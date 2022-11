Tata Communications pretende capacitar cinco milhões de mulheres até 2024

Lança a Fase 2 do projeto "School of Hope and Empowerment" em colaboração com a Better India; amplia o alcance para os estados de Bihar e Odisha

MUMBAI, Índia, 3 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Tata Communications, uma facilitadora global do ecossistema digital, lança hoje a Fase 2 de seu projeto "School of Hope and Empowerment" (Escola de Esperança e Capacitação, S.H.E.), que tem o objetivo de oferecer educação em empreendedorismo e orientação profissional a cinco milhões de mulheres até 2024 nos estados de Bihar e Odisha, na Índia. A Fase 1 do projeto motivou as mulheres a concluírem a série de educação e a serem capacitadas com conhecimentos e habilidades para estabelecer e gerenciar uma empresa de forma independente, garantindo o acesso à educação de qualidade para todos.

"A Fase 1 do projeto School of Hope and Empowerment promoveu avanços no bem-estar das mulheres em Jharkhand e as capacitou a desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento de suas famílias e na comunidade em geral", disse Aadesh Goyal, diretor de recursos humanos da Tata Communications. "Na Fase 2, agora estamos ampliando esse projeto em dez vezes, para ajudar mulheres nos estados de Bihar e Odisha, na Índia. Por meio desse projeto, estamos ampliando o acesso a módulos de aprendizado autocapacitadores, ecossistema de suporte local e micro comunidades para preencher a lacuna de desenvolvimento rural e de gênero."

A Fase 1 do projeto, lançada na Conferência Mundial da UNESCO de 2021, superou sua meta e levou a educação em empreendedorismo a mais de um milhão de mulheres no estado de Jharkhand em apenas um ano, bem antes dos três anos planejados.

As mulheres capacitadas desse projeto são uma personificação de coragem e confiança, superando barreiras estruturais como estereótipos de gênero, responsabilidades domésticas, dificuldades financeiras e pressões sociais. Uma iniciativa de comunicação de impacto multimídia e envolvendo várias partes interessadas, esse projeto foi desenvolvido em colaboração entre a Tata Communications e a Better India, a fim de apoiar e educar mulheres de áreas rurais da Índia. Conforme informado no Sustainable Development Report 2022 da Tata Communications, a sustentabilidade baseia-se na premissa de que resultados econômicos positivos são possíveis quando administramos efetivamente nossas atividades ambientais, sociais e de governança (ESG) e estamos alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS da ONU) quanto a políticas e práticas. O projeto School of Hope and Empowerment está alinhado com o ODS nº 5 da ONU (igualdade de gênero) e com o número 8 (crescimento econômico). Ele está capacitando jovens e comunidades rurais (principalmente mulheres) econômica e socialmente por meio de treinamento vocacional, em empreendedorismo e de habilidades de vida, o que aumenta o acesso a recursos, novas tecnologias e serviços financeiros, ajudando-as, assim, a se tornarem colaboradoras ativas para a economia.

Para comemorar e reconhecer o sucesso da Fase 1 desse projeto, as duas parceiras lançaram uma série de vídeos educacionais com empreendedoras da vida real contando suas histórias. Uma dessas histórias é a de Kalawati Kumari, moradora do vilarejo Kurumdegi no distrito de Simdega, em Jharkhand. Beneficiária do projeto, ela ganhou um subsídio comercial para criar uma fábrica de farinha, que hoje gerencia com seus próprios fundos. Ela também cria e promove relacionamentos com seus clientes e opera a fábrica de farinha. "O workshop ofereceu treinamento em assuntos como contabilidade, gestão de relações com os clientes, ambiente de loja, a importância de economizar", disse Kalawati.

Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

Sobre a School of Hope and Empowerment (S.H.E.)

A School of Hope and Empowerment é uma iniciativa comunitária criada e apoiada pela Tata Communications, que aproveita as tecnologias móveis para fornecer a membros da comunidade os conhecimentos, as habilidades e as ferramentas necessários para que eles façam escolhas de subsistência sustentáveis. É uma iniciativa de comunicação de impacto multimídia, multicanal e que envolve várias partes interessadas, que aproveita o poder da conectividade digital e das parcerias para levar a educação em empreendedorismo a mulheres de regiões remotas. Ao fazer isso, nosso objetivo é criar ambientes capacitadores, nos quais as mulheres possam se estabelecer como líderes e empreendedoras locais por meio de inspiração, educação e mentoria. Também inclui exemplos nos quais os investimentos do setor privado, de organizações comunitárias, de ONGs e de missões de subsistência estaduais unem-se para oferecer educação não formal, promovendo, ao mesmo tempo, o progresso em outros ODSs interconectados (ODS 5 e 8).

Sobre a Tata Communications

Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora global de ecossistemas digitais que impulsiona a atual economia digital de rápido crescimento em mais de 190 países e territórios. Liderando com confiança, ela possibilita a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções colaborativas e conectadas, conectividade central e de última geração, soluções de hospedagem em nuvem e de segurança e serviços de mídia. Trezentas das empresas da Fortune 500 são seus clientes, e ela conecta empresas a 80% dos gigantes da nuvem do mundo. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

Declarações prospectivas e de advertência

Certas palavras e declarações nesse comunicado sobre a Tata Communications e suas perspectivas e outras declarações, inclusive aquelas relacionadas à expectativa de posição financeira da Tata Communications, sua estratégia comercial, o desenvolvimento futuro das operações da Tata Communications e a economia geral na Índia, são declarações prospectivas. Essas declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, inclusive financeiros, regulatórios e ambientais, bem como aqueles relacionados ao crescimento e às projeções de tendências do setor, o que pode fazer com que resultados reais, desempenho ou realizações da Tata Communications ou resultados do setor sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por essas declarações prospectivas. Os fatores importantes que podem levar resultados reais, desempenho ou as conquistas a diferir materialmente dessas declarações prospectivas incluem, entre outros, não aumentar o volume de tráfego na rede da Tata Communications; não desenvolver novos produtos e serviços que atendam às demandas dos clientes e gerem margens aceitáveis; não concluir com sucesso os testes comerciais de novas tecnologias e sistemas de informação para dar suporte a novos produtos e serviços, incluindo serviços de transmissão de voz; não estabilizar ou reduzir a taxa de compressão de preços em determinados serviços de comunicação da empresa; não integrar aquisições estratégicas e mudanças nas políticas ou regulamentos governamentais da Índia e, em particular, mudanças relacionadas à administração do setor da Tata Communications; e, em geral, a economia, as condições comerciais e de crédito na Índia. Fatores adicionais que podem fazer com que resultados, desempenho ou realizações reais sejam materialmente diferentes dessas declarações prospectivas, muitos dos quais não são controlados pela Tata Communications, incluem, mas não estão limitados a, esses fatores de risco discutidos nos Relatórios anuais da Tata Communications Limited.

Os relatórios anuais da Tata Communications Limited estão disponíveis em www.tatacommunications.com. A Tata Communications não tem nenhuma obrigação e se isenta expressamente de qualquer obrigação, de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas.

© 2022 Tata Communications Ltd. Todos os direitos reservados.

TATA COMMUNICATIONS e TATA são marcas comerciais ou marcas registradas da Tata Sons Private Limited na Índia e em determinados países.

FONTE Tata Communications

SOURCE Tata Communications