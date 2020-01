TCL amplia a linha de TVs QLED para oferecer a experiência de visualização futura

O X915 é o modelo QLED mais recente da principal série X da TCL, disponível nos modelos de 75 e 65 polegadas. O X915 é uma TV TCL QLED com tecnologia de exibição Quantum Dot e de imagem Dolby Vision® HDR de 8k. O X915 emprega a tecnologia de escurecimento local, permitindo um controle preciso da luz de fundo para proporcionar contraste aprimorado e imagens ultra vivas.

Características principais:

Resolução 8K

Upscaling 8K

Tecnologia Quantum Dot Display

Tecnologia de escurecimento local

Dolby Vision e Dolby Atmos

IMAX Enhanced®

Sistema de áudio Onkyo

Controle de voz Far-field

SO Android mais recente

O X915 estará disponível primeiro na Austrália e na Europa no segundo trimestre de 2020 e depois em outras regiões.

TV TCL QLED C815 e C715

O C815 e o C715 empregam a tecnologia, líder mundial, Quantum Dot Display para oferecer desempenho de imagem otimizado aos usuários globais.

Suportados pelo Dolby Vision, o C815 e o C715 oferecem imagens HDR notáveis em 4K, com brilho, detalhes, contraste e cores incríveis. Eles também estão equipados com Dolby Atmos, que oferece áudio em movimento, de tirar o fôlego, com exuberância, profundidade e precisão.

Características principais:

C815

Tecnologia Quantum Dot Display

Dolby Vision e Dolby Atmos

HDR 10+

Sistema de áudio Onkyo

Controle de voz Far-field

SO Android mais recente

C715

Tecnologia Quantum Dot Display

Dolby Vision e Dolby Atmos

HDR 10+

Controle de voz Far-field

SO Android mais recente

O C815 e o C715 estarão disponíveis primeiro na Europa no segundo trimestre de 2020 e depois em outras regiões. O C815 apresenta opções de tamanho de 75'', 65'', 55'' e o C715 de 65'', 55'' e 50''.

* As especificações de produto e suas disponibilidades podem diferir entre as regiões.

* Google e Android TV são marcas comerciais da Google LLC.

* Dolby, Dolby Atmos e Dolby Vision são marcas comerciais registradas da Dolby Laboratories, Inc.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos para consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TV. Fundada em 1981 na China, agora opera em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos para consumo, abarcando TVs, áudio e produtos domésticos inteligentes.

