiscal que terminou em 31 de dezembro de 2022, a Kaleyra reportou uma receita de USD 339,2 milhões (USD 353,3 milhões em moeda constante), um aumento de 26,7% em comparação com o ano de 2021 (um aumento de 32,0% em moeda constante).

"Com esse investimento na Kaleyra, aceleraremos nossa presença no mercado de plataformas de interação com o cliente e fortaleceremos nossa posição global no setor de CommTech", disse A.S. Lakshminarayanan, diretor executivo e CEO da Tata Communications.. "Estamos entusiasmados com o talento notável da Kaleyra e seus recursos e tecnologias de última geração. Com esta aquisição, construiremos ainda mais soluções de comunicação multicanal inteligentes, intuitivas e inovadoras para desbloquear novas oportunidades de crescimento para nossos clientes".

Comentando a aquisição, Mysore Madhusudhan, vice-presidente executivo de colaborações e soluções conectadas da Tata Communications acrescentou: "À medida que solidificamos nossa posição no mundo da Indústria 4.0, estamos empenhados em oferecer soluções de comunicação direcionadas aprimoradas para empresas e seus clientes." Estamos confiantes de que nossas forças combinadas com a Kaleyra formarão o caminho para a próxima onda de inteligência em comunicações empresariais em todo o mundo".

Dario Calogero, fundador e CEO da Kaleyra, disse: "Quando lançamos a Kaleyra há 24 anos com minha cofundadora Simone Fubini, eu mal podia imaginar que nossa viagem nos levaria de uma pequena startup italiana até a expansão global, uma empresa de NYSE listada publicamente e agora trabalhando em conjunto com uma grande líder em tecnologia como a Tata Communications. Este é um ótimo dia para a Kaleyra, nossos acionistas e nossos funcionários em todo o mundo".

O Dr. Avi Katz, Presidente do Conselho de Administração da Kaleyra, comentou: "Estou muito satisfeito com o resultado atual, resultado do trabalho dedicado e profissional da equipe Kaleyra. Tem sido um privilégio fazer parte da equipe da Kaleyra desde o início de sua jornada de listagem pública na final de 2019, e por meio do meio dos subsequentes financiamentos significativos da empresa e suas importantes extensões estratégicas por meio da GigCapital. Esta transação representa um prêmio significativo para o último preço da ação de fechamento e oferece criação de valor significativo a todas as partes interessadas da Kaleyra. Estamos entusiasmados com o próximo capítulo da jornada da Kaleyra, sendo uma parte essencial da empresa Tata Communications".

Consultores

Lazard Frères & Co. A LLC está atuando como consultora financeira da Tata Communications e a Goodwin Procter LLP está atuando como consultora jurídica da Tata Communications. A Willkie Farr & Gallagher LLP está atuando como consultora jurídica da Kaleyra.

Sobre a Kaleyra

A Kaleyra, Inc. (NYSE: KLR) (NYSE American: KLR WS) é um grupo global que presta serviços de comunicação móvel a instituições financeiras, agentes de comércio eletrônico, OTTs, empresas de software, capacitadores logísticos, prestadores de serviços de saúde, varejistas e outras grandes organizações em todo o mundo. Por meio de sua plataforma proprietária e APIs robusta, a Kaleyra gerencia serviços de comunicação integrada multicanal, consistindo em mensagens, mensagens avançadas e mensagens instantâneas, vídeo, notificações push, e-mail, serviços de voz e chatbots.

A tecnologia da Kaleyra permite gerenciar com segurança bilhões de mensagens mensalmente com mais de 1600 conexões de operadoras em mais de 190 países, incluindo toda as principais operadoras nos EUA.

Sobre a Tata Communications

Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora global de ecossistemas digitais que impulsiona a atual economia digital de rápido crescimento em mais de 190 países e territórios. Liderando com confiança, ela possibilita a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções colaborativas e conectadas, conectividade central e de última geração, soluções de hospedagem em nuvem e de segurança e serviços de mídia. Trezentas das empresas da Fortune 500 são clientes da Tata Communications, que também conecta as empresas a 80% dos gigantes globais da nuvem. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

