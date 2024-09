TCI révolutionne la gestion du poids grâce à sa formule GLP-1

TAIPEI, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- TCI Co. Ltd. (« TCI », 8436.TWO), chef de file mondial de la fabrication de produits de santé et cosmétiques depuis plus de 40 ans, présente sa formule pionnière, GLP-1, un mélange naturel d'extraits de plantes, de probiotiques et de prébiotiques conçu pour offrir des résultats probants en matière de gestion du poids.

La crise mondiale de l'obésité continue de s'aggraver. En 2022, l'OMS a recensé plus d'un milliard de personnes obèses, soit environ un huitième de la population mondiale. D'ici 2035, la Fédération mondiale de l'obésité prévoit que le coût économique de l'obésité dépassera les 4 000 milliards de dollars par an. En parallèle, The Economist prévoit que le marché des médicaments pour la perte de poids et l'obésité atteindra 150 milliards de dollars au début des années 2030, les analogues du GLP-1 devenant aussi largement utilisés que les médicaments contre la tension artérielle ou le cholestérol.

La science derrière la formule GLP-1 de TCI

TCI s'appuie sur sa technologie exclusive d'exploration des données de bio-ressources, un système optimisé par l'IA qui identifie de manière autonome des composés naturels puissants. Soutenue par des études in vitro et des essais sur l'homme, la formule GLP-1 de TCI a prouvé qu'elle change la donne dans le secteur de la santé et du bien-être. La formule stimule la sécrétion naturelle de GLP-1, améliore le métabolisme des graisses, stabilise la glycémie et induit le brunissement des graisses blanches, ce qui en fait une solution efficace pour une gestion durable du poids.

Des essais internes chez l'homme ont confirmé la capacité de la formule GLP-1 à favoriser la sécrétion de GLP-1 et à réguler les niveaux de glucose dans le sang. Des expériences cellulaires ont encore validé son efficacité à stimuler la production naturelle de GLP-1 par les cellules L intestinales, un élément essentiel du contrôle de l'appétit et de la perte de graisse.

« Chez TCI, nous développons des suppléments haute performance basés sur des données scientifiquement prouvées, garantissant que les produits de nos clients améliorent la santé et la qualité de vie des consommateurs », déclare Vincent Lin, président du conseil de TCI.

Des résultats tangibles : Les employés de TCI font l'expérience du succès de la formule GLP-1

TCI a invité ses employés à essayer la formule GLP-1. Les participants ont perdu en moyenne 4,9 kg en seulement deux mois, suscitant au passage un véritable enthousiasme pour un mode de vie plus sain. Disponible sous forme de liquide, de poudre en sachet et de comprimés, la formule est désormais rapidement commercialisée sur les marchés internationaux grâce à des partenariats avec des clients mondiaux. La mission de TCI est de fournir des solutions naturelles et pratiques de gestion du poids qui non seulement transforment la vie des consommateurs mais établissent également de nouvelles normes pour l'industrie de la santé et de la nutrition.

Qu'est-ce que le GLP-1 ?

Le GLP-1 (glucagon-like peptide-1) est une hormone principalement sécrétée par les cellules L intestinales en réponse à la prise alimentaire. Il joue un rôle clé dans la régulation de la sécrétion d'insuline, la suppression de la libération de glucagon, la réduction de l'appétit et le ralentissement de la vidange gastrique, autant d'éléments essentiels pour contrôler la faim et favoriser la perte de poids.

Avantages cliniques de la formule GLP-1 de TCI

Augmentation de la sécrétion de GLP-1

Lors d'un essai contrôlé, les participants ayant reçu la formule GLP-1 ont montré une augmentation significative de 10,3 % de la concentration de GLP-1 dans les 60 minutes, par rapport à ceux qui n'ont pas pris la formule. Cette augmentation a permis de maintenir des niveaux stables de GLP-1, réduisant la faim et favorisant une perte de poids saine.

Stabilisation de la glycémie postprandiale

Dans une autre étude, la glycémie des participants a été mesurée après avoir pris le petit-déjeuner avec et sans la formule GLP-1. De manière remarquable, la formule a réduit les pics de glucose de 97%, démontrant ainsi sa puissante capacité à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang après les repas.

Efficacité prouvée en matière de gestion du poids

Une étude de quatre semaines chez l'humain a montré que l'utilisation quotidienne de la formule GLP-1 entraîne des améliorations notables des principaux marqueurs de santé. Les participants ont enregistré une réduction de 4,2 % du cholestérol total, une augmentation de 2,93 % du HDL (le « bon » cholestérol) et une diminution de 2,71 % du LDL (le « mauvais » cholestérol), réduisant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires tout en gérant efficacement le poids.

La formule innovante GLP-1 de TCI ouvre la voie à un avenir plus sain en offrant des solutions naturelles et scientifiquement fondées pour la gestion du poids. Alors que la demande mondiale de solutions efficaces pour la perte de poids s'accroît, TCI reste à l'avant-garde en transformant la façon dont les consommateurs abordent leur santé et leur bien-être.

Lien connexe:https://www.tci-bio.com/