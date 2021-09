TCL amplia relacionamento com Activision para oferecer games de última geração a mais jogadores em todo o mundo

"O Call of Duty: Vanguard está preparado para oferecer uma variedade impressionante de experiências de jogos para toda a comunidade de gaming", disse Will Gahagan, diretor de parcerias globais e marketing integrado da Activision Publishing. "Estamos empolgados em continuar trabalhando com a TCL e estamos empolgados com o fato de que jogadores do mundo todo poderão aproveitar o game, em toda sua glória, em uma TV TCL, quando ele chegar em novembro."

A TCL tem apoiado a comunidade de gaming há muitos anos e tem trabalhado com o Call of Duty® na América do Norte desde 2018. Agora, como parceira oficial de TV do Call of Duty: Vanguard, a TCL utilizará os principais canais e pontos de contato para mostrar como sua tecnologia de exibição e TVs premiadas podem tornar o game mais imersivo e oferecer uma experiência de jogo incomparável.

Combinando Mini LED, QLED e resolução de até 8K com HDMI 2.1, a seleta série de modelos de TV TCL oferece desempenho de imagem potente e estável para satisfazer os jogadores mais exigentes.

Os recursos disponíveis também incluem alta compensação dinâmica de taxa de atualização de até 120 Hz, redução de rastreamento de cores, desfoque e vibração, além de taxa de atualização variável (VRR), modo de baixa latência automática (ALLM) e eARC, que se combinam para oferecer uma excelente experiência audiovisual para gaming e para tornar os programas de TV e filmes mais interessantes.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. De acordo com a OMDIA, a marca TCL ficou no segundo lugar em participação de mercado de televisores de LCD em todo o mundo em 2020. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão desde TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes.

Sobre a Activision

Com sede em Santa Monica, Califórnia, a Activision Publishing, Inc. é uma produtora e editora líder global de entretenimento interativo. A Activision mantém operações no mundo todo e é uma divisão da Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI), uma empresa da S&P 500. Mais informações sobre a Activision e seus produtos podem ser encontradas no site da empresa, www.activision.com, ou seguindo @Activision.

