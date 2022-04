TCG propose une université d'envergure mondiale orientée vers la recherche fondamentale translationnelle

Lancement du processus d'assemblage complexe du premier ordinateur quantique du secteur privé indien dédié à la recherche, à Kolkata

KOLKATA, Inde, 21 avril 2022 /PRNewswire/ --Le groupe TCG prévoit de créer une université unique en son genre à Kolkata. Le groupe, dirigé par le Dr. Purnendu Chatterjee, a engagé toutes les ressources nécessaires pour réaliser les aspirations de recherche à l'échelle mondiale de l'université proposée. Dans un premier temps, le groupe a déjà mis en place un centre de recherche transposable en sciences fondamentales. L'université proposée sera unique dans son concept car elle sera également entièrement axée sur la recherche fondamentale translationnelle.

Axée sur la recherche collaborative à l'échelle mondiale, cette université disposera également de son propre ordinateur quantique, là encore le premier du secteur privé en Inde. L'ordinateur, dont il est proposé qu'il soit dédié à l'aide à la recherche haut de gamme, est en cours d'installation à Kolkata. Le processus complexe d'installation a déjà été lancé. Une fois qu'il sera pleinement opérationnel, Kolkata pourra se targuer d'être en phase avec sa réputation : s'efforcer d'être en avance sur les autres dans le domaine de l'initiative universitaire.

L'université s'efforcera de :

· Créer l'une des meilleures infrastructures et accueillir les meilleurs éducateurs et chercheurs du monde entier, afin de favoriser la qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche, du développement de produits et du conseil industriel.

· Développer un réseau avec les universités, les instituts de recherche et les industries les plus importants au monde, afin de créer une synergie entre les efforts collectifs dans les domaines de l'éducation et de la recherche contemporaines et de parvenir à un bien-être régional et mondial.

· Agir en tant qu'université d'ancrage pour les meilleurs départements universitaires, laboratoires de recherche, centres d'innovation et incubateurs d'entreprises du monde, qui s'installeraient et coopéreraient en vue d'atteindre des buts et objectifs mutuellement bénéfiques.

· Faire preuve d'agilité et de souplesse dans la conception des programmes et des structures opérationnelles afin de suivre le rythme de l'expansion constante du monde de la connaissance tout en garantissant le respect des directives réglementaires.

L'université a déjà repris son chemin en tant que centre de recherche appelé TCG CREST avec des doctorants travaillant dans les technologies de pointe. Elle travaille dans les domaines de l'informatique quantique, des neurosciences, de la cryptologie, de l'intelligence basée sur les données et de l'énergie durable. Les recherches sont menées par des scientifiques de renommée mondiale qui ont rejoint l'initiative d'institutions et d'universités comme l'UC Berkeley, connues pour leur leadership dans les efforts de recherche au niveau mondial. Ils travaillent tous sur des idées qui peuvent être transposées dans l'industrie.

En tant qu'institution, le TCG CREST, organisme à but non lucratif, se consacre tout particulièrement aux trois « K » : Création de connaissances, application des connaissances et diffusion des connaissances (Knowledge Creation, Knowledge Application, and Knowledge Dissemination). L'accent est mis sur la création d'un réseau solide avec des centres de connaissances hautement réputés dans le monde entier : universités, instituts de recherche, entreprises mondiales axées sur la technologie et communautés universitaires. L'objectif est d'inculquer une forte culture d'échange continu de connaissances par le biais de la recherche, de l'échange d'étudiants, de l'échange de professeurs, de projets communs, d'ateliers de collaboration et de séminaires participatifs.

La recherche translationnelle étant l'un des principaux domaines d'intérêt de l'université TCG CREST, il est prévu de créer des opportunités de travail pour plus de 200 chercheurs chaque année. Il finira par atteindre une masse importante pour chacun des domaines d'intervention, avec plus de 5 000 personnes dans un état stable. En tant que partie intégrante de l'écosystème mondial de l'innovation, ces centres de recherche, associés à une université, contribueront à la constitution d'une base de propriété intellectuelle (PI) offrant des opportunités entrepreneuriales et des emplois de haut niveau dans l'État. Cela donnera également une impulsion technologique au secteur local des services agroalimentaires et entraînera des améliorations spectaculaires de la productivité dans les secteurs des infrastructures, de l'industrie et de l'administration.

Contact pour les médias :

Suparna Pathak - [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1800906/TCG_Logo.jpg

SOURCE TCG