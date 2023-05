Tata Communications achève l'acquisition de The Switch Enterprises

La transaction ouvre la voie à un nouveau monde de divertissement, avec des capacités de production vidéo en direct de bout en bout alimentées par une plateforme médiatique mondiale de pointe

NEW YORK et MUMBAI, Inde, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications , un catalyseur mondial de l'écosystème numérique, annonce aujourd'hui l'achèvement de l'acquisition de The Switch Enterprises LLC (The Switch) par l'intermédiaire de sa filiale internationale en propriété exclusive Tata Communications (Pays-Bas) B.V. La transaction en espèces de 58,8 millions de dollars américains (486,3 crores INR) a été conclue à la suite des ajustements habituels et de l'obtention des approbations réglementaires.

Tata Communications, par l'intermédiaire de sa filiale internationale en propriété exclusive Tata Communications (Pays-Bas) B.V., a conclu un accord définitif pour acquérir une participation de 100 % dans The Switch Enterprises LLC, basée à New York, le 22 décembre 2022.

Cette transaction achevée, la force combinée de Tata Communications et de The Switch ouvre la voie à un nouveau monde de production et de transmission vidéo de bout en bout, offrant aux auditoires et aux fans des expériences vidéo en direct haute qualité, haute vitesse et plus immersives, retransmises depuis des lieux d'événements et des circuits de course jusqu'à une variété d'appareils, y compris les téléviseurs, les appareils mobiles, etc.

« Les expériences vidéo immersives en temps réel vont changer la donne pour les entreprises, et notre expertise combinée créera une formidable puissance capable de fournir une valeur partagée à tous, a déclaré Tri Pham, responsable de la stratégie de Tata Communications. Nous nous préparons à mettre en place des plateformes plus puissantes destinées aux fédérations sportives et aux diffuseurs, afin de les aider à offrir du divertissement interactif et dynamique aux auditoires au-delà des frontières. Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe de The Switch au sein de Tata Communications. »

Dhaval Ponda, responsable mondial du secteur des médias et du divertissement chez Tata Communications a ajouté, « Tata Communications et The Switch forment ensemble une puissance qui regroupe des capacités de production en direct, une plateforme internationale de pointe dédiée à l'industrie des médias et du divertissement ainsi que des services gérés de bout en bout. Le monde de la production vidéo traverse une période passionnante qui présente des occasions de faire une différence pour les entreprises et de mobiliser les consommateurs. Ensemble, nous mettons à profit l'expertise des deux entreprises afin d'offrir des expériences inédites aux fans du monde entier, qu'il s'agisse de jouer à des sports électroniques, de suivre un tournoi en temps réel ou de regarder un concert diffusé en direct. Nous souhaitons la bienvenue à nos collègues de The Switch et leur souhaitons le meilleur pour l'avenir. »

Eric Cooney, président et PDG de The Switch, a affirmé : « The Switch est un leader du marché qui propose des services de production et de transmission en direct à des centaines de clients aux États-Unis et à l'étranger. Cette acquisition par Tata Communications est une étape clé dans notre parcours de croissance et nous permet d'élargir nos horizons. En collaboration avec Tata Communications, nous sommes heureux d'accélérer le parcours de croissance de nos clients, d'améliorer l'expérience des auditoires et de prendre de l'expansion à l'échelle mondiale. »

À l'issue de la transaction, The Switch Enterprises rejoint l'entreprise Media and Entertainment Services (MES) de Tata Communications sous la direction de Dhaval Ponda, responsable mondial du secteur des médias et du divertissement de Tata Communications.

À propos de The Switch Enterprises

Dans le monde plein d'action de la production et de la diffusion de vidéos en direct, The Switch est toujours là et toujours présent, établissant la référence du secteur en matière de qualité, de fiabilité et de niveaux de service inégalés. Fondée en 1991 et basée à New York, The Switch relie les téléspectateurs du monde entier à des événements en direct depuis près de trois décennies, en leur apportant le contenu qu'ils souhaitent sur des plateformes de télévision linéaire, à la demande et en streaming, sur de multiples écrans et appareils.

La plateforme de production complète de The Switch combine des services mobiles et à distance pour permettre à ses clients d'enregistrer, monter et conditionner de manière rentable des reportages en direct convaincants et de haute qualité. Le réseau de distribution de The Switch relie les installations de production à plus de 800 des plus grands producteurs et distributeurs de contenu, ainsi qu'à des sites sportifs et événementiels, reliant ainsi de manière transparente les détenteurs de droits, les diffuseurs, les plateformes de diffusion en continu, les médias et les services web, et permettant de diffuser du contenu en direct dans le monde entier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.theswitch.tv .

À propos de Tata Communications

Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM ; BSE: 500483) est un fournisseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique en pleine expansion dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, Tata Communications permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud, et à des services médias. Trois cents (300) des entreprises du Fortune 500 sont ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tatacommunications.com

