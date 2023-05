Tata Communications conclui aquisição da Switch Enterprises

Conduz a um novo mundo de entretenimento com produção de vídeo ao vivo de ponta a ponta impulsionada pela plataforma global media edge.

NOVA YORK e MUMBAI, Índia, 2º de maio de 2023 /PRNewswire/ -- a Tata Communications, facilitadora global do ecossistema digital, anuncia hoje a conclusão da aquisição do Switch Enterprises LLC (The Switch) por meio de sua subsidiária internacional integral Tata Communications (Holanda) B.V. A transação em espécie de US$58.8 milhões (₹486,3 Crores) foi fechada após os ajustes habituais e aprovações regulatórias.

A Tata Communications, por meio de sua subsidiária internacional integral, a Tata Communications (Holanda) B.V. firmou um acordo definitivo para adquirir a participação acionária de 100% na Nova York-headquartered The Switch Enterprises LLC em 22 de dezembro de 2022.

Com o fechamento desta transação, a união de forças entre a Tata Communications e a Switch deixa as empresas prontas para trazer um novo mundo de produção e transmissão de vídeo de ponta a ponta de experiências de vídeo ao vivo de alta qualidade, alta velocidade e mais imersivas para espectadores e fãs, desde locais de eventos e pistas de corrida até telas em equipamentos variados, como televisões, dispositivos móveis, etc.

"As experiências de vídeo imersivas em tempo real serão o próximo divisor de águas para as empresas, e nossa experiência combinada proporcionará uma força formidável, criando valor compartilhado para todos", disse Tri Pham, diretor de estratégia da Tata Communications. "Estamos nos preparando para oferecer plataformas mais poderosas para federações esportivas e emissoras para ajudá-las a oferecer formas de entretenimento interativas, sempre ativas e em ritmo acelerado para espectadores de outras fronteiras. Estamos extremamente satisfeitos em dar as boas-vindas à equipe do Switch na Tata Communications".

Dhaval Ponda, Diretor Global de Negócios de Mídia e Entretenimento da Tata Communications acrescentou: "A Tata Communications e o Switch agora são uma potência com a combinação de recursos de produção ao vivo, plataforma global de borda dedicada ao setor de mídia e entretenimento, juntamente com serviços gerenciados de ponta a ponta. Esses são tempos empolgantes no mundo da produção de vídeo para que façamos a diferença para as empresas e engajemos os consumidores. Juntos, estamos alavancando a experiência de ambas as empresas para trazer algumas experiências nunca antes conhecidas para os fãs em todo o mundo – quer estejam jogando esports, assistindo a um torneio ao vivo ou transmitindo um show ao vivo. Damos as boas-vindas e desejamos aos nossos colegas da Switch tudo de melhor para seu futuro".

Eric Cooney, presidente e CEO da Switch, disse: "A Switch é líder de mercado que oferece serviços de produção e transmissão ao vivo para centenas de clientes nos Estados Unidos e no exterior. Esta aquisição da Tata Communications é um marco importante em nossa jornada de crescimento e nos permite expandir nossos horizontes. Juntamente com a Tata Communications, estamos animados em intensificar as jornadas de crescimento de nossos clientes, aprimorar as experiências do espectador e expandir globalmente".

Com a conclusão desta transação, a Switch Enterprises se une aos negócios de serviços de mídia e entretenimento (MES) da Tata Communications sob a liderança de Dhaval Ponda, Diretor Global de Negócios de Mídia e Entretenimento da Tata Communications.

Sobre a Switch Enterprises

No mundo cheio de ação de produção e entrega de vídeo ao vivo, a Switch está sempre ligada e sempre presente, estabelecendo a referência do setor em qualidade, confiabilidade e níveis de serviço incomparáveis. Fundada em 1991 e com sede em Nova York, aSwitch vem conectando espectadores de todo o mundo a eventos ao vivo há quase três décadas, trazendo o conteúdo que deseja em plataformas de TV linear, sob demanda e streaming — em várias telas e dispositivos.

A plataforma de produção abrangente da Switch combina serviços móveis e Remote para permitir que seus clientes capturem, editem e empacotem cobertura ao vivo atraente e de alta qualidade. A rede de entrega da Switch conecta instalações de produção com mais de 800 dos maiores produtores, distribuidores e locais de esportes e eventos do mundo, conectando perfeitamente detentores de direitos, emissoras, plataformas de streaming, meios de comunicação e serviços da web - e ativando conteúdo ao vivo em todo o mundo. Para mais informações, acesse www.theswitch.tv

Sobre a Tata Communications

Incluída no portfólio do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora global de ecossistemas digitais que impulsiona o crescimento da economia digital em mais de 190 países e territórios. Liderando com confiabilidade, a Tata Communications possibilita a transformação digital de empresas em todo o mundo por meio de soluções colaborativas e conectadas, conectividade central e de última geração, soluções de segurança e hospedagem na nuvem, e serviços de mídia. Trezentas das empresas da Fortune 500 são clientes da Tata Communications, que também conecta as empresas a 80% dos gigantes globais da nuvem. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

Declarações prospectivas e advertências

Certos termos e declarações no presente comunicado sobre a Tata Communications e suas perspectivas futuras, assim como outras declarações relacionadas à posição financeira, à estratégia de negócios e ao desenvolvimento das operações da empresa e da economia indiana no futuro, são declarações prospectivas. Essas declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, inclusive de ordem financeira, regulatória e ambiental, bem como riscos relacionados às projeções sobre o crescimento e tendências do setor, o que pode fazer com que os resultados e o desempenho concretos da Tata Communications e do setor sejam significativamente diferentes dos que estão expressos ou implícitos nas presentes declarações prospectivas. Alguns dos fatores mais relevantes que podem fazer com que os resultados e desempenho concretos sejam significativamente diferentes dos que estão expressos nas declarações prospectivas são: a incapacidade de aumentar o volume de tráfego na rede da Tata Communications; a incapacidade de desenvolver novos produtos e serviços que atendam à demanda dos clientes e gerem margens aceitáveis; a incapacidade de concluir testes comerciais em novas tecnologias e novos sistemas de informação que permitam oferecer suporte a novos produtos e serviços, incluindo serviços de transmissão de voz; a incapacidade de estabilizar ou reduzir a taxa de compressão de preços em alguns dos serviços de comunicação da empresa; a incapacidade de integrar aquisições estratégicas e mudanças às políticas ou regulamentos governamentais da Índia e, em particular, mudanças relativas à administração do setor em que a Tata Communications se inclui; e, em geral, as condições econômicas, comerciais e de crédito na Índia. Outros fatores que podem fazer com que os resultados e desempenho concretos da empresa sejam significativamente diferentes dos que estão expressos nas presentes declarações prospectivas, muitos dos quais não estão sob o controle da Tata Communications, incluem, entre outros, os fatores de risco discutidos nos relatórios anuais da Tata Communications Limited.

Os relatórios anuais da Tata Communications Limited estão disponíveis em www.tatacommunications.com. A Tata Communications não tem e se isenta expressamente de qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas.

FONTE Tata Communications

