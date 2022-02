Tata Communications reconnu en tant que « Leader » par Avasant pour ses services gérés SD-WAN mondiaux

MUMBAI, Inde, 4 février 2022 /PRNewswire/ -- Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483), un fournisseur mondial d'écosystèmes numériques, s'est vu nommé « Leader » par Avasant, une société de conseil en gestion de premier plan, dans son rapport intitulé « SD-WAN Managed Services 2021-2022 RadarView™ » (« Services gérés SD-WAN 2021-2022 RadarView™ »). Cette reconnaissance a été accordée à la société pour avoir fait preuve d'une qualité constante dans les trois domaines clés de l'évaluation (maturité des pratiques, écosystème de partenariat, investissements et innovation) ainsi que pour son impact supérieur sur le marché dans son ensemble.

Grâce à ses services gérés de bout en bout, la solution Tata Communications IZO™ SDWAN permet aux entreprises de gérer la transformation sécurisée de leur réseau via une plateforme d'expérience client unifiée. Ensuite, l'expérience client est encore améliorée grâce à une plateforme en libre-service qui fournit une surveillance du réseau de bout en bout, des rapports, un pilotage du trafic et des analyses. Enfin, Tata Communications dispose d'un portail dédié à l'expérience client.

Comme l'indique le rapport, en tant que leader, Tata Communications a « fait preuve d'une créativité et d'une innovation réelles et a établi des tendances et des meilleures pratiques pour le secteur » Un leader « fait preuve d'une qualité d'exécution supérieure et c'est un partenaire fiable dans tous les secteurs verticaux. » Avasant a évalué plus de 40 fournisseurs du monde entier.

« Alors que la pandémie a accéléré l'utilisation du Cloud et des services numériques, les organisations ont commencé à réaliser les limites de l'infrastructure WAN traditionnelle pour gérer les exigences croissantes du réseau », a déclaré Abhishek Nayak, analyste de recherche principal chez Avasant. « Ainsi, les entreprises se tournent de plus en plus vers la mise en œuvre de services SD-WAN pour compléter leur infrastructure réseau existante. Tata Communications propose des services SDWAN gérés complets grâce à son offre IZO™ SDWAN. Le portefeuille de services est optimisé par une offre WAN basée sur Internet ou des investissements stratégiques dans la création de cas d'utilisation et de solutions spécifiques à l'industrie. Tous ces éléments se sont combinés pour faire de Tata Communications un leader dans le rapport d'Avasant "SD-WAN Managed Services 2021-2022 RadarView™". »

« Nous sommes honorés d'avoir été nommés leader par Avasant pour nos services gérés SD-WAN mondiaux », a affirmé Srinivasan CR, Chief Digital Officer chez Tata Communications. « Nous avons déployé des efforts constants et concertés de manière stratégique afin d'améliorer notre conception, notre livraison et notre gestion de bout en bout qui s'appuie sur la technologie la mieux adaptée, avec notre solution convergée de gestion de la sécurité du réseau du SD-WAN. Nous continuerons de concentrer nos efforts à développer davantage nos offres afin de permettre une transformation sécurisée du réseau pour les entreprises. »

Les services gérés IZO™ SDWAN de Tata Communications permettent la transformation du réseau des entreprises dans tous les secteurs d'activité et sont particulièrement bien implantés dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, la haute technologie, la vente au détail et les produits de grande consommation, entre autres. Ils garantissent une évolutivité numérique fiable et sécurisée pour les entreprises en offrant une transition transparente vers le Cloud, une approche multifournisseur, des performances optimisées et une portée étendue, étayée par le réseau mondial et les partenariats de premier plan de Tata Communications.

Avec la solution IZO™ SDWAN, Tata Communications propose un modèle entièrement cogéré à ses clients à travers plus de 130 pays. L'entreprise offre le premier réseau étendu amélioré et prévisible basé sur Internet avec une garantie d'accord de niveau de service (SLA) de bout en bout et connecte les entreprises directement aux plus grands géants internationaux du Cloud.

En savoir plus sur la solution Tata Communications IZO™ SDWAN .

À propos de Tata Communications

Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE : TATACOMM, BSE : 500483) est un fournisseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique en pleine expansion dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, elle permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud et à des services médias. 300 des entreprises du Fortune 500 sont ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site :

www.tatacommunications.com

