Tata Communications übernimmt Kaleyra, einen führenden globalen CPaaS Platform Player, in einer Cash-Transaktion

Die Übernahme stellt einen erheblichen Aufschlag gegenüber dem letzten Schlusskurs von Kaleyra dar

NEW YORK und MUMBAI, Indien, 29. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications, ein globaler digitaler Ökosystem-Wegbereiter, gibt heute bekannt, dass er über Tata Communications Limited eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb von Kaleyra, Inc. (NYSE: KLR) abgeschlossen hat, um globale Unternehmen zu befähigen, ihren Kunden personalisierte Erlebnisse anzubieten. Kaleyra ist ein globaler Anbieter von integrierten Omnichannel-Kommunikationsdiensten mit einer Reihe von proprietären Plattformen, die eine gezielte Personalisierung durch Messaging, Video, Push-Benachrichtigungen, E-Mail- und sprachgestützte Dienste sowie Chatbots bieten.

From Left to Right: Troy Reynolds, Chief Legal & Compliance Officer, Tata Communications; Mysore Madhusudhan, EVP - Collaboration and Connected Solutions, Tata Communications; Tri Pham, Chief Strategy Officer, Tata Communications; Kathy Miller, Director Board Member, Kaleyra; Dario Calogero, Founder and CEO, Kaleyra; and Dr. Avi Katz, Chairman of the Board of Directors, Kaleyra

Mit dieser Transaktion erhält Tata Communications eine branchenerprobte Plattform mit starken Fähigkeiten und einer großen Reichweite. Kaleyra verfügt über eine starke Position auf dem Markt für Unternehmenskommunikation im Banken- und Finanzdienstleistungssektor, im Handel und im digitalen Handel in allen globalen Märkten sowie über ein starkes Team mit Fachwissen in den Bereichen Technologie, Technik sowie Forschung und Entwicklung. Tata Communications wird auch von Tier-1-Carrier-Verbindungen in den USA, bereiten Verbindungen zu Plattformen von Drittanbietern und Videodiensten profitieren, ohne dass zusätzliche Software-Plugins erforderlich sind.

Das daraus resultierende Geschäft wird Tata Communications zu einem großen Kundenstamm von Unternehmenskunden weltweit verhelfen, darunter 300 der Fortune-500-Unternehmen, umfangreichen Verbindungen von Mobilfunkbetreibern (MNO) und globalen Expansionsmöglichkeiten. Es wird von dem globalen digitalen Ökosystem-Wegbereiter profitieren, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft von heute in mehr als 190 Ländern und Territorien vorantreibt.

Im Rahmen der Vereinbarung hat sich Tata Communications bereit erklärt, Kaleyra, Inc. in einer reinen Cash-Transaktion zu einem Preis von 7,25 USD pro Aktie zu übernehmen. Damit erhalten die Kaleyra-Aktionäre einen Gesamtbetrag von ca. 100 Millionen USD, wobei alle bestehenden Schulden übernommen werden. Diese Transaktion wurde von den Verwaltungsräten von Tata Communications und Kaleyra einstimmig genehmigt. Der Abschluss des Deals unterliegt der Genehmigung durch die Aktionäre von Kaleyra, bestimmten behördlichen Genehmigungen und anderen üblichen Abschlussbedingungen. Nach Abschluss der Transaktion, die in sechs bis neun Monaten erwartet wird, wird Kaleyra Inc. eine Tochtergesellschaft von Tata Communications Limited werden. Für das gesamte Geschäftsjahr, das am 31 Dezember 2022 endete, meldete Kaleyra einen Umsatz von 339,2 Millionen USD (353,3 Millionen USD in konstanter Währung), was einem Anstieg von 26,7 % im Vergleich zum Gesamtjahr 2021 entspricht (32,0 % Steigerung in konstanter Währung).

„Mit dieser Investition in Kaleyra werden wir unseren Einstieg in den Markt der Plattformen für Kundeninteraktionen beschleunigen und unsere globale CommTech-Position stärken", sagte A.S. Lakshminarayanan, MD und CEO von Tata Communications. „Wir freuen uns über das bemerkenswerte Talent von Kaleyra und die nachgewiesenen Fähigkeiten in Technologien der nächsten Generation. Mit dieser Übernahme werden wir weiterhin intelligente, intuitive und innovative Multichannel-Kommunikationslösungen entwickeln, um neue Wachstumsmöglichkeiten für unsere Kunden zu erschließen."

