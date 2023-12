Tatu City, au Kenya, recrute plus de 100 nouveaux collaborateurs stratégiques en 2023 en raison de la forte croissance du pays

La zone économique spéciale située aux portes de Nairobi renforce son équipe avec des leaders internationaux et des experts locaux

Tatu City accueille désormais plus de 15 000 travailleurs et des milliers d'autres les rejoindront en 2024

TATU CITY, Kenya, 21 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Tatu City , la zone économique spéciale (ZES) à usage mixte de 2 000 hectares située aux portes de Nairobi, a renforcé sa main-d'œuvre en recrutant plus de 100 personnes en 2023, alors que les entreprises et les propriétaires du Kenya et du monde entier affluent pour rejoindre son écosystème en pleine croissance.

A render of CCI International’s new 5,000 call center in Tatu City (credit: CCI International)

Tatu City abrite aujourd'hui plus de 78 entreprises qui emploient 15 000 personnes, et des milliers d'autres emplois suivront en 2024. Plus de 4 500 élèves et étudiants fréquentent les écoles de Tatu City, dont la Crawford International School et les écoles primaires et secondaires Nova Pioneer.

« Tatu City a atteint un tournant décisif. Notre statut de ZES, associé à des infrastructures de premier ordre et à un environnement sûr, sécurisé et prévisible, attire des investisseurs du monde entier, ce qui entraîne une demande supplémentaire pour nos offres résidentielles, nos écoles et nos commerces, a déclaré Preston Mendenhall, directeur national pour le Kenya chez Rendeavour, propriétaire et promoteur de Tatu City. Pour soutenir cette croissance rapide, nous recrutons à la fois au niveau local et international avec plus de 100 nouveaux postes dans des domaines clés tels que l'urbanisme et le design, la construction, les ventes et le marketing, et la sécurité. »

La base de clients de Tatu City, qui se développe rapidement, comprend CCI International , un leader mondial des services de centres de contact, qui a récemment installé ses 800 premiers employés dans son nouveau centre d'appel de 5 000 places situé dans le bâtiment Eneo à Tatu Central. Toujours à Tatu City, le fabricant d'appareils médicaux Zhende met en place la plus grande installation de production médicale d'Afrique de l'Est, qui emploie 7 000 Kenyans, et Kenya Wine Agencies Ltd (KWAL), une filiale du brasseur néerlandais Heineken, a construit une installation ultramoderne de fabrication de boissons.

« En tant qu'acteur de premier plan dans le domaine des services d'externalisation des processus d'entreprise, nous avons des normes élevées et des exigences spécifiques quant à la localisation de nos activités, a commenté Rishi Jatania, directeur général de CCI Kenya. Tatu City offre un environnement attrayant et peu risqué, étayé par des infrastructures de premier ordre, ce qui est bénéfique à la fois pour notre entreprise et pour notre personnel. C'était un choix logique pour la prochaine phase de notre expansion en Afrique. »

L'infrastructure de Tatu City comprend plus de 50 km de routes goudronnées, un réseau électrique à haute redondance, trois sources d'eau, une usine de traitement de l'eau sur site et plus de 15 km de câbles à fibres optiques. En outre, pour desservir les communautés résidentielles croissantes de Kijani Ridge et d'Unity Homes, qui comptent aujourd'hui plus de 3 000 résidents, Tatu City a investi dans des espaces récréatifs et des parcs, ce qui a nécessité du personnel supplémentaire pour l'aménagement paysager et la sécurité, recruté dans les communautés voisines.

Conformément à son engagement de favoriser une croissance économique durable et d'avoir un impact positif sur la communauté locale, Tatu City investit dans une académie de formation certifiée par la NITA. L'académie dispense une formation gratuite aux jeunes de la région, leur permettant d'acquérir des compétences utiles à l'industrie et de combler le fossé entre l'éducation et l'emploi. Depuis sa création, l'académie de formation de Tatu City a eu un impact positif sur la vie de plus de 500 jeunes, dont plus de 80 % ont trouvé un emploi à Tatu City.

À propos de Tatu City (www.tatucity.com)

Tatu City est une nouvelle ville de près de 2 024 hectares située aux portes de Nairobi et comprenant des résidences, des écoles, des bureaux, un quartier commercial, des centres médicaux, des espaces naturels et de loisirs, conçus pour plus de 250 000 résidents et des dizaines de milliers de personnes qui s'y rendent chaque jour. Les écoles de Tatu City accueillent des milliers d'élèves chaque jour, un éventail de résidences adaptées à tous les revenus et plus de 78 entreprises prospèrent dans la première Zone économique spéciale opérationnelle du pays. Située à 30 minutes de Westlands, Tatu City représente une nouvelle façon de vivre et de penser pour tous les Kenyans, dans un environnement où il fait bon vivre, travailler et se divertir, sans embouteillages ni déplacements sur de longues distances.

Tatu City est un projet de Rendeavour, le plus grand constructeur de villes nouvelles d'Afrique, avec 12 000 hectares de projets novateurs sur des trajectoires de croissance au Ghana, au Nigeria, au Kenya, en Zambie et en République démocratique du Congo.

