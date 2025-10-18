TCL представляет спортивных послов команды Team TCL EU на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине

Прославление спорта, инноваций и олимпийского духа вместе с лучшими спортсменами Европы

ПАРИЖ, 18 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания TCL, мировой лидер в области потребительской электроники и глобальный партнер олимпийского движения, сегодня представляет Team TCL EU — команду, объединяющую самых титулованных европейских спортсменов-зимников, которые станут официальными спортивными послами бренда. Эта инициатива основана на долгосрочном партнерстве TCL с Международным олимпийским комитетом. Соглашение, о котором было объявлено в феврале 2025 года, действует до 2032 года и охватывает категории домашней аудиовизуальной техники и бытовых приборов. В духе своего девиза Inspire Greatness (Вдохновляем на свершения) TCL объединяет технологии и олимпийские ценности, создавая прочную эмоциональную связь с болельщиками в преддверии зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине.

Team TCL Ambassadors

Команда Team TCL является воплощением гармонии олимпийского духа и стремления TCL к инновациям, объединяя выдающихся спортсменов Европы в зимних видах спорта: горнолыжников Алекса Винатцера (Alex Vinatzer) и Кристофа Иннерхофера (Christof Innerhofer) из Италии, олимпийского чемпиона по слалому Клемана Ноэля (Clément Noël) из Франции, шведских звезд лыжных гонок Фриду Карлссон (Frida Karlsson), Эббу Андерссон (Ebba Andersson) и Йонну Сундлинг (Jonna Sundling), а также чемпионку по конькобежному спорту из НидерландовЙой Бёне (Joy Beune).

Спортсмены, которые постоянно поднимают планку как на трассе, так и в жизни, люди, смело выходящие за границы привычного, продукты TCL, воплощающие фантазию в реальность с помощью технологий, — все это составляющие Team TCL. Эта команда олицетворяет стремление к невозможному, объединяя первопроходцев, готовых преодолевать барьеры и вдохновлять на свершения — Inspire Greatness. Движимая непреклонным стремлением к инновациям, TCL не просто позволяет спортсменам достигать новых высот, но и вдохновляет каждого человека следовать за своей страстью и открывать новые горизонты возможного.

Эти амбициозные устремления отражают растущую силу бренда TCL как на мировом, так и на европейском уровне. В первой половине 2025 года TCL сохранила свои позиции мирового лидера по поставкам телевизоров Mini LED, показав рост на 176%. Помимо телевизоров, бытовая техника TCL переопределяет понятие комфорта в современной жизни с помощью передовых функций во множестве категорий. Следует особо отметить кондиционер TCL Fresh Air, занявший 1-е место в мире по продажам*, а также другие флагманские кондиционеры, холодильники и стиральные машины бренда, которые продолжают обеспечивать потребителям во всем мире более рациональный и здоровый образ жизни.

Алекс Винацер (Alex Vinatzer), Италия
«В слаломе решают сотые доли секунды. Тот же уровень точности и решимости я вижу в TCL. Участие в Team TCL EU — это возможность показать болельщикам в Италии, как страсть и мастерство открывают новые вершины на пути к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине».

Кристоф Иннерхофер (Christof Innerhofer), Италия
«После стольких лет на горнолыжных трассах я знаю: только настойчивость и новаторство удерживают тебя на вершине. TCL разделяет эту мотивацию. Вместе мы хотим вдохновить новое поколение итальянских лыжников мечтать по-крупному и идти к своим целям на пути к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине».

Клеман Ноэль (Clément Noël), Франция
 «Олимпийское золото Олимпиады-2022 в слаломе в Пекине — незабываемое событие, но каждая новая гонка — это новое испытание. Вместе с TCL я хочу поделиться этим азартом с болельщиками во всем мире и доказать, что целеустремленность, самоотдача и страсть ведут к грандиозным свершениям».

Фрида Карлссон (Frida Karlsson), Швеция
«Я выросла, мечтая соревноваться с лучшими, и теперь хочу вдохновить на это молодых лыжников. Благодаря Team TCL EU я могу обратиться к болельщикам и показать, как вера, энергия и преданность делу превращают мечты в реальность».

Эбба Андерссон (Ebba Andersson), Швеция
«Последовательность и упорный труд — основа моей карьеры. Подход TCL к технологиям отражает те же ценности — всегда двигаться вперед, никогда не останавливаясь на достигнутом. Я горжусь тем, что являюсь частью Team TCL и могу поделиться своим опытом с болельщиками».

Йонна Сундлинг (Jonna Sundling), Швеция
«Спринт — это скорость, энергия и максимум отдачи за считанные минуты. Этот драйв идеально отвечает духу Team TCL EU. Я хочу подарить то же ощущение болельщикам в преддверии зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине в 2026 году».

Йой Бёне (Joy Beune), Нидерланды
«На льду я стремлюсть к скорости и точности и я знаю, насколько технология важна для результата. Вместе с TCL я надеюсь вдохновить голландских болельщиков, показав, как спорт и инновации могут создать необыкновенные сюжеты на пути к зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине».

По мере того как Team TCL EU движется к Милано-Кортине 2026, ее послы примут участие в рекламных активациях бренда, цифровых проектах и кампаниях в социальных сетях, делясь историями стойкости и успеха. Они покажут, как технологии и спорт вместе рождают вдохновение, которое останется с больщиками в Европе надолго.

* По данным независимого исследовательского агентства SHANGPU GROUP, компания TCL, глобальный лидер в области бытовой электроники, заняла первое место в мире по продажам кондиционеров Fresh Air в 2024 году.

О компании TCL

TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники, включая телевизоры, аудиоустройства, товары для умного дома и бытовую технику. Сочетая в себе продуманный дизайн и инновационные технологии, которые вдохновляют на великие свершения, наша линейка продуктов предлагает незаменимые функции и значимый комфорт. Благодаря вертикально интегрированной цепочке поставок и современным мощностям по производству дисплейных панелей компания TCL как один из крупнейших в мире брендов потребительской электроники помогает сделать инновации доступными для всех. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://www.tcl.com

TCL является зарегистрированной торговой маркой TCL Corporation. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих правообладателей. 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2799012/Team_TCL_Ambassadors.jpg

