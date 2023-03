Tata Communications présente JAMVEE™, une solution d'appels basée dans le Cloud, intégrée et simplifiée pour les entreprises mondiales

ORLANDO, Floride, et MUMBAI Inde, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications , un catalyseur mondial de l'écosystème numérique, présente aujourd'hui JAMVEE™, une application Cloud dotée d'une solution d'appel vocal intégrée et simplifiée, qui améliore l'expérience et la productivité des employés grâce à des fonctions de collaboration faciles à utiliser. Cette solution commerciale de bout en bout offre une expérience d'appel et de messagerie de haute qualité aux employés. Elle permet de communiquer avec des collègues sur un réseau sécurisé sur n'importe quel appareil Android, iOS ou Windows Desktop. Avec des plans flexibles pour les appels vocaux et l'itinérance de données, JAMVEE™ est une solution rentable pour les besoins de collaboration des employés des entreprises.

JAMVEE™ est spécialement conçue pour le partage des connaissances et le personnel de première ligne au sein des entreprises. Son interface simple permet aux utilisateurs d'appeler et de discuter en ligne facilement avec des collègues dans un groupe d'utilisateurs fermé (CUG) tout en bénéficiant des capacités d'enregistrement vocal. JAMVEE™ peut être rapidement et facilement intégrée aux applications de communication des entreprises.

JAMVEE™, de concert avec MOVE™, la solution eSIM de Tata Communications, permet aux entreprises d'offrir la solution de collaboration la plus rentable aux employés qui voyagent à l'étranger, qui garantit une utilisation facile et des appels vocaux de haute qualité, et qui améliore l'efficacité des employés.

Cette solution permet une intégration plus rapide et est conforme à la réglementation avec les API de prévention de la fraude et les fonctions de détection et d'alerte pour assurer la sécurité complète des conversations. Elle aide également les entreprises à éliminer les dépassements de coûts lors du déploiement d'applications à grande échelle avec des fonctionnalités étendues nécessitant une formation approfondie et élaborée des utilisateurs et une infrastructure technique.

"Le travail hybride est une innovation durable, qui continuera d'évoluer", a déclaré Mysore Madhusudhan, vice-président exécutif, en charge des solutions de collaboration et connectées chez Tata Communications. "Toute organisation en train de construire ou de développer un avenir hybride pour ses employés aura besoin de solutions d'appels. Toutefois, certains employés n'auront pas l'utilité d'une suite complète d'outils de collaboration intégrés. JAMVEE™ a été conçue dans cet esprit. Elle fournit une gamme de services et d'installations tout en assurant que l'investissement est économique pour l'entreprise. JAMVEE™ permet au personnel de l'entreprise de collaborer de manière souple, sûre et évolutive, et assure une main-d'œuvre connectée beaucoup plus efficacement qu'auparavant."

S'appuyant sur l'expertise et l'expérience éprouvées de Tata Communications pour fournir et gérer des solutions d'engagement des employés axées sur le Cloud, JAMVEE™ permet aux entreprises de continuer à bénéficier d'un partenaire unique pour toutes leurs exigences de collaboration sécurisée. Cliquez ici pour en savoir plus sur JAMVEE™ .

Tata Communications est présente au salon Enterprise Connect (stand n° 200) à Gaylord Palms, à Orlando, en Floride du 27 au 30 mars 2023 . Consultez notre site et découvrez comment nous dirigeons la collaboration mondiale pour les entreprises avec nos solutions comme JAMVEE™ et plus encore.

À propos de Tata Communications

Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM ; BSE: 500483) est un fournisseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique en pleine expansion dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, Tata Communications permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud, et à des services médias. Trois cents (300) des entreprises du Fortune 500 sont ses clients et la société connecte les entreprises à 80% des géants mondiaux du cloud. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tatacommunications.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Certains termes et déclarations contenus dans le présent communiqué concernant Tata Communications et ses perspectives, ainsi que d'autres déclarations, y compris celles relatives à la situation financière attendue de Tata Communications, à sa stratégie commerciale, au développement futur des activités de Tata Communications et à l'économie en général en Inde, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, y compris des facteurs financiers, réglementaires et environnementaux, ainsi que des facteurs liés à la croissance de l'industrie et aux projections des tendances, qui peuvent faire que les résultats réels, les performances ou les réalisations de Tata Communications, ou les résultats de l'industrie, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives comprennent, entre autres, l'incapacité d'augmenter le volume du trafic sur le réseau de Tata Communications ; l'incapacité de développer de nouveaux produits et services qui répondent aux demandes des clients et génèrent des marges acceptables ; l'incapacité d'achever avec succès les essais commerciaux des nouvelles technologies et des systèmes d'information pour soutenir les nouveaux produits et services, y compris les services de transmission d'appels ; l'incapacité à stabiliser ou à réduire le taux de compression des prix de certains services de communication de l'entreprise ; l'incapacité à intégrer les acquisitions stratégiques et les changements dans les politiques ou les réglementations gouvernementales de l'Inde et, en particulier, les changements relatifs à l'administration de l'industrie de Tata Communications ; et, en général, les conditions économiques, commerciales et de crédit en Inde. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats, les performances ou les réalisations réels et ces déclarations prospectives, dont beaucoup échappent au contrôle de Tata Communications, comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque exposés dans les rapports annuels de Tata Communications Limited.

Les rapports annuels de Tata Communications Limited sont disponibles sur www.tatacommunications.com. Tata Communications n'est pas tenue de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives et rejette expressément toute obligation à cet égard.

© 2023 Tata Communications Ltd. Tous droits réservés.

TATA COMMUNICATIONS et TATA sont des marques commerciales ou des marques déposées de Tata Sons Private Limited en Inde et dans certains pays.

SOURCE Tata Communications