Informações estatutárias da Kaleyra

Informações adicionais e onde encontrá-las

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas de acordo com as leis federais de valores mobiliários dos EUA. Tais declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, seu omnichannel e outros desenvolvimentos de produtos e clientes globais, suas expectativas, crenças, intenções, planos, perspectivas ou estratégias em relação aos planos de negócios da Kaleyra, Inc. ("Kaleyra") time de gerenciamento. Quaisquer declarações contidas neste documento que não sejam declarações de fatos históricos podem ser consideradas declarações prospectivas. Além disso, todas as declarações que se referem a projeções, previsões ou outras caracterizações de eventos ou circunstâncias futuras, incluindo quaisquer suposições subjacentes, são declarações prospectivas. As palavras "antecipa", "acredita", "continua", "poderia", "estima", "esperar, "pretende", "pode", "poderia", "planeja", "possível", "prevê", "projeta", "deve", "iria" e expressões semelhantes podem identificar declarações prospectivas, mas a ausência dessas palavras não significa que uma declaração não seja prospectiva. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa baseiam-se em determinadas suposições e análises feitas pela Kaleyra à luz de sua experiência e percepção de tendências históricas, condições atuais e desenvolvimentos futuros esperados e seus efeitos potenciais sobre a Kaleyra, bem como em outros fatores que eles acreditam serem apropriados nas circunstâncias. Não há garantia de que os desenvolvimentos futuros que afetem a Kaleyra serão os esperados. Essas declarações prospectivas envolvem uma série de riscos, incertezas (alguns dos quais estão além do controle das partes) ou outras suposições que podem fazer com que os resultados ou desempenho reais sejam substancialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por essas declarações prospectivas. Isso inclui a capacidade da Kaleyra de recuperar a conformidade com o Manual de Listagem da NYSE, a combinação de serviços utilizados pelos clientes da Kaleyra e as necessidades desses clientes por esses serviços, incluindo qualquer variação geográfica, a aceitação de novos serviços pelo mercado, a capacidade da Kaleyra de expandir suas atividades para os clientes existentes e adquirir novos clientes, a disponibilidade de capital suficiente para a Kaleyra operar conforme o planejado e o impacto que fatores geopolíticos e macroeconômicos, como a guerra na Ucrânia, possam ter nas operações da Kaleyra, na demanda por seus produtos, nas cadeias de suprimentos globais e na atividade econômica em geral. Fatores de risco adicionais que possam causar essa diferença incluem, mas não se limitam a: (i) a capacidade das partes de consumir a transação proposta de forma oportuna ou de alguma forma; (ii) a satisfação (ou renúncia) das condições de fechamento da transação proposta; (iii) potenciais atrasos na consumação da transação proposta; (iv) a capacidade da Kaleyra e da Tata Communications de alcançar, em tempo hábil e com sucesso, os benefícios previstos da transação proposta; (v) a ocorrência de qualquer evento, alteração ou outra circunstância ou condição que possa dar origem ao término do contrato de fusão; (vi) custos significativos de transação associados à transação proposta; (vii) litígio potencial relacionado à transação proposta; (viii) o risco de que as interrupções da transação proposta prejudiquem os negócios da Kaleyra, incluindo seus planos e operações atuais; (ix) a capacidade da Kaleyra de reter e contratar funcionários-chave; (X) Reações ou mudanças nos relacionamentos comerciais resultantes do anúncio ou conclusão da transação proposta; (xi) desenvolvimentos legislativos, regulatórios e econômicos que afetam os negócios da Kaleyra; (xii) desenvolvimentos e condições econômicas e de mercado gerais; (xiii) os regimes legais, regulatórios e fiscais em evolução sob os quais a Kaleyra opera; e (xiv) potenciais incertezas comerciais, incluindo mudanças nos relacionamentos comerciais existentes, durante a pendência da fusão que podem afetar o desempenho financeiro da Kaleyra. Portanto, você não deve confiar excessivamente nessas declarações e é preciso cautela ao confiar em declarações prospectivas. Se um ou mais desses riscos ou incertezas se materializarem ou se alguma das suposições que estão sendo feitas se provarem incorretas, os resultados reais podem variar em aspectos materiais daqueles projetados nessas declarações prospectivas. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

