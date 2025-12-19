TCL pokaże przyszłość prezentując zaawansowane innowacje wizualne i portfolio produktów wspomaganych sztuczną inteligencją podczas targów elektroniki i nowych technologii CES 2026

SHENZHEN, Chiny, 19 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- TCL, światowy lider w dziedzinie elektroniki użytkowej i największa na świecie marka telewizorów Mini LED i ultradużych telewizorów, zamierza znaleźć się w centrum uwagi podczas targów elektroniki i nowych technologii CES 2026, prezentując szeroką gamę swoich najbardziej zaawansowanych wyświetlaczy oraz pełną ofertę inteligentnych produktów opartych na sztucznej inteligencji.

Prezentując swoje stoisko jako bramę do przyszłości wrażeń wizualnych, firma TCL pokaże odwiedzającym niezrównane możliwości swoich wyjątkowych paneli wyświetlaczy, oferowanych w szerokiej gamie rozmiarów, kategorii i formatów. To wszystko dzięki wsparciu TCL CSOT, światowego lidera w dziedzinie zaawansowanych technologii wyświetlania i spółki zależnej TCL.

Podczas targów firma TCL zaprezentuje również nową generację przełomowych wyświetlaczy, urządzeń mobilnych i urządzeń przeznaczonych do noszenia na ciele. Jedną z głównych atrakcji wystawy jest technologia SQD-Mini LED firmy TCL, oferująca pięć kluczowych zalet, w tym szeroką paletę barw, brak przenikania kolorów, więcej stref lokalnego przyciemniania, większą jasność i ultracienką obudowę. Odwiedzający będą mogli również po raz pierwszy obejrzeć najnowsze smartfony i tablety enote z technologią NXTPAPER chroniącą wzrok, a także okulary AR. Wszystkie te produkty podkreślają niezrównane możliwości TCL w zapewnianiu najwyższej jakości wrażeń wizualnych w różnych zastosowaniach.

Oprócz najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii wyświetlania, firma zaprezentuje pełną gamę urządzeń wspomaganych sztuczną inteligencją, które mają kształtować przyszłość inteligencji. Odwiedzający będą mogli zapoznać się z inteligentnym stylem życia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji dzięki serii urządzeń gospodarstwa domowego, w tym klimatyzatorów, lodówek, pralek i inteligentnych zamków, a także dzięki wciągającym rozrywkom opartym na sztucznej inteligencji, które zapewniają telewizory, okulary AR i projektory wyposażone w tę technologię. TCL zaprezentuje również swoje najnowsze dokonania w zakresie wydajności i mobilności wspomaganej sztuczną inteligencją w urządzeniach mobilnych, tabletach i rozwiązaniach ekosystemowych „człowiek-pojazd-dom", które pokazują, jak technologie AI firmy TCL kształtują kolejny rozdział codziennego życia, pracy i łączności.

Dodatkowe informacje zostaną przedstawione podczas targów CES 2026:

Stoisko TCL na targach CES 2026:

Data : 6-9 stycznia 2026 r.

: 6-9 stycznia 2026 r. Miejsce: Centrum Kongresowe w Las Vegas, hala główna, stoisko nr 18604

TCL to czołowa marka elektroniki użytkowej i lider na międzynarodowym rynku telewizorów. Spółka prowadzi obecnie działalność w ponad 160 krajach na świecie. TCL specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji elektroniki użytkowej, w tym m.in. telewizorów, sprzętu dźwiękowego, urządzeń AGD, urządzeń mobilnych, inteligentnych okularów i wyświetlaczy komercyjnych. Odwiedź stronę internetową https://www.tcl.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2847788/TCL_Displays_the_Future_with_Advanced_Visual_Innovations_and_AI_Product_Portfolio_at_CES_2026.jpg