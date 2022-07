TCL apresenta exposição de categoria completa e coletiva de imprensa global na IFA 2022

Além disso, a TCL realizará uma coletiva de imprensa global em 1º de setembro, seguida por uma exposição de cinco dias com um amplo estande da TCL que abrange mais de 2.500 metros quadrados.

"Estamos entusiasmados por estar de volta à IFA 2022 e orgulhosos de fazer parte deste setor dinâmico. Com nossa nova assinatura de marca "Inspirar grandeza", a TCL continuará a inspirar as pessoas a liberar os maiores momentos de suas vidas com nossos produtos e serviços", disse Shaoyong Zhang, CEO da TCL Electronics.

No estande da TCL IFA, os visitantes poderão experimentar a estética, desempenho superior e funcionalidade dos mais recentes monitores, soundbars e dispositivos vestíveis inteligentes, juntamente com uma gama completa de eletrodomésticos inteligentes e uma variedade de novos protótipos de TV. Com oportunidades de explorar em primeira mão a tecnologia por trás das inovações da TCL, também será apresentada a IA de aprendizagem profunda que oferece o próximo nível de qualidade de imagem.

Coletiva de imprensa da TCL na IFA 2022

Data: 1º de setembro de 2022

Hora: 14h (CEST)

Local: Corredor 21B, Messedamm Berlin, Alemanha (entrada pelo Sommergarten, entre os corredores 21 e 22)

Transmissão ao vivo: TCL Electronics no YouTube

Palestrantes:

Frédéric Langin, vice-presidente de vendas e marketing (TCL Europe)

Marek Maciejewski , diretor de desenvolvimento de produtos (TCL Europe)

, diretor de desenvolvimento de produtos (TCL Europe) Olivier Semenoux, diretor de marketing de produtos e diretor de lançamento no mercado (TCL Europe)

Twitter: @TCL_TV_Global

Facebook: @TCLElectronicsGlobal

Instagram: @tclelectronics

YouTube: TCL Electronics

A TCL exibirá no IFA 2022 da seguinte forma:

Data: 2 a 6 de setembro de 2022

Local: HALL 21A, Messedamm Berlin, Alemanha

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão desde televisores a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1859307/image_5005564_30713797.jpg

FONTE TCL Electronics

SOURCE TCL Electronics