TCL présente une exposition de sa gamme complète et une conférence de presse internationale au IFA 2022

« Nous sommes ravis d'être de retour au IFA 2022 et fiers de faire partie de cette industrie dynamique. Notre nouveau slogan « Inspire Greatness » permettra à TCL de continuer à inciter les consommateurs à vivre les meilleurs moments de leur vie grâce à nos produits et services », a déclaré Shaoyong Zhang, PDG de TCL Electronics.

Sur le stand TCL du IFA, les visiteurs pourront découvrir l'esthétique, les performances supérieures et les fonctionnalités des derniers écrans, barres de son et objets portables intelligents, ainsi qu'une gamme complète d'appareils domestiques intelligents et un assortiment de nouveaux prototypes de téléviseurs. En plus des possibilités uniques d'explorer directement la technologie derrière les innovations, TCLprésentera également une capacité d'apprentissage profond axé sur l'IA qui produit une qualité d'image d'un autre niveau.

Conférence de presse de TCL au IFA 2022

Date : 1er septembre 2022

Heure : 14 h (CEST)

Lieu : Hall 21B, Messedamm Berlin, Allemagne (entrée par le Sommergarten, entre les halls 21 et 22)

Diffusion en direct : TCL Electronics sur YouTube

Intervenants :

Frédéric Langin, vice-président des ventes et du marketing (TCL Europe)

Marek Maciejewski , directeur du développement de produits (TCL Europe)

, directeur du développement de produits (TCL Europe) Olivier Semenoux, responsable du marketing produits et directeur du marché (TCL Europe)

TCL sera également présente au IFA 2022 les jours suivants :

Date : Du 2 au 6 septembre 2022

Lieu : HALL 21A, Messedamm Berlin, Allemagne

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur dominant du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL est spécialisé dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents.

