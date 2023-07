Tata Communications acquiert Kaleyra, l'un des principaux acteurs mondiaux des plateformes CPaaS, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces

L'acquisition représente une prime importante par rapport au dernier cours de clôture de Kaleyra

NEW YORK et MUMBAI, Inde, 1er juillet 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications , un catalyseur mondial d'écosystème numérique, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif par l'intermédiaire de Tata Communications Limited pour acquérir Kaleyra , Inc. (NYSE: KLR) afin de permettre aux entreprises mondiales d'offrir des expériences personnalisées à leurs clients. Kaleyra est un prestataire mondial de services de communication omnicanaux intégrés qui propose une gamme de plateformes exclusives permettant une personnalisation ciblée à travers divers canaux tels que la messagerie, la vidéo, les notifications push, les services basés sur les e-mails et les appels, ainsi que les chatbots.

From Left to Right: Troy Reynolds, Chief Legal & Compliance Officer, Tata Communications; Mysore Madhusudhan, EVP - Collaboration and Connected Solutions, Tata Communications; Tri Pham, Chief Strategy Officer, Tata Communications; Kathy Miller, Director Board Member, Kaleyra; Dario Calogero, Founder and CEO, Kaleyra; and Dr. Avi Katz, Chairman of the Board of Directors, Kaleyra

Cette transaction permettra à Tata Communications d'acquérir une plateforme éprouvée dans l'industrie, offrant des capacités solides et une portée considérable. Kaleyra occupe une position solide sur le marché des communications d'entreprise, notamment dans les secteurs de la banque, des services financiers, de la vente au détail et du commerce numérique à l'échelle mondiale. L'entreprise dispose également d'une équipe solide bénéficiant d'une expertise approfondie en technologie, en ingénierie, ainsi qu'en recherche et développement. En outre, Tata Communications profitera de connexions directes avec des opérateurs de premier plan aux États-Unis, de connecteurs pré-intégrés pour des plateformes tierces et de services vidéo intégrés sans nécessiter l'installation de plugins logiciels supplémentaires.

La nouvelle entreprise tirera parti de la vaste clientèle professionnelle de Tata Communications répartie dans le monde entier, qui comprend notamment 300 entreprises du classement Fortune 500. Elle bénéficiera également de ses connexions étendues avec les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) et de ses opportunités d'expansion à l'échelle mondiale. Elle bénéficiera de l'écosystème numérique mondial qui alimente l'économie numérique à croissance rapide d'aujourd'hui dans plus de 190 pays et territoires.

Selon les termes de l'accord, Tata Communications a accepté d'acquérir Kaleyra, Inc. dans le cadre d'une transaction en numéraire, à un prix par action de 7,25 USD, pour une contrepartie totale pour les actionnaires de Kaleyra d'environ 100 millions USD et la prise en charge de toutes les dettes en cours. Cette transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Tata Communications et de Kaleyra. La finalisation de l'opération est conditionnée à l'approbation des actionnaires de Kaleyra, à l'obtention de certaines approbations réglementaires et à la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles. À la clôture de la transaction, prévue dans six à neuf mois, Kaleyra Inc. deviendra une filiale de Tata Communications Limited. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 , Kaleyra a déclaré un chiffre d'affaires de 339,2 millions USD (353,3 millions USD à taux de change constant), soit une augmentation de 26,7 % par rapport à l'exercice 2021 (32,0 % à taux de change constant).

