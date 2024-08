TBAuctions et Surplex unissent leurs forces pour se développer en Europe

AMSTERDAM, 8 août 2024 /PRNewswire/ -- TBAuctions, la première place de marché B2B multimarque en ligne pour les biens industriels d'occasion en Europe, acquiert Surplex. La transaction a été clôturée le 7 août 2024. Cette décision stratégique accélère la croissance de TBAuctions dans de nouveaux pays, notamment l'Espagne, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la République tchèque, la Hongrie et la Serbie. Elle renforce également la présence de TBAuctions en Allemagne, en France et en Italie, en apportant une expertise verticale approfondie dans les secteurs de la métallurgie et du travail du bois. La combinaison avec Surplex permet à TBAuctions de franchir de nouvelles étapes. Les marques combinées de TBAuctions atteignent près de 200 millions de visites par an, recrutent des vendeurs dans plus de 20 pays à travers l'Europe, vendent plus de 1,6 million d'actifs en recevant des offres de 700 000 enchérisseurs dans 175 pays, générant des ventes au marteau de plus de 1,6 milliard d'euros et employant près de 1 200 collaborateurs.

From left to right: Uli Stalter, Managing Director Surplex; Tom Christenson, CEO TBAuctions; and Michael Werker, Managing Director Surplex

Le marché européen des ventes d'équipements professionnels d'occasion dépasse les 200 milliards d'euros par an, et la vente aux enchères numérique est un canal en plein essor pour l'échange de ces actifs. Les progrès technologiques, l'adoption du numérique et les changements en matière de développement durable en sont les moteurs. Grâce à sa plateforme d'enchères intelligentes, TBAuctions rend les enchères plus transparentes et plus efficaces en s'appuyant sur une base d'enchérisseurs connectés, l'automatisation, l'IA et la mise à l'échelle, tirant ainsi parti de ces tendances. Chaque année, la fabrication de nouveaux véhicules et d'équipements agricoles et de construction génère plus d'un milliard de tonnes de CO2e. En prolongeant la durée de vie des équipements existants et en achetant des machines d'occasion, les entreprises peuvent réduire leur empreinte carbone et leurs émissions globales.

Fondée en 1999 à Düsseldorf, en Allemagne, Surplex s'est forgé une solide réputation dans toute l'Europe continentale, en se spécialisant dans l'installation de machines industrielles pour le travail du métal et du bois destinées à des acheteurs commerciaux internationaux. Cela complète bien la position de TBAuctions dans les pays nordiques et le Benelux, qui se concentre davantage sur les équipements mobiles.

Tom Christenson, PDG de TBAuctions, a déclaré : « Surplex dispose d'une équipe formidable, d'excellents clients et d'une marque forte dans toute l'Europe ». Avec la plateforme technologique de TBAuctions, la meilleure de sa catégorie, et des marques de premier plan, la complémentarité de nos services, de nos valeurs et de nos personnes offrent de grandes opportunités pour une croissance exponentielle. Il s'agit d'une étape importante qui nous permettra de servir des clients dans tous les pays d'Europe dans le cadre de notre démarche visant à révolutionner les ventes aux enchères numériques et à promouvoir le commerce durable ».

Michael Werker, directeur général de Surplex, a déclaré : « Il est tout à fait logique que Surplex s'associe à TBAuctions. Nous partageons des valeurs similaires, un engagement pour un excellent service clientèle et une passion pour l'économie circulaire ». Uli Stalter, propriétaire-gérant de Surplex, résume la situation en ces termes : « La combinaison des compétences et de l'empreinte géographique de Surplex et de la famille des marques de TBAuctions crée une expérience de vente aux enchères numérique complète à travers l'Europe ».

À propos de Surplex

Depuis 25 ans, Surplex est l'une des principales maisons de vente aux enchères industrielles d'Europe et vend dans le monde entier des machines et des équipements d'usine d'occasion. La plateforme de vente aux enchères en 18 langues Surplex.com compte plus de 125 000 clients inscrits. Environ 1 000 ventes aux enchères en ligne sont organisées chaque année, avec plus de 400 000 produits industriels vendus à ce jour. L'entreprise est basée à Düsseldorf et possède des bureaux dans 16 pays européens.

À propos de TBAuctions

TBAuctions est le leader européen des enchères numériques multimarques (Troostwijk Auctions, Klaravik, Auksjonen, PS Auction, British Medical Auctions, Vavato, et Auktionshuset dab) pour les biens d'occasion B2B et compte plus de 1 000 collaborateurs dans les pays nordiques, au Benelux et Royaume-Uni, et en Europe continentale. Pour nous, « tout a de la valeur » et nous rendons les ventes aux enchères plus efficaces en utilisant la technologie, l'automatisation et les économies d'échelle. La plateforme propriétaire de TBAuctions héberge des ventes aux enchères en ligne intelligentes, reliant les enchérisseurs de différents magasins en une seule expérience de vente aux enchères unifiée. TBAuctions porte le commerce durable à un niveau supérieur. Des millions de produits sont mis aux enchères chaque année, en s'approvisionnant localement et en vendant dans le monde entier. Les fonds gérés par Castik Capital sont les propriétaires majoritaires de TBAuctions, Summa Equity étant l'actionnaire minoritaire.

