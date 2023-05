Tata Communications schließt die Übernahme von „The Switch Enterprises" ab

Der Beginn einer neuen Welt der Unterhaltung mit End-to-End-Live-Videoproduktion auf Basis einer globalen Media-Edge-Plattform

NEW YORK und MUMBAI, Indien, 2. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications, ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, gibt heute den Abschluss der Übernahme von The Switch Enterprises LLC (The Switch) durch seine hundertprozentige internationale Tochtergesellschaft Tata Communications (Netherlands) B.V. bekannt. Die Cash-Transaktion in Höhe von 58,8 Mio. US-Dollar (₹486,3 Crores) wurde nach den üblichen Bereinigungen und behördlichen Genehmigungen abgeschlossen.

Tata Communications hat über seine hundertprozentige internationale Tochtergesellschaft Tata Communications (Netherlands) B.V. am 22. Dezember 2022 eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb einer 100 % Beteiligung an dem in York ansässigen The Switch Enterprises LLC geschlossen.

Mit dem Abschluss dieser Transaktion wird die kombinierte Stärke von Tata Communications und The Switch eine neue Welt der End-to-End-Videoproduktion und -Übertragung von qualitativ hochwertigen, schnellen und realitätsnahen Live-Videoerlebnissen für Zuschauer und Fans von Veranstaltungsorten und Rennstrecken bis hin zu Bildschirmen auf verschiedenen Geräten wie Fernsehern, Mobilgeräten usw. einleiten.

„Immersive Videoerlebnisse in Echtzeit werden der nächste Game Changer für Unternehmen sein, und unsere kombinierte Expertise wird eine gewaltige Kraft sein, die einen gemeinsamen Wert für alle schafft", sagte Tri Pham, Chief Strategy Officer, Tata Communications. „Wir bereiten uns darauf vor, Sportverbänden und Sendeanstalten noch leistungsfähigere Plattformen zur Verfügung zu stellen, damit sie den Zuschauern grenzüberschreitend rasante, stets verfügbare und interaktive Unterhaltungsformen bieten können. Wir freuen uns sehr, das Team von The Switch bei Tata Communications begrüßen zu dürfen."

Dhaval Ponda, Global Head of Media & Entertainment Business, Tata Communications, fügte hinzu: „Tata Communications und The Switch sind jetzt ein Kraftpaket mit der Kombination von Live-Produktionskapazitäten, einer globalen Edge-Plattform für die Medien- und Unterhaltungsindustrie sowie End-to-End-Managed Services. Es sind aufregende Zeiten in der Welt der Videoproduktion, in denen wir für Unternehmen etwas bewegen und Verbraucher begeistern können. Gemeinsam nutzen wir das Fachwissen beider Unternehmen, um Fans auf der ganzen Welt ein noch nie dagewesenes Erlebnis zu bieten - ob sie nun Esport spielen, ein Live-Turnier verfolgen oder ein Konzert live streamen. Wir heißen unsere Kollegen von The Switch willkommen und wünschen ihnen alles Gute für ihre Zukunft."

Eric Cooney, President & CEO, The Switch sagte: „The Switch ist ein Marktführer, der Hunderten von Kunden in den Vereinigten Staaten und im Ausland Live-Produktions- und Übertragungsdienste anbietet. Diese Übernahme durch Tata Communications ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Wachstumspfad und ermöglicht es uns, unsere Horizonte zu erweitern. Gemeinsam mit Tata Communications freuen wir uns darauf, das Wachstum unserer Kunden zu beschleunigen, das Zuschauererlebnis zu verbessern und weltweit zu expandieren."

Mit dem Abschluss dieser Transaktion schließt sich The Switch Enterprises dem Geschäftsbereich Media and Entertainment Services (MES) von Tata Communications unter der Leitung von Dhaval Ponda, Global Head of Media and Entertainment Business, Tata Communications, an.

Informationen zu The Switch Enterprises

In der actiongeladenen Welt der Live-Videoproduktion und -Übertragung ist The Switch immer einsatzbereit und immer da - und setzt in der Branche Maßstäbe für Qualität, Zuverlässigkeit und unübertroffenen Service. The Switch wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York. Seit fast drei Jahrzehnten verbindet das Unternehmen Zuschauer auf der ganzen Welt mit Live-Events und bringt ihnen die gewünschten Inhalte über lineares Fernsehen, On-Demand- und Streaming-Plattformen - auf mehreren Bildschirmen und Geräten.

Die umfassende Produktionsplattform von The Switch kombiniert mobile und ferngesteuerte Dienste, die es den Kunden ermöglichen, kostengünstig überzeugende, hochwertige Live-Berichte zu erfassen, zu bearbeiten und zu verpacken. Das Liefernetzwerk von The Switch verbindet Produktionseinrichtungen mit mehr als 800 der weltweit größten Produzenten und Vertreiber von Inhalten sowie mit Sport- und Veranstaltungsorten und stellt eine nahtlose Verbindung zwischen Rechteinhabern, Sendern, Streaming-Plattformen, Medienunternehmen und Webdiensten her. Weitere Informationen finden Sie auf www.theswitch.tv

Informationen zu Tata Communications

Als Teil der Tata Group ist Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) ein globales digitales Ökosystem, das die schnell wachsende digitale Wirtschaft von heute in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Als vertrauensvoller Wegbereiter ermöglicht Tata Communications mithilfe von Collaboration- und Connected-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt. 300 der Fortune500-Unternehmen zählen zu seinen Kunden. Tata Communications verbindet die Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.tatacommunications.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Bestimmte Begriffe und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Aussichten betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich jener, die sich auf die voraussichtliche Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäfte von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich finanzieller, regulatorischer und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Wachstum der Branche und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Versäumnis, das Datenvolumen im Netz von Tata Communications zu erhöhen; das Versäumnis, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Kundenanforderungen entsprechen und eine akzeptable Gewinnspannen erzielen; das Versäumnis, die kommerzielle Erprobung neuer Technologien und Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdienste, erfolgreich abzuschließen; das Versäumnis, den Preisdruck bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens zu stabilisieren oder zu verringern; das Versäumnis, strategische Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder von Vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications zu integrieren; sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, sind unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited genannten Risikofaktoren.

Die Jahresberichte von Tata Communications Limited finden Sie unter www.tatacommunications.com. Tata Communications ist nicht dazu verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese zu ändern und lehnt dies ausdrücklich ab.

© 2023 Tata Communications Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Tata Communications und TATA sind Handelsmarken (Trademarks) oder eingetragene Warenzeichen von Tata Sons Private Limited in Indien und bestimmten Ländern.

SOURCE Tata Communications