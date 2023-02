TCL classé deuxième marque mondiale de téléviseurs selon OMDIA

TCL réaffirme son rôle de pionnier dans les téléviseurs Mini LED et QLED en 2023 avec des offres de téléviseurs haut de gamme

HONG KONG, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- TCL, l'un des acteurs dominants de l'industrie mondiale de la télévision et une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public, annonce son dernier classement parmi les 2 premières marques mondiales de téléviseurs selon le rapport 2022 sur les téléviseurs mondiaux d'OMDIA, dont les données suggèrent également que les téléviseurs de grande taille de TCL ont bénéficié d'un élan de croissance significatif au cours de l'année écoulée et sont restés numéro 1 sur le marché mondial des téléviseurs de 98 pouces.

TCL a été le pionnier des téléviseurs Mini LED et a commencé l'année 2023 en exposant ses dernières innovations en matière d'écrans et d'intelligence au CES 2023. TCL a également eu l'honneur de remporter deux prix d'innovation du CES® 2023 pour ses téléviseurs Mini LED 4K C935 et C835 de TCL.

En 2023, la nouvelle gamme de Mini LED de TCL sera disponible dans des tailles d'écran XL, ce qui permettra d'appliquer un nombre beaucoup plus important de Mini LED sur un téléviseur avec des zones de gradation locale à mille niveaux, apportant un contraste élevé à un million de niveaux, une luminosité maximale étonnante dans l'imagerie ainsi que des performances de détail remarquables grâce à l'algorithme de contrôle de la lumière exquis de TCL, ce qui permet de révéler chaque détail dans des zones très lumineuses, comme la lumière du soleil ou l'obscurité des grottes.

Les gammes de téléviseurs 2023 Mini LED et QLED de TCL, très attendues, seront disponibles sur les marchés mondiaux à partir du premier trimestre. Restez connecté et contactez votre bureau TCL le plus proche ou visitez nos canaux de médias sociaux pour obtenir les dernières informations.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public à croissance rapide et un acteur majeur de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle opère désormais sur plus de 160 marchés dans le monde. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents. Consultez la page d'accueil de TCL à l'adresse https://www.tcl.com .

SOURCE TCL Electronics