« Grâce à cet investissement dans Kaleyra, nous allons accélérer notre présence sur le marché des plateformes d'interaction avec les clients et consolider notre position mondiale en tant qu'acteur majeur dans le domaine des technologies de l'information et de la communication », a déclaré A. S. Lakshminarayanan, PDG de Tata Communications. « Nous sommes enchantés par le talent exceptionnel de Kaleyra et par ses compétences avérées dans les technologies de nouvelle génération. Grâce à cette acquisition, nous continuerons à développer des solutions de communication multicanal intelligentes, intuitives et innovantes afin de créer de nouvelles opportunités de croissance pour nos clients. »

Mysore Madhusudhan, vice-président exécutif de la Collaboration et des solutions connectées chez Tata Communications, a commenté l'acquisition en ces termes : « Alors que nous renforçons notre position dans le monde de l'industrie 4.0, nous nous engageons à offrir des solutions de communication mieux ciblées aux entreprises et à leurs clients. Nous sommes pleinement convaincus que notre collaboration avec Kaleyra ouvrira la voie à la prochaine ère d'intelligence dans les communications d'entreprise à l'échelle mondiale. »

Dario Calogero, fondateur et PDG de Kaleyra, a déclaré : « Lorsque nous avons lancé Kaleyra il y a 24 ans avec mon cofondateur Simone Fubini, j'étais loin d'imaginer que notre voyage nous mènerait d'une petite startup italienne à une expansion mondiale, à une société cotée à la Bourse de New York, et maintenant à une collaboration avec un grand leader technologique tel que Tata Communications. C'est un grand jour pour Kaleyra et ses actionnaires, ainsi que pour ses employés dans le monde entier. »

Avi Katz, président du conseil d'administration de Kaleyra, a déclaré : « Je suis très heureux du résultat d'aujourd'hui, fruit du travail dévoué et professionnel de l'équipe de Kaleyra. Ce fut un privilège de faire partie de l'équipe de Kaleyra depuis le début de son parcours d'introduction en bourse à la fin de l'année 2019, et jusqu'au financement significatif de la société et de ses extensions stratégiques significatives par GigCapital. Cette transaction représente une prime importante par rapport au dernier cours de clôture de l'action et offre une création de valeur significative à toutes les parties prenantes de Kaleyra. Nous sommes enthousiasmés à l'idée d'embrasser le prochain chapitre de l'évolution de Kaleyra, en tant qu'élément clé de l'entreprise Tata Communications. »

Conseillers

Lazard Frères & Co. LLC est le conseiller financier de Tata Communications et Goodwin Procter LLP est le conseiller juridique de Tata Communications. Willkie Farr & Gallagher LLP est le conseiller juridique de Kaleyra.

À propos de Kaleyra

Kaleyra, Inc. (NYSE: KLR) (NYSE American: KLR WS) est un groupe mondial qui fournit des services de communication mobile aux institutions financières, aux acteurs du commerce électronique, aux OTT, aux sociétés de logiciels, aux facilitateurs logistiques, aux prestataires de soins de santé, aux détaillants et à d'autres grandes organisations dans le monde entier. Grâce à sa plateforme propriétaire et à ses API robustes, Kaleyra gère des services de communication intégrés multicanaux, comprenant la messagerie, la messagerie enrichie et la messagerie instantanée, la vidéo, les notifications push, le courrier électronique, les services vocaux et les chatbots.

La technologie de Kaleyra permet de gérer en toute sécurité des milliards de messages par mois avec plus de 1 600 connexions d'opérateurs dans plus de 190 pays, y compris tous les opérateurs américains de premier plan.

À propos de Tata Communications

Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM ; BSE: 500483) est un fournisseur d'écosystème numérique mondial qui alimente l'économie numérique à croissance rapide d'aujourd'hui dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, Tata Communications permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud, et à des services médias. 300 des entreprises du classement Fortune 500 sont ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tatacommunications.com

