Tatu City conquista o prêmio fDi Free Zones of the Year na África

A fDi Intelligence, uma divisão do Financial Times, reuniu seis juízes independentes para avaliar "as melhores zonas livres do mundo", de acordo com Alex Irwin-Hunt, Editor de Mercados Globais da fDi Intelligence.

Atualmente, na zona econômica especial (SEZ) de Tatu City, mais de 60 empresas locais, regionais e multinacionais abriram ou iniciaram o desenvolvimento. Entre elas estão líderes da indústria, como Dormans, Cooper K-Brands, KWAL (Distell), Cold Solutions, Friendship Group, Chandaria Industries, Kim-Fay, Davis & Shirtliff, Copia, FFS, Twiga Foods e Stecol, entre outros.

Os desenvolvimentos residenciais na cidade de Tatu incluem Unity Homes, Lifestyle Heights e Kijani Ridge. Mais de 5.000 residências estão concluídas ou em construção e as escolas Crawford International e Nova Pioneer educam mais de 3.000 estudantes diariamente.

O desenvolvimento atual da Tatu City SEZ é avaliado em mais de USD 1,2 bilhão. A Tatu City pertence e é desenvolvida pela Rendeavour, a maior nova construtora de cidades da África, cujos acionistas são dos Estados Unidos, Nova Zelândia, Noruega e Reino Unido. A Rendeavour está construindo sete cidades no Quênia, Nigéria, Gana, Zâmbia e República Democrática do Congo.

Na Nigéria, mais de 40 empresas se estabeleceram na cidade de Alaro desde que a Rendeavour e o Governo do Estado de Lagos lançaram o projeto há pouco mais de dois anos. Em Lubumbashi, DRC, o desenvolvimento Kiswishi da Rendeavour é o primeiro SEZ privado do país.

No Quênia, a Tatu City SEZ também foi reconhecida por seu trabalho pioneiro com a comunidade local no desenvolvimento da nova cidade. A Rendeavour e a Tatu City ofereceram treinamento gratuito de habilidades para mais de 1.000 membros da comunidade local e serviram 1.400 refeições a escolas de ensino fundamental locais diariamente.

"Este é realmente um exemplo de como as zonas livres são muito mais do que apenas destinos de investimento", disse Irwin-Hunt da fDi. "As zonas livres não são apenas centros de produção e atividade econômica. Elas também desempenham um papel importante nas comunidades locais."