Declarações prospectivas

A Kaleyra planeja apresentar uma declaração de procuração (a "declaração de procuração de transação") aos títulos e à Exchange Commission (o "SEC") em conexão com a solicitação de procurações para aprovar a aquisição pendente da Kaleyra (a "transação"), cuja versão definitiva será enviada ou fornecida aos acionistas da Kaleyra. RECOMENDA-SE QUE OS ACIONISTAS LEIAM ATENTAMENTE E, EM SUA TOTALIDADE, A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO DA TRANSAÇÃO (INCLUINDO QUAISQUER ALTERAÇÕES OU SUPLEMENTOS NELA E DOCUMENTOS INCORPORADOS POR REFERÊNCIA) E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES QUE A KALEYRA TENHA ARQUIVADO OU VENHA A ARQUIVAR JUNTO À SEC QUANDO ESTIVER DISPONÍVEL POIS ELES CONTÊM OU CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TRANSAÇÃO E ASSUNTOS RELACIONADOS. Os acionistas podem obter, gratuitamente, as versões preliminares e definitivas da declaração de procuração da transação (quando disponível), quaisquer alterações ou suplementos a ela e quaisquer outros documentos relevantes apresentados pela ou que serão apresentados pela Kaleyra à SEC em conexão com a transação no site da SEC (http://www.sec.gov). Cópias da declaração de procuração de transação definitiva da Kaleyra, quaisquer alterações ou suplementos a ela e quaisquer outros documentos relevantes apresentados pela Kaleyra ao SEC em conexão com a transação também estarão disponíveis, gratuitamente, no site de Relações com Investidores da Kaleyra (investors.kaleyra.com) ou entrando em contato com as Relações com Investidores da Kaleyra pelo e-mail [email protected].

Participantes na Solicitação

A Kaleyra, seus diretores e determinados executivos podem ser considerados participantes da solicitação de procurações dos acionistas em conexão com a Transação. As informações relacionadas ao mencionado acima também podem ser encontradas na declaração de procuração definitiva da Kaleyra para sua reunião anual de acionistas de 2022 (a "declaração de procuração 2022"), que foi arquivada com a SEC no site em 22 de novembro de 2022 empresa e será incluída na Declaração de Procuração de Transação. Informações adicionais sobre esses participantes, incluindo seus interesses diretos ou indiretos, que podem ser diferentes dos acionistas da Kaleyra em geral, serão incluídas na declaração de procuração da transação e outros documentos relevantes apresentados ou a serem arquivados junto à SEC em conexão com a transação. Você pode obter cópias gratuitas desses documentos usando as fontes indicadas acima.

Informações Estatutárias da Tata Communications

Declarações prospectivas e de advertências

Certos termos e declarações no presente comunicado sobre a Tata Communications e suas perspectivas futuras, assim como outras declarações relacionadas à posição financeira, à estratégia de negócios e ao desenvolvimento das operações da empresa e da economia indiana no futuro, são declarações prospectivas. Essas declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, inclusive de ordem financeira, regulatória e ambiental, bem como riscos relacionados às projeções sobre o crescimento e tendências do setor, o que pode fazer com que os resultados e o desempenho concretos da Tata Communications e do setor sejam significativamente diferentes dos que estão expressos ou implícitos nas presentes declarações prospectivas. Alguns dos fatores mais relevantes que podem fazer com que os resultados e desempenho concretos sejam significativamente diferentes dos que estão expressos nas declarações prospectivas são: a incapacidade de aumentar o volume de tráfego na rede da Tata Communications; a incapacidade de desenvolver novos produtos e serviços que atendam à demanda dos clientes e gerem margens aceitáveis; a incapacidade de concluir testes comerciais em novas tecnologias e novos sistemas de informação que permitam oferecer suporte a novos produtos e serviços, incluindo serviços de transmissão de voz; a incapacidade de estabilizar ou reduzir a taxa de compressão de preços em alguns dos serviços de comunicação da empresa; a incapacidade de integrar aquisições estratégicas e mudanças às políticas ou regulamentos governamentais da Índia e, em particular, mudanças relativas à administração do setor em que a Tata Communications se inclui; e, em geral, as condições econômicas, comerciais e de crédito na Índia. Outros fatores que podem fazer com que os resultados e desempenho concretos da empresa sejam significativamente diferentes dos que estão expressos nas presentes declarações prospectivas, muitos dos quais não estão sob o controle da Tata Communications, incluem, entre outros, os fatores de risco discutidos nos relatórios anuais da Tata Communications Limited.

Os relatórios anuais da Tata Communications Limited estão disponíveis em www.tatacommunications.com. A Tata Communications não tem e se isenta expressamente de qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas.