Informations statutaires de Kaleyra

Informations complémentaires et où les trouver

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, ses développements omnicanaux et autres produits et clients mondiaux, ses attentes, croyances, intentions, plans, perspectives ou stratégies concernant les plans d'affaires de l'équipe de direction de Kaleyra, Inc. (« Kaleyra »). Toute déclaration contenue dans le présent document qui n'est pas une déclaration de fait peut être considérée comme une déclaration prospective. De plus, toute déclaration faisant référence à des projections, des prévisions ou d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs, y compris les hypothèses sous-jacentes, sont des déclarations prospectives. Les mots « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « s'attendre », « a l'intention », « peut », « pourrait », « planifie », « possible », « potentiel », « prévoir », « projet », « devrait », « aurait » et autres expressions similaires peuvent identifier des déclarations prospectives, mais l'absence de ces mots ne signifie pas qu'une déclaration n'est pas prospective. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur certaines hypothèses et analyses faites par Kaleyra à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus et de leurs effets potentiels sur Kaleyra, ainsi que sur d'autres facteurs qu'elle estime appropriés dans les circonstances. Rien ne garantit que les développements futurs affectant Kaleyra seront ceux qui ont été anticipés. Ces déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes (dont certains échappent au contrôle des parties) ou d'autres hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les performances réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives, y compris la capacité de Kaleyra à se conformer à nouveau au NYSE Listing Company Manual, la gamme de services utilisés par les clients de Kaleyra et les besoins de ces clients en matière de services, y compris toute variabilité géographique, l'acceptation par le marché de nouvelles offres de services, la capacité de Kaleyra à étendre ses activités pour les clients existants et à ajouter de nouveaux clients, le fait que Kaleyra disposera d'un capital suffisant pour fonctionner comme prévu, et l'impact que les facteurs géopolitiques et macroéconomiques, tels que la guerre en Ukraine, peuvent avoir sur les activités de Kaleyra, la demande pour les produits de Kaleyra, les chaînes d'approvisionnement globales et l'activité économique en général. Les facteurs de risque supplémentaires susceptibles de provoquer une telle différence comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : Les facteurs de risque supplémentaires susceptibles de provoquer une telle différence comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : (i) la capacité des parties à mener à bien la transaction proposée dans les délais impartis ou à la mener à bien ; (ii) la satisfaction (ou la renonciation) aux conditions de clôture de la transaction proposée ; (iii) les retards potentiels dans la réalisation de la transaction proposée ; (iv) la capacité de Kaleyra et de Tata Communications à réaliser dans les délais impartis et avec succès les avantages prévus de la transaction proposée ; (v) la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance ou condition pouvant donner lieu à la résiliation de l'accord de fusion ; (vi) les coûts de transaction significatifs associés à la transaction proposée ; (vii) les litiges potentiels liés à la transaction proposée ; (viii) le risque que des perturbations liées à la transaction proposée nuisent aux activités de Kaleyra, y compris aux plans et opérations actuels ; (ix) la capacité de Kaleyra à conserver et à engager du personnel clé ; (x) les réactions négatives potentielles ou les changements dans les relations d'affaires résultant de l'annonce ou de l'achèvement de la transaction proposée ; (xi) les développements législatifs, réglementaires et économiques affectant les activités de Kaleyra ; (xii) les développements et conditions générales de l'économie et du marché ; (xiii) l'évolution des régimes juridiques, réglementaires et fiscaux dans lesquels Kaleyra opère ; et (xiv) l'incertitude commerciale potentielle, y compris les changements dans les relations commerciales existantes, pendant la durée de la fusion, qui pourrait affecter la performance financière de Kaleyra. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations et vous devez faire preuve de prudence lorsque vous vous fiez à des déclarations prospectives. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent ou si l'une des hypothèses formulées s'avère incorrecte, les résultats réels peuvent varier de manière significative par rapport à ceux prévus dans ces déclarations prospectives. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Déclarations prospectives

