TCL classificada como 2ª maior marca mundial em TV, de acordo com OMDIA.

HONG KONG, 22 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A TCL, uma das empresas dominantes do setor global de TVs e marca líder de eletrônicos de consumo, anuncia sua mais recente classificação de 2ª maior marca mundial de TVs, de acordo com o relatório global de conjuntos de TV da OMDIA de 2022, cujos dados também sugerem que as TVs de grande porte da TCL receberam impulso significativo no ano passado e permaneceram no topo da participação de mercado global de TVs de 98 polegadas.

Pioneira em TVs Mini LED, a TLC abriu 2023 exibindo suas mais recentes telas e inovações inteligentes na CES 2023. A TCL também teve a honra de ganhar dois prêmios de inovação na CES® 2023 por suas TVs TCL Mini 4K C935 e C835.

Em 2023, a nova série de TVs Mini LED da TCL estará disponível em tamanhos de tela XL que permitirão um número muito maior de Mini LEDs com mais zonas locais de dimerização, alto contraste ainda melhor, brilho máximo impressionante nas imagens, bem como o visualização de detalhes proeminentes graças ao requintado algoritmo de controle de luz da TCL. Tudo isso para revelar todos os detalhes contidos em áreas muito brilhantes, como a luz do sol, ou na escuridão das cavernas.

As tão esperadas séries de TVs Mini LED e QLED 2023 da TCL estarão disponíveis para mercados globais a partir do primeiro trimestre. Fique por dentro e entre em contato com seu escritório da TCL mais próximo ou acesse nossos canais de mídia social para obter mais informações.

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de televisores. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão de TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes. Acesse o site da TCL: https://www.tcl.com.

FONTE TCL Electronics

