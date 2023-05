Tata Communications completa la adquisición de The Switch Enterprises

Marca el inicio de un nuevo mundo de entretenimiento con la producción integral de video en vivo impulsada por la plataforma mundial de medios

NUEVA YORK y BOMBAY, India, 2 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications un facilitador del ecosistema digital mundial, anunció la finalización de la adquisición de The Switch Enterprises LLC (The Switch) a través de su subsidiaria internacional de propiedad absoluta Tata Communications (Países Bajos) B.V. La transacción de 58,8 millones de dólares (486,3 millones de rupias) se cerró después de los ajustes habituales y las aprobaciones regulatorias.

Tata Communications, a través de su subsidiaria internacional de propiedad absoluta, Tata Communications (Países Bajos) B.V., firmó un acuerdo definitivo para adquirir el 100% de las acciones de The Switch Enterprises LLC, con sede en Nueva York, el 22 de diciembre de 2022.

Con el cierre de esta transacción, la fuerza combinada de Tata Communications y The Switch dará inicio a un nuevo mundo de producción integral y transmisión de video de gran calidad, alta velocidad y experiencias de video en vivo más inmersivas para los espectadores y fanáticos desde lugares de eventos y pistas de carreras hasta pantallas en diferentes equipos como televisores, dispositivos móviles, entre otros.

"Las experiencias de video inmersivas en tiempo real serán el próximo cambio de paradigma para las empresas, y nuestra experiencia combinada generará una fuerza formidable que creará valor compartido para todos", dijo Tri Pham, director de estrategia de Tata Communications. "Nos estamos preparando para ofrecer plataformas más poderosas para las federaciones deportivas y las emisoras, con el fin de ayudarlos a ofrecer formas de entretenimiento rápidas, interactivas y siempre activas más allá de las fronteras. Estamos muy contentos de dar la bienvenida al equipo de The Switch a Tata Communications".

Dhaval Ponda, director global de Negocios de Medios y Entretenimiento de Tata Communications, agregó: "Tata Communications y The Switch ahora son una potencia con la combinación de capacidades de producción en vivo, una plataforma de vanguardia mundial dedicada a la industria de los medios de comunicación y el entretenimiento junto con servicios integrales administrados. Vivimos tiempos apasionantes en el mundo de la producción de video, en los que podemos marcar la diferencia para las empresas y atraer a los consumidores. Juntos, estamos aprovechando la experiencia de ambas empresas para brindar experiencias nunca antes vistas a los fanáticos de todo el mundo, ya sea que jueguen deportes electrónicos, vean un torneo o transmitan un concierto en vivo. Damos la bienvenida a nuestros colegas de The Switch y les deseamos lo mejor para su futuro".

Eric Cooney, presidente y director ejecutivo de The Switch, dijo: "The Switch es un líder del mercado y ofrece servicios de producción y transmisión en vivo a cientos de clientes en los Estados Unidos y en el extranjero. Esta adquisición por parte de Tata Communications es un hito clave en nuestro proceso de crecimiento y nos permite ampliar nuestros horizontes. Junto con Tata Communications, nos entusiasma la idea de acelerar el crecimiento de nuestros clientes, mejorar la experiencia de los espectadores y expandirnos a nivel mundial".

Con la finalización de esta transacción, The Switch Enterprises se une al negocio de Servicios de Medios y Entretenimiento (MES, por sus siglas en ingles) de Tata Communications bajo el liderazgo de Dhaval Ponda, director global de Negocios de Medios y Entretenimiento de Tata Communications.

Sobre The Switch Enterprises

En el ajetreado mundo de la producción y distribución de videos en vivo, The Switch siempre está activa y presente para establecer el punto de referencia de la industria en cuanto a calidad, confiabilidad y niveles de servicio inigualables. The Switch, fundada en 1991 y con sede en Nueva York, ha estado conectando a los espectadores de todo el mundo con eventos en vivo durante casi tres décadas al brindarles el contenido que desean a través de plataformas de transmisión, a pedido y de TV lineal, en múltiples pantallas y dispositivos.

The Switch (una plataforma integral de producción) combina servicios móviles y remotos para que sus clientes puedan captar, editar y empaquetar de manera rentable una cobertura en vivo atractiva y de gran calidad. La red de entrega de The Switch conecta las instalaciones de producción con más de 800 de los productores de contenido, distribuidores y sedes deportivas y de eventos más grandes del mundo, vincula perfectamente a los titulares de derechos, emisoras, plataformas de transmisión, medios de comunicación y servicios web, y activa el contenido en vivo a nivel mundial. Visite www.theswitch.tv para obtener más información

Sobre Tata Communications

Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483), que forma parte de Tata Group, es un facilitador del ecosistema digital mundial que impulsa la economía digital de rápido crecimiento actual en más de 190 países y territorios. Al liderar con confianza, permite la transformación digital de las empresas a nivel mundial con soluciones de colaboración y conexión, conectividad básica y de nueva generación, soluciones de alojamiento y seguridad en la nube y servicios multimedia. Entre sus clientes se encuentran 300 de las 500 empresas de la lista Fortune y la empresa se encarga de conectar a las empresas con el 80% de los gigantes mundiales de la nube. Visite www.tatacommunications.com para obtener más información

Declaraciones prospectivas y advertencias

Ciertas palabras y declaraciones en este comunicado sobre Tata Communications y sus perspectivas, así como otras declaraciones, incluidas las relacionadas con la situación financiera prevista de Tata Communications, la estrategia comercial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general en la India, son declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos los financieros, regulatorios y medioambientales, así como aquellos relacionados con el crecimiento de la industria y las proyecciones de tendencias que pueden hacer que los resultados, el desempeño o los logros reales de Tata Communications, o los resultados de la industria, difieran de manera significativa de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Entre los principales factores que podrían hacer que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran de manera significativa de dichas declaraciones prospectivas se incluyen, entre otros, la falta de aumento del volumen de tráfico en la red de Tata Communications; la incapacidad para desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; la falta de pruebas comerciales de nuevas tecnologías y sistemas de información para respaldar nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; no estabilizar o reducir el ritmo de compresión de los precios de algunos servicios de comunicación de la empresa; la falta de integración de adquisiciones estratégicas y cambios en las políticas gubernamentales o regulaciones de la India y, en particular, los cambios relacionados con la administración de la industria de Tata Communications y, en general, las condiciones económicas, comerciales y crediticias en la India. Entre los factores adicionales que podrían hacer que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran de manera significativa de dichas declaraciones prospectivas, muchos de los cuales no están bajo el control de Tata Communications, se incluyen, entre otros, los factores de riesgo discutidos en los informes anuales de Tata Communications Limited.

Los informes anuales de Tata Communications Limited están disponibles en www.tatacommunications.com. Tata Communications no tiene ninguna obligación de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas, y rechaza expresamente cualquier obligación en este sentido.