Mysore Madhusudhan, Stellvertretender Vorstandvorsitzender, Collaboration and Connected Solutions, Tata Communications kommentierte die Übernahme wie folgt: „Während wir unsere Position in der Industrie 4.0-Welt vorantreiben, setzen wir uns dafür ein, Unternehmen und ihren Kunden verstärkte gezielte Kommunikationslösungen anzubieten. Wir sind zuversichtlich, dass unsere vereinten Kräfte mit Kaleyra den Weg für die nächste Welle der Intelligenz in der Unternehmenskommunikation weltweit ebnen werden."

Dario Calogero, Gründer und CEO von Kaleyra sagte: „Als wir vor 24 Jahren mit meinem Mitbegründer Simone Fubini Kaleyra gegründet haben, konnte ich mir kaum vorstellen, dass unsere Reise uns von einem kleinen italienischen Startup zu globaler Expansion, einem börsennotierten NYSE-Unternehmen und jetzt der Zusammenarbeit mit einem großartigen Technologieführer wie Tata Communications bringen würde. Dies ist ein großartiger Tag für Kaleyra und unsere Aktionäre und unsere Mitarbeiter weltweit."

Dr. Avi Katz, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Kaleyra, kommentierte: „Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Ergebnis, den Ergebnissen der engagierten und professionellen Arbeit des Kaleyra-Teams. Es war mir eine Ehre, Teil des Kaleyra-Teams zu sein, seit dem Beginn der Börsennotierung Ende 2019 und durch die anschließende umfangreiche Finanzierung des Unternehmens und seine bedeutenden strategischen Erweiterungen durch GigCapital. Diese Transaktion bedeutet einen erheblichen Aufschlag auf den letzten Schlusskurs der Kaleyra-Aktie und bietet allen Anteilseignern von Kaleyra eine erhebliche Wertschöpfung. Wir freuen uns, dass das nächste Kapitel der Kaleyra-Reise ein wesentlicher Bestandteil des Tata-Kommunikationsunternehmens ist."

Berater

Lazard Frères & Co. LLC dient als Finanzberater von Tata Communications und Goodwin Procter LLP fungiert als Rechtsberater von Tata Communications. Willkie Farr & Gallagher LLP dient als Rechtsberater von Kaleyra.

Informationen zu Kaleyra

Kaleyra Inc. (NYSE: KLR) (NYSE American: KLR WS) ist ein globaler Konzern, der mobile Kommunikationsdienste für Finanzinstitute, E-Commerce-Anbieter, OTTs, Softwareunternehmen, Logistikdienstleister, Gesundheitsdienstleister, Einzelhändler und andere große Unternehmen weltweit anbietet. Durch seine proprietäre Plattform und robusten APIs verwaltet Kaleyra integrierte Multichannel-Kommunikationsdienste, bestehend aus Messaging, Rich Messaging und Instant Messaging, Video, Push-Benachrichtigungen, E-Mail, Sprachdienste und Chatbots.

Die Technologie von Kaleyra ermöglicht es, monatlich Milliarden von Nachrichten mit mehr als 1600 Betreiberanschlüssen in mehr als 190 Ländern, einschließlich aller US-Betreiber von Tier-1, sicher zu verwalten.

Informationen zu Tata Communications

Als Teil der Tata Group ist Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) ein globales digitales Ökosystem, das die schnell wachsende digitale Wirtschaft von heute in mehr als 190 Ländern und Territorien unterstützt. Mit Collaboration- und Connected-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten ermöglicht das Unternehmen weltweit vertrauensvolle digitale Transformation. 300 der Fortune 500-Unternehmen zählen zu den Kunden und der Konzern verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie auf www.tatacommunications.com

https://twitter.com/tata_comm https://www.linkedin.com/company/tata-communication https://www.instagram.com/tata_comm/ https://www.youtube.com/user/tatacomms

