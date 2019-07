Tatyana Ali será la conductora de Unspoken Stories, el nuevo podcast de March of Dimes

ARLINGTON, Virginia, 16 de julio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- March of Dimes, organización no lucrativa con liderazgo en la lucha por la salud de todas las madres y sus bebés, presentó hoy su nuevo podcast, titulado Unspoken Stories: A March of Dimes Podcast, que destaca sinceros relatos de vida relacionados con el embarazo, la crianza y los duelos, temas que suelen considerarse demasiado íntimos para hablar de ellos.

En los Estados Unidos enfrentamos una crisis de salud materna e infantil, pues cada año nacen más de 380,000 bebés prematuros y más de 50,000 mujeres sufren complicaciones del embarazo o parto que ponen en riesgo su vida. Nuestro país es el más peligroso para dar a luz en el mundo desarrollado. March of Dimes colabora con comunidades de todo el país a fin de reducir los crecientes índices de nacimientos prematuros, mortalidad y morbilidad materna.

La conducción del podcast está en manos de Tatyana Ali, madre, actriz y activista, y sus seguidores disfrutarán de relatos que van desde el gozo de la crianza hasta las complejidades de lidiar con la actual crisis de salud materna e infantil. La serie de tres episodios ofrecerá entrevistas con la actriz Jamie-Lynn Sigler; la señora Petina Dixon-Jenkins, madre que tuvo un embarazo múltiple prematuro y perdió a sus bebés, y el señor Jay Richardson, padre que narra cómo es la realidad de criar a un bebé prematuro. El objetivo del podcast es acercar a la extraordinaria comunidad de madres, padres y familias que entienden la importancia de compartir sus experiencias.

"Una se siente exponencialmente mejor tan solo de saber lo que están viviendo otras personas. Y ya no te sientes tan aislada", dijo Sigler. "No sientes que es una maldición que te cayó encima. Hay otras buenas personas que también han sufrido lo mismo que tú".

El podcast ocupará un lugar fundamental en la iniciativa #UnspokenStories que March of Dimes diera a conocer en abril como comunidad conformada de madres, padres, profesionales de la medicina, abuelas, abuelos, futuras madres y padres, y amigos que comparten el interés en vincularse e intercambiar sus historias.

"No hay embarazos perfectos, nacimientos perfectos o maternidades o paternidades perfectas; sin embargo, rara vez tenemos la oportunidad de oír historias REALES", dijo Stacey D. Stewart, presidenta y CEO de March of Dimes. "Por eso, March of Dimes inició un podcast que muestra la existencia de historias que vale la pena contar y personas más que dispuestas a compartirlas. Cada episodio del podcast narra el sincero relato de una madre o un padre sobre lo que significa formar una familia. Basta oír una historia de vida como la nuestra para dejar de sentirnos solas y solos".

Los episodios de Unspoken Stories: A March of Dimes Podcast tendrán una duración de 30 minutos y se transmitirán cada martes a partir del 16 de julio.

Si desea oír y descargar el podcast, visite: Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. El podcast también estará disponible en UnspokenStories.org.

Si desea más información sobre #UnspokenStories y compartir su propia historia, visite UnspokenStories.org, publique su testimonio e interactúe con otras personas en nuestra comunidad. Puede compartir en sus redes sociales y también en las páginas de March of Dimes en Facebook e Instagram con el hashtag #UnspokenStories.

Acerca de March of Dimes

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las madres y sus bebés. Apoyamos la investigación, dirigimos programas y brindamos formación y apoyo para que cada bebé llegue a la vida con las mejores expectativas posibles. Capitalizamos un exitoso legado de 80 años de trabajo de incidencia e innovación para empoderar a todas las madres y todas las familias. Consulte marchofdimes.org o nacersano.org para obtener más información. Si necesita apoyo y consuelo, visite shareyourstory.org. Estamos en Facebook y también puede seguirnos en Instagram y Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/513643/March_of_Dimes_Foundation_Logo.jpg

FUENTE March of Dimes

Related Links

http://www.marchofdimes.org



SOURCE March of Dimes