TCL augmente le volume dans la catégorie des casques sans fil avec le nouveau casque MOVEAUDIO S200 True Wireless à un prix inférieur à 100 EUR

Le casque TCL MOVEAUDIO S200 True Wireless, qui offre un excellent rapport qualité-prix et des performances exceptionnelles, exploite la technologie de réduction du bruit ENC pour réduire les bruits de fond et vous garantir des appels toujours clairs. Quatre microphones intégrés utilisent la technologie de formation de faisceau pour filtrer les bruits extérieurs et se concentrer sur votre voix, vous assurant ainsi d'être facilement entendu et compris. Chaque écouteur compact est équipé d'une bobine très précise et sensible qui donne vie à votre musique, des basses profondes à l'acoustique douce. Le casque se connecte via Bluetooth 5.0 avec une transmission double Bluetooth qui assure une faible latence lorsque vous regardez des films ou jouez à des jeux. Ils sont également confortables et ont un indice IP54 qui les rend étanches à l'eau, à la poussière et à la sueur, avec un design super-ellipse confortable et facile à porter toute la journée.

Les amateurs de musique apprécieront la fonction intelligente de détection du port du casque, qui permet de lire ou de mettre en pause automatiquement les chansons lorsque vous mettez ou enlevez le casque, ce qui vous permet en retour de reprendre là où vous vous êtes arrêté. Les gestes tactiles vous permettent de dire adieu à l'idée de sortir votre téléphone de votre poche arrière ; vous pouvez ainsi gérer les appels, la musique, le volume et bien plus encore d'un simple toucher. De plus, le casque est compatible avec l'assistant vocal natif, ce qui permet d'alerter rapidement Google Assistant ou Siri d'une pression prolongée. Ces intégrations permettent de passer facilement d'une activité à l'autre sans avoir à retirer le casque de vos oreilles.

Le couplage du casque TCL MOVEAUDIO S200 True Wireless avec votre appareil est également incroyablement facile. Il suffit d'ouvrir le couvercle du boîtier de chargement et d'appuyer sur le bouton pour effectuer un jumelage rapide. Votre appareil mobile vous fournira également une mise à jour de l'état de la batterie du casque afin que vous sachiez toujours si vous devez le recharger.

Le casque TCL S200 True Wireless offre jusqu'à 3,5 heures d'autonomie en utilisation unique ou jusqu'à 23 heures d'autonomie lorsqu'il est utilisé avec le boîtier de chargement. Le boîtier de chargement est présenté dans un boîtier ultra fin qui tient parfaitement dans la paume de la main ou dans la poche. L'embout argenté classique des écouteurs est minimaliste, mais élégant. Le casque est disponible en trois couleurs qui correspondent à votre personnalité : blanc, noir ou bleu sarcelle. Le casque TCL MOVEAUDIO S200 True Wireless sera disponible dans le monde entier pour seulement 99 euros à partir de la fin du mois.

TCL partagera des informations supplémentaires lors de sa conférence de presse virtuelle qui se tiendra aujourd'hui à l'occasion de l'IFA 2020. Pour en savoir plus sur les casques TCL, y compris le casque TCL MOVEAUDIO S200 True Wireless, veuillez consulter le site https://www.tcl.com/us/en/products/headphones.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070 .HK) est l'une des entreprises d'électronique grand public qui connaît la croissance la plus rapide au monde et l'un des principaux fabricants de téléviseurs et d'appareils mobiles. TCL exploite, depuis près de 40 ans, ses propres centres de fabrication et de R et D dans le monde entier avec des produits vendus dans plus de 160 pays en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique. TCL est spécialisé dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, allant des téléviseurs aux téléphones mobiles, en passant par les appareils audio et les produits pour la maison intelligente, et ce, dans le cadre de la stratégie « IA x IDO » de la société. Pour plus d'informations sur les appareils mobiles de TCL, veuillez consulter le site : http://www.tcl.com/global/en.html.