Gesetzliche Informationen zu Kaleyra

Weitere Informationen und wo diese zu finden sind

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Wertpapierrechts. Zu solchen vorausschauende Aussagen gehören unter anderem die Omnichannel- und andere Produkt- und globale Kundenentwicklungen, die Erwartungen, Überzeugungen, Absichten, Pläne, Aussichten oder Strategien in Bezug auf die Geschäftspläne des Managementteams von Kaleyra („Kaleyra"). Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine Aussagen zu historischen Tatsachen darstellen, können als vorausschauende Aussagen angesehen werden. Darüber hinaus sind alle Aussagen, die sich auf Prognosen, Vorhersagen oder andere Charakterisierungen künftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, einschließlich zugrunde liegender Annahmen, vorausschauende Aussagen. Die Wörter „antizipieren", „glauben", „weitergehen", „könnte", „schätzen", „erwarten", „beabsichtigen", „könnte", „könnten", „planen", „potenziell", „vorhersagen", „prognostizieren", „sollte", „würde" und ähnliche Ausdrücke können vorausschauende Aussagen kennzeichnen, aber das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsorientiert ist. Die vorausschauenden Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf bestimmten Annahmen und Analysen, die Kaleyra angesichts seiner Erfahrung und Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen und ihrer potenziellen Auswirkungen auf Kaleyra sowie anderer Faktoren, die sie unter den Umständen für angemessen halten. Es kann keine Zusicherung geben, dass künftige Entwicklungen, die sich auf Kaleyra auswirken werden, die erwarteten sein werden. Diese vorausschauenden Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten (von denen einige außerhalb der Kontrolle der Parteien sind) oder andere Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von denen abweichen, die in diesen vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Dazu gehören die Fähigkeit von Kaleyra, die Anforderungen des NYSE Listing Company Manual wieder zu erfüllen, die Zusammensetzung der von den Kunden von Kaleyra in Anspruch genommenen Dienstleistungen und der Bedarf dieser Kunden an diesen Dienstleistungen, einschließlich etwaiger geografischer Schwankungen, die Marktakzeptanz neuer Dienstleistungsangebote, die Fähigkeit von Kaleyra, das Angebot für bestehende Kunden zu erweitern und neue Kunden zu gewinnen, dass Kaleyra über ausreichend Kapital verfügt, um wie erwartet zu operieren, und die Auswirkungen geopolitischer und makroökonomischer Faktoren wie des Krieges in der Ukraine auf die Geschäftstätigkeit von Kaleyra, die Nachfrage nach den Produkten von Kaleyra, die globalen Lieferketten und die Wirtschaftstätigkeit im Allgemeinen. Zusätzliche Risikofaktoren, die einen solchen Unterschied verursachen können, umfassen unter anderem: (i) die Fähigkeit der Parteien, die vorgeschlagene Transaktion rechtzeitig oder überhaupt abzuschließen; (ii) die Erfüllung (oder Verzicht) der Abschlussbedingungen für den Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion; (iii) mögliche Verzögerungen beim Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion; (iv) die Fähigkeit von Kaleyra und Tata Communications, die erwarteten Vorteile der vorgeschlagenen Transaktion rechtzeitig und erfolgreich zu erreichen.; (v) das Auftreten von Ereignissen, Änderungen oder sonstigen Umständen oder Bedingungen, die zur Beendigung des Fusionsvertrags führen könnten; (vi) erhebliche Transaktionskosten im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion; (vii) potenzielle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion; (viii) das Risiko, dass Unterbrechungen der vorgeschlagenen Transaktion das Geschäft von Kaleyra beeinträchtigen, einschließlich aktueller Pläne und Operationen; (ix) die Fähigkeit von Kaleyra, Schlüsselpersonal zu halten und einzustellen; (x) mögliche unerwünschte Reaktionen oder Änderungen von Geschäftsbeziehungen, die sich aus der Ankündigung oder dem Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion ergeben; (xi) rechtliche, regulatorische und wirtschaftliche Entwicklungen, die sich auf das Geschäft von Kaleyra auswirken; (xii) allgemeine Wirtschafts- und Marktentwicklungen und -bedingungen; (xiii) die sich entwickelnden rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Regelungen, unter denen Kaleyra tätig ist, und (xiv) potenzielle Geschäftsunsicherheit, einschließlich Änderungen bestehender Geschäftsbeziehungen, die Kaleyras Finanzergebnis beeinträchtigen könnten. Daher sollten Sie sich nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen, und Sie müssen Vorsicht walten lassen, wenn Sie sich auf vorausschauende Aussagen verlassen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten auftreten oder sollte eine der Annahmen als falsch erachtet werden, können die tatsächlichen Ergebnisse in wesentlichen Punkten von denen abweichen, die in diesen vorausschauenden Aussagen prognostiziert wurden. Wir verpflichten uns nicht, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Vorausschauende Aussagen

