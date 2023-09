TCL Apresenta Últimas Inovações Durante a IFA 2023 com os Principais Prêmios para Eletrodomésticos Inteligentes

A TCL está presente no maior evento de tecnologia do mundo para mostrar as soluções incomparáveis de entretenimento, casa inteligente, dispositivos pessoais e energia renovável da marca, projetadas para inspirar públicos em todo o mundo

HONG KONG, 1 de Setembro de 2023 /PRNewswire/ -- TCL, uma marca líder de eletrônicos de consumo e das duas principais marcas de TV* do mundo, terá um estande na IFA, o evento de tecnologia mais importante do mundo, que será realizado no Messe Berlin Exhibition Grounds de 1 a 5 de Setembro. Atraindo milhares de marcas de tecnologia globais e especialistas do setor, a IFA representa a visão mais abrangente do mercado internacional, e a presença da TCL no evento por mais de dez anos solidifica sua posição na vanguarda do entretenimento inovador e da tecnologia doméstica inteligente.

A TCL se junta à IFA em 2023 para demonstrar orgulhosamente grandes avanços em telas de entretenimento imersivas, tecnologias IoT e energia sustentável por meio da exibição das mais recentes inovações da marca em home theater, ar condicionado, máquinas de lavar, smartphones, tablets, óculos AR e soluções para casa inteligente, bem como as mais recentes tecnologias fotovoltaicas distribuídas (PV).

Para aqueles que procuram as mais recentes tecnologias de home theater, a TCL está exibindo o display Mini LED de 115", o maior do mundo em sua categoria até o momento, juntamente com inovações poderosas em áudio multicanal.

Como entusiasta do esporte e principal patrocinador de vários ícones atléticos globais, a TCL também está apresentando suas últimas atualizações de marca no estande, com a aguardada sessão interativa do lendário jogador de futebol mundialmente famoso.

Reconhecimento da Indústria por Conquistas Extraordinárias na Evolução de Eletrodomésticos

Durante a exposição, a TCL recebeu o Smart Air Purification Technology Award como um reconhecimento do Europe Digital Group e do Asia Digital Group pela sua avançada tecnologia de ar condicionado.

Após análise e avaliação rigorosas, o TCL FreshIN Series AC foi altamente reconhecido pelos estimados jurados, graças à sua tecnologia de ar fresco bidirecional integrada, a primeira do mundo.

Os prêmios foram entregues como parte da Global Product Technical Innovation Award Ceremony, organizada pelo Europe Digital Group e pelo Asia Digital Group, e foram escolhidos por um júri composto por especialistas globais e influentes da mídia.

A tecnologia de ar condicionado TCL vai muito além de apenas criar condições de vida confortáveis. A TCL orgulha-se da capacidade de criar ACs que realmente beneficiam a nossa saúde, através da sua capacidade de purificar o ar que respiramos. Com a Tecnologia FreshIN+ 2.0 da TCL, o primeiro sistema de substituição de ar fresco bidirecional da indústria, o ar rico em oxigênio do exterior é trazido para dentro, enquanto o ar não saudável é expelido.

Isso é perfeito quando a qualidade do ar está ruim, pois na verdade expele o ar ruim - o que significa que ajuda a remover partículas indesejadas, como poeira, pelos de animais de estimação e poluentes. Juntamente com um sistema de filtragem de camada quádrupla, o ar circulado é muito melhor para pessoas sensíveis a alergias. O mesmo se aplica à remoção de odores, já que o sistema de respiração de ar fresco FreshIN+ pode ajudar a eliminar maus cheiros onde os ACs tradicionais não conseguem.

A TCL também se orgulha de anunciar que seu Refrigerador Embutido Free C521CD recebeu o Annual Product Innovation Award do renomado China Household Electric Appliance Research Institute.

O Refrigerador Embutido TCL Free C521CD foi reconhecido por seu design inovador, com um gabinete fino e elegante medindo apenas 640mm (incluindo a porta) e apenas 0,4cm de espaço reservado entre as laterais dos gabinetes, permitindo que o aproveitamento do espaço seja maximizado para mantimentos, aumentando a eficiência geral. Tanto os compartimentos da geladeira quanto do congelador estão equipados com dispositivos de esterilização para garantir uma sanitização saudável sem resíduos, garantindo que os alimentos sejam mantidos em condições higiênicas ideais.

Em termos das principais vantagens e características reconhecidas pelos jurados, a Tecnologia Bottom Heat Dissipation do C521CD controla eficazmente o acúmulo de calor operacional nas laterais e na parte superior da geladeira, economizando assim o espaço que seria necessário para ventilação.

Além do mais, a camada de isolamento de espuma Microcelular de quarta geração da TCL é 10% mais fina do que no modelo original, aumentando ainda mais o design fino e elegante.

O C521CD também possui dispositivos geradores de íons T-Fresh, módulos de absorção de odores Pure Air e uma Zona Conversível de -20°C-5°C garantem condições ideais para manter os alimentos mais frescos e saudáveis por mais tempo.

Tecnologia de Ponta em Casa e Além

Olhando fora de casa para dispositivos pessoais, o RayNeo da TCL se destacou como um concorrente no campo dos wearables inteligentes com a introdução do elevado RayNeo X2, os primeiros óculos AR binoculares coloridos MicroLED com guia de ondas ópticos produzidos em massa do mundo que fornecem uma atualização premium em efeitos de exibição e experiência AR. Para completar, a TCL também revelou novos casos de uso interessantes para sua premiada tecnologia de exibição NXTPAPER, que trará pela primeira vez uma experiência elevada semelhante ao papel colorido com conforto visual incomparável para a categoria de smartphone.

Tecnologias para um futuro mais sustentável

Inspirando ainda mais o público global a levar uma vida mais ecológica, a TCL tem ampliado ativamente sua presença no campo de fotovoltaicos distribuídos (PV), avançando em direção aos objetivos de pico de carbono e neutralidade de carbono com uma solução de energia inteligente tudo-em-um apresentada durante a IFA, impressionando o público à medida que se prepara para redefinir o uso eficiente de energia sustentável em casa e apoiar um estilo de vida verde e com baixa emissão de carbono.

*As exposições mencionadas neste artigo incluem protótipos e demonstrações que não estão imediatamente disponíveis no mercado. Os leitores são aconselhados a entrar em contato com o escritório local da TCL para obter mais informações.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e uma marca líder no setor global de TVs. Fundada em 1981, a empresa está presente em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão desde TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes. Acesse o site da TCL em https://www.tcl.com.

*Dados: OMDIA, 2022

FONTE TCL Electronics

SOURCE TCL Electronics