Tatu City gewinnt die Auszeichnung fDi Free Zones of the Year in Afrika

TATU CITY, Kenia, 29. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Tatu City, die erste in Betrieb befindliche Sonderwirtschaftszone in Kenia, wurde im Rahmen der Free Zones Awards 2021 von fDi Intelligence ausgezeichnet. Die 2.000 Hektar große, schnell wachsende neue Stadt vor den Toren Nairobis gewann in der Kategorie der Großmieter und erhielt eine lobende Erwähnung für die Ausbildung von Arbeitskräften für die lokale Gemeinschaft.