Kaleyra plant die Einreichung eines Stimmrechtsprotokolls (das „Transaction Proxy Statement") bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC") im Zusammenhang mit der Einholung von Stimmrechtsvollmachten zur Genehmigung der anstehenden Übernahme von Kaleyra (die „Transaktion"), dessen endgültige Fassung den Kaleyra-Aktionären zugesandt oder zur Verfügung gestellt werden wird. AKTIONÄRE SIND AUFGEFORDERT, DAS STIMMRECHTSPROTOKOLL (EINSCHLIESSLICH ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN DAZU UND DOKUMENTE, DIE DURCH VERWEIS AUFGENOMMEN WURDEN) UND ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE KALEYRA BEI DER SEC EINGEREICHT HAT ODER EINREICHEN WIRD, SORGFÄLTIG UND IN IHRER GESAMTHEIT ZU LESEN, DA DIESE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN, WEIL SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE TRANSAKTION UND DAMIT ZUSAMMENHÄNGENDE ANGELEGENHEITEN ENTHALTEN ODER ENTHALTEN WERDEN. Die Aktionäre können die vorläufige und endgültige Version des Stimmrechtsprotokolls (sofern verfügbar), Änderungen oder Ergänzungen dazu sowie alle anderen relevanten Dokumente einholen, die von Kaleyra im Zusammenhang mit der Transaktion auf der Website von der SEC eingereicht wurden oder werden (http://www.sec.gov). Kopien des endgültigen Stimmrechtsprotokolls von Kaleyra, jegliche Änderungen oder Ergänzungen dazu und alle anderen relevanten Dokumente, die Kaleyra bei der SEC im Zusammenhang mit der Transaktion eingereicht hat, werden auch kostenlos auf der Website von Kaleyra für Investorenbeziehungen (investors.kaleyra.com) oder durch Kontaktaufnahme mit Kaleyra Investorenbeziehungen unter [email protected] erhältlich sein.

Teilnehmer an der Aktion

Kaleyra, seine Vorstandsmitglieder und bestimmte leitende Angestellte können als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von Aktionären im Zusammenhang mit der Transaktion angesehen werden Informationen zu den vorstehenden Punkten finden Sie auch in der endgültigen Erklärung zur Stimmrechtsausübung von Kaleyra für seine Jahreshauptversammlung der Aktionäre 2022 (die „Erklärung zur Stimmrechtsausübung 2022"), die am 22. November 2022 bei der SEC eingereicht wurde und in das Stimmrechtsprotokoll aufgenommen wird. Zusätzliche Informationen über solche Teilnehmer, einschließlich ihrer direkten oder indirekten Beteiligungen, die sich von denen der Aktionäre von Kaleyra im Allgemeinen unterscheiden können, sind im Stimmrechtsprotokoll und anderen relevanten Dokumenten enthalten, die im Zusammenhang mit der Transaktion bei der SEC oder bei der Transaktion eingereicht werden. Sie können kostenlos Kopien dieser Dokumente über die oben genannten Quellen erhalten.

Gesetzliche Informationen zu Tata Communications

Vorausschauende Aussagen und Warnhinweise

Bestimmte Begriffe und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Aussichten betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich jener, die sich auf die voraussichtliche Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäfte von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich finanzieller, regulatorischer und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Wachstum der Branche und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von denen abweichen, die in solchen vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Versäumnis, das Datenvolumen im Netz von Tata Communications zu erhöhen; das Versäumnis, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen; das Versäumnis, die kommerzielle Erprobung neuer Technologien und Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdienste, erfolgreich abzuschließen; das Versäumnis, den Preisdruck bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens zu stabilisieren oder zu verringern; das Versäumnis, strategische Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder von Vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications zu integrieren; sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, sind unter anderem die in den Jahresabschlüssen von Tata Communications Limited genannten Risikofaktoren.

Die Jahresabschlüsse von Tata Communications Limited finden Sie unter www.tatacommunications.com. Tata Communications ist nicht dazu verpflichtet, seine vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren oder diese zu ändern und lehnt dies ausdrücklich ab.

© 2023 Tata Communications Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Tata COMMUNICATIONS und TATA sind Trademarks oder eingetragene Marken von Tata Sons Private Limited in Indien und bestimmten Ländern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2143165/Tata_Communications_Kaleyra.jpg

SOURCE Tata Communications