Kaleyra prévoit de déposer une déclaration de procuration (la « Déclaration de procuration de transaction ») auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») dans le cadre de la sollicitation de procurations pour approuver l'acquisition en attente de Kaleyra (la « transaction »), dont la version définitive sera envoyée ou remise aux actionnaires de Kaleyra. LES ACTIONNAIRES SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ LA DÉCLARATION DE PROCURATION RELATIVE À LA TRANSACTION (Y COMPRIS TOUT AMENDEMENT OU SUPPLÉMENT ET LES DOCUMENTS QUI Y SONT INCORPORÉS PAR RÉFÉRENCE) ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT QUE KALEYRA A DÉPOSÉ OU DÉPOSERA AUPRÈS DE LA SEC LORSQU'ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA TRANSACTION ET LES QUESTIONS CONNEXES. Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement les versions préliminaires et définitives de la circulaire de sollicitation de procurations relative à l'opération (lorsqu'elle sera disponible), tout amendement ou supplément à celle-ci et tout autre document pertinent déposé par Kaleyra ou qui sera déposé par Kaleyra auprès de la SEC dans le cadre de l'opération, sur le site web de la SEC ( http://www.sec.gov ). Des exemplaires de la circulaire de sollicitation de procurations définitive de Kaleyra, de tout amendement ou supplément à celle-ci et de tout autre document pertinent déposé par Kaleyra auprès de la SEC dans le cadre de la transaction seront également disponibles gratuitement sur le site Internet des relations avec les investisseurs de Kaleyra (investors.kaleyra.com) ou en contactant le service des relations avec les investisseurs de Kaleyra à l'adresse suivante : [email protected] .

Participants à la sollicitation

Kaleyra, ses administrateurs et certains cadres dirigeants peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires dans le cadre de la transaction. Les informations relatives à ce qui précède figurent également dans la circulaire de sollicitation de procurations définitive de Kaleyra pour son assemblée annuelle des actionnaires de 2022 (la « circulaire de sollicitation de procurations de 2022 »), qui a été déposée auprès de la SEC le 22 novembre 2022 et qui sera incluse dans la circulaire de sollicitation de procurations relative à l'opération. Des informations supplémentaires concernant ces participants, y compris leurs intérêts directs ou indirects, qui peuvent être différents de ceux des actionnaires de Kaleyra en général, seront incluses dans la circulaire de sollicitation de procurations relative à l'opération et dans d'autres documents pertinents déposés ou à déposer auprès de la SEC dans le cadre de l'opération. Vous pouvez obtenir des copies gratuites de ces documents en utilisant les sources indiquées ci-dessus.

Informations statutaires de Tata Communications

Déclarations prospectives et mises en garde

Certains mots et certaines déclarations du présent communiqué concernant Tata Communications et ses perspectives, ainsi que d'autres déclarations, y compris celles relatives à la situation financière prévue de Tata Communications, à sa stratégie commerciale, au développement futur de ses activités et à l'économie générale en Inde, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, y compris des facteurs financiers, réglementaires et environnementaux, ainsi que des facteurs liés à la croissance de l'industrie et aux projections des tendances, qui peuvent faire que les résultats réels, les performances ou les réalisations de Tata Communications, ou les résultats de l'industrie, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, l'incapacité d'augmenter le volume du trafic sur le réseau de Tata Communications ; l'incapacité de développer de nouveaux produits et services qui répondent aux demandes des clients et génèrent des marges acceptables ; l'incapacité d'achever avec succès les essais commerciaux des nouvelles technologies et des systèmes d'information pour soutenir les nouveaux produits et services, y compris les services de transmission d'appels ; l'incapacité à stabiliser ou à réduire le taux de compression des prix de certains services de communication de l'entreprise ; l'incapacité à intégrer les acquisitions stratégiques et les changements dans les politiques ou les réglementations gouvernementales de l'Inde et, en particulier, les changements relatifs à l'administration de l'industrie de Tata Communications ; et, en général, les conditions économiques, commerciales et de crédit en Inde. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats, les performances ou les réalisations réels et ces déclarations prospectives, dont beaucoup échappent au contrôle de Tata Communications, comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque exposés dans les rapports annuels de Tata Communications Limited.

Les rapports annuels de Tata Communications Limited sont disponibles sur www.tatacommunications.com. Tata Communications n'est pas tenue de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives et rejette expressément toute obligation à cet égard.

