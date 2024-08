TBAuctions und Surplex schließen sich zusammen, um in ganz Europa zu expandieren

AMSTERDAM, 8. August 2024 /PRNewswire/ -- TBAuctions, Europas führender Multibrand-Online-B2B-Marktplatz für gebrauchte Industriegüter, erwirbt Surplex. Die Transaktion wurde am 7. August 2024 abgeschlossen. Dieser strategische Schritt beschleunigt das Wachstum von TBAuctions in neuen Ländern wie Spanien, Polen, Portugal, Rumänien, der Tschechischen Republik, Ungarn und Serbien. Darüber hinaus wird die Präsenz von TBAuctions in Deutschland, Frankreich und Italien gestärkt und die vertikale Branchenkompetenz in der Metall- und Holzverarbeitung erweitert. Der Zusammenschluss mit Surplex ermöglicht es TBAuctions, neue Meilensteine zu erreichen. Die kombinierten Marken von TBAuctions erreichen zusammen jährlich fast 200 Mio. Website-Besuche, vermitteln Verkäufer aus mehr als 20 Ländern in ganz Europa, verkaufen über 1,6 Mio. Objekte und erhalten Gebote von 700.000 Bietern aus 175 Ländern, erzielen einen Umsatz von über 1,6 Mrd. Euro und beschäftigen fast 1.200 Mitarbeiter.

From left to right: Uli Stalter, Managing Director Surplex; Tom Christenson, CEO TBAuctions; and Michael Werker, Managing Director Surplex

Der europäische Markt für den Verkauf gebrauchter Geschäftsausstattung übersteigt 200 Mrd. Euro pro Jahr. igitale Auktionen sind ein schnell wachsender Kanal für den Handel mit diesen Gütern. - angetrieben von technischen Fortschritten, der Einführung der Digitalisierung und dem Wandel der Nachhaltigkeit. Mit einer eigenen intelligenten Auktionsplattform macht TBAuctions Auktionen durch eine vernetzte Bieterbasis, Automatisierung, KI und Skalierung transparenter und effizienter und profitiert so von diesen Trends. Jedes Jahr werden bei der Herstellung neuer Fahrzeuge, Land- und Baumaschinen über eine Mrd. Tonnen CO2 ausgestoßen. Durch die Verlängerung der Lebensdauer bestehender Anlagen und den Kauf von Gebrauchtmaschinen können Unternehmen ihren ökologischen Fußabdruck und die globalen Emissionen verringern.

Surplex wurde 1999 in Düsseldorf gegründet und hat sich in ganz Kontinentaleuropa einen guten Ruf erworben. Das Unternehmen ist auf die Installation von Industriemaschinen für die Metall- und Holzbearbeitung für internationale gewerbliche Kunden spezialisiert. Dies ergänzt ideal die Position von TBAuctions in den nordischen Ländern und den Benelux-Staaten, welche sich mehr auf mobile Assetskonzentrieren.

Tom Christenson, CEO von TBAuctions, teilte mit: „Surplex hat ein großartiges Team von Mitarbeitern, hervorragende Kunden und eine starke Marke in ganz Europa. Zusammen mit der erstklassigen technischen Plattform von TBAuctions und den führenden Marken sehen wir große Chancen, durch unsere sich ergänzenden Dienstleistungen, Werte und Mitarbeiter ein exponentielles Wachstum zu erzielen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für uns, um Kunden in allen Ländern Europas auf unserem Weg, das digitale Auktionswesen zu revolutionieren und den nachhaltigen Handel zu fördern, zu bedienen."

Michael Werker, geschäftsführender Inhaber von Surplex, sagte: „Es ergibtsehr viel Sinn für Surplex, mit TBAuctions zusammenzuarbeiten. Wir teilen ähnliche Werte, ein Engagement für hervorragenden Kundenservice und die Leidenschaft, die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben." Uli Stalter, geschäftsführender Inhaber von Surplex, fasst zusammen: „Die Kombination der Kompetenzen und der geografischen Präsenz von Surplex und der Markenfamilie von TBAuctions schafft ein umfassendes digitales Auktionserlebnis in ganz Europa."

Informationen zu Surplex

Surplex ist seit 25 Jahren eines der führenden Industrieauktionshäuser in Europa und handelt weltweit mit gebrauchten Maschinen und Betriebseinrichtungen. Die 18-sprachige Auktionsplattform Surplex.com hat über 125.000 registrierte Kunden. Jährlich werden rund 1.000 Online-Auktionen durchgeführt, bei denen bisher mehr als 400.000 Industrieprodukte verkauft wurden. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und verfügt über Niederlassungen in 16 europäischen Ländern.

Informationen zu TBAuctions

TBAuctions ist Europas führende Multibrand-Auktionsplattform (Troostwijk Auctions, Klaravik, Auksjonen, PS Auction, British Medical Auctions, Vavato und Auktionshuset dab) für B2B-Gebrauchtwaren mit mehr als 1.000 Teammitgliedern in den nordischen Ländern, Benelux, UKund Kontinentaleuropa. Wir glauben, „dass alles einen Wert hat", und wir machen Auktionen effektiver und effizienter, indem wir Technologie, Automatisierung und Größenvorteile nutzen. Die proprietäre Plattform von TBAuctions veranstaltet intelligente Online-Auktionen und verbindet Bieter aus verschiedenen Geschäften zu einem einzigen, einheitlichen Auktionserlebnis. TBAuctions bringt den nachhaltigen Handel auf ein höheres Niveau. Mit lokaler Beschaffung und weltweitem Verkauf werden jedes Jahr Millionen von Produkten versteigert. Die von Castik Capital verwalteten Fonds sind die Mehrheitseigentümer von TBAuctions, während Summa Equity der Minderheitsaktionär ist.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2475481/TBAuctions_Surplex.jpg