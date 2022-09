Tata Communications lanza el Centro de Excelencia Global de 5G Privado en la India

Las pruebas de 5G privado están en marcha en la India permitiendo la transformación digital de las empresas con el poder del 5G

MUMBAI, India, 30 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Tata Communications , un facilitador del ecosistema digital global, lanza hoy un Centro de Excelencia Global de 5G Privado (CoE) en Pune, India, para acelerar las aplicaciones y capacidades de la Industria 4.0 para las empresas. Este nuevo CoE es una instalación ágil, segura y de interior para probar y ensayar casos de uso de la industria. Tata Communications ha desarrollado casos de uso en los sectores de automoción, metales y minería, aeropuertos y puertos marítimos, fabricación, logística y sanidad. La empresa estará bien posicionada para permitir y capacitar a las empresas globales para que progresen sin problemas en el mundo hiperconectado.

Con los ensayos en curso, Tata Communications podrá demostrar casos de uso de la 5G privada como la inspección automatizada de la calidad de los equipos mediante el análisis de vídeo e imágenes, la gestión de inventarios y el seguimiento de activos, la detección de robos en almacenes, la colaboración de los trabajadores a distancia basada en RA/RV y la compra minorista impulsada por vídeo, por nombrar algunos. La empresa está siguiendo medidas sólidas, incluidas las pruebas de interoperabilidad para evaluar la compatibilidad de la red privada de la empresa con diferentes dispositivos y, la supervisión y las pruebas rigurosas para garantizar una conectividad estable durante toda la duración de la prueba en el CoE.

Sobre la ocasión, Mysore Madhusudhan, vicepresidente ejecutivo, soluciones de colaboración y conectadas, Tata Communications, comentó, "La 5G tiene el poder transformador de cambiar las reglas del juego para todos. Nos anima y entusiasma aprovechar esta tecnología para hacer posible el futuro de las empresas y las economías. Los primeros resultados de las pruebas realizadas en nuestro Centro de Excelencia Global han resultado ser muy positivos, ya que proporcionan una vía de evolución hacia los escenarios de la Industria 4.0 a diversas industrias. Creemos que este Centro está bien preparado para capacitar a las empresas para un mañana hiperconectado."

Como se indica en '5G the 5M way' , Tata Communications prevé que la era 5G se centre en la automatización de la interacción entre Hombre-Máquina-Material-Método-Mercado para permitir un ecosistema holístico. Este ecosistema permitirá a las empresas alcanzar sus objetivos comerciales, desbloquear nuevas fuentes de ingresos y modelos de negocio y tener la capacidad de abordar nuevos mercados a través de experiencias seguras y digitales.

Además, Tata Communications ya cuenta con dos Centros de Excelencia (CoE) en Delhi y Mumbai, India, dedicados a diseñar, construir y demostrar múltiples casos de uso de Internet de las Cosas (IoT). Aquí, la empresa ha mostrado con éxito varios casos de uso de farolas inteligentes, trabajadores conectados, contadores inteligentes de agua, gas y energía, seguimiento de activos y sensores de temperatura y humedad, por nombrar algunos.

Tata Communications tiene la misión de potenciar las empresas digitales en todas las industrias y las ciudades inteligentes con soluciones conectadas de extremo a extremo. Para más información, visite www.tatacommunications.com.

Acerca de Tata Communications

Como parte de Tata Group, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) es un ecosistema digital global que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, permite la transformación digital de las empresas a nivel mundial con soluciones de colaboración y conexión, conectividad básica y de nueva generación, soluciones de seguridad y alojamiento en la nube y servicios multimedia. 300 de las empresas de la lista Fortune 500 son sus clientes y la empresa conecta a las empresas con el 80% de los gigantes de la nube del mundo. Para más información, visite www.tatacommunications.com

Declaraciones Prospectivas

