TCG propõe universidade de escala global orientada para pesquisa fundamental translacional

Coloca em prática o complexo processo de montagem do primeiro computador quântico do setor privado da Índia dedicado à pesquisa em Calcutá

CALCUTÁ, Índia, 21 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- O grupo TCG está planejando criar uma universidade única em Calcutá. O grupo, liderado pelo Dr. Purnendu Chatterjee, destinou todos os recursos que seriam necessários para viabilizar as ambições de pesquisa em escala global da universidade proposta. Como um primeiro passo para esse objetivo, o grupo já criou um centro de pesquisa translacional em ciências fundamentais. A universidade proposta será única em seu conceito, uma vez que também se concentrará completamente em pesquisa fundamental translacional.

Com foco em pesquisas colaborativas em escala global, esta universidade também terá seu próprio computador quântico, também o primeiro do setor privado na Índia. Com a proposta de estar dedicado a ajudar em pesquisas de alto nível, o computador está sendo instalado em Calcutá. O complexo processo de instalação já foi iniciado. Quando ele estiver funcionando plenamente, Calcutá poderá ostentar sua reputação de se esforçar para se manter à frente dos demais no campo da iniciativa acadêmica.

A universidade se empenhará para:

Criar uma das melhores instalações de infraestrutura e integrar os melhores educadores e pesquisadores do mundo, que promoverão ensino superior de qualidade, pesquisa, desenvolvimento de produtos e consultoria industrial.

Desenvolver uma rede com as principais universidades, instituições de pesquisa e setores do mundo, que coordenarão os esforços coletivos nas áreas de educação e pesquisa contemporâneas e culminar no bem-estar regional e global.

Atuar como a universidade âncora para os principais departamentos universitários, laboratórios de pesquisa, centros de inovação e incubadoras de empresas do mundo se reunirem e cooperarem para alcançar metas e objetivos mutuamente benéficos.

Ser ágil e flexível na concepção de programas e desenvolvimentos operacionais para acompanhar o ritmo do mundo do conhecimento em constante expansão, garantindo a conformidade com as diretrizes regulatórias.

A universidade já retomou sua jornada como centro de pesquisa denominado TCG CREST com bolsistas de pós-doutorado trabalhando em tecnologias de fronteira. O centro trabalha nas áreas de computação quântica, neurociências, criptologia, inteligência orientada por dados e energia sustentável. As pesquisas estão sendo lideradas por cientistas de renome mundial que aderiram à iniciativa de instituições e universidades como UC Berkeley, conhecidas por sua liderança em esforços de pesquisa globalmente. Todos eles estão trabalhando em ideias que poderão ser convertidas para o uso do setor industrial.

Como instituição, o TCG CREST, que é sem fins lucrativos, dedica-se principalmente a: Criação do Conhecimento, Aplicação do Conhecimento e Disseminação do Conhecimento. O foco está na criação de uma sólida rede com centros de conhecimento de alta reputação em todo o mundo: universidades, instituições de pesquisa, entidades corporativas globais voltadas para a tecnologia e comunidades acadêmicas. O objetivo é incutir uma sólida cultura de intercâmbio contínuo de conhecimentos por meio de: pesquisa, intercâmbio estudantil, intercâmbio de corpo docente, projetos conjuntos, workshops colaborativos e seminários participativos.

Como a pesquisa translacional será uma área de foco principal da Universidade TCG CREST, estima-se que serão criadas oportunidades de trabalho para mais de 200 bolsistas da área de pesquisa todos os anos. Com o tempo, o centro acumulará uma grande massa crítica para cada uma das áreas de foco, podendo disponibilizar mais de cinco mil oportunidades de trabalho em um estágio estabilizado. Como parte do ecossistema global de inovação, esses centros de pesquisa, em conjunto com uma universidade, ajudarão a formar uma base de propriedade intelectual (PI) com oportunidades de empreendedorismo e empregos de alto nível no estado. Também oferecerão um impulso tecnológico ao setor de serviços agroalimentares local e resultarão em melhorias significativas de produtividade nos setores de infraestrutura, indústria e governo.

