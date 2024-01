TCL consolida sua liderança em inovação com a ampliação do portfólio de produtos e soluções técnicas na CES 2024

LAS VEGAS, 12 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A TCL Electronics, marca líder em eletrônicos de consumo e a segunda maior marca de TVs do mundo, apresentou hoje seu portfólio líder de tecnologias inovadoras em diversas categorias na Consumer Electronics Show (CES 2024), incluindo a maior TV QD-Mini LED do mundo e uma das primeiras soluções de entretenimento para dispositivos móveis conectados inteligentes do setor.

Inovações para inspirar experiências incríveis de entretenimento em casa

Image

Como parte de sua apresentação, a TCL trouxe para a América do Norte a maior TV QD-Mini LED do mundo, a QM891G de 115 polegadas, com mais de 20.000 zonas de escurecimento local e brilho máximo de 5.000 nits.

Além dessa inovação, a TCL apresentou os novos modelos QM7 e QM8 QD-Mini LED para o mercado norte-americano, contando com tecnologias avançadas de retroiluminação e processamento, bem como escurecimento local com grande número de zonas. Um destaque importante foram as séries de TV X955 e C755 da TCL, que foram as primeiras no mundo a serem certificadas pela TÜV Rheinland por "Realistic Visual Experience" (experiência visual realista). A TCL também demonstrou o Dolby Atmos FlexConnect, que oferece a liberdade de posicionar as caixas de som em qualquer lugar, para uma experiência Dolby Atmos otimizada de forma inteligente.

A empresa também apresentou o processador proprietário AiPQ ULTRA, que oferece qualidade de exibição de alto nível com imagens vibrantes na TV, graças ao uso robusto de IA para análise de imagem e diversos algoritmos proprietários.

O novo serviço de streaming on-line, TCL tv+, oferece mais de 300 canais FAST e milhares de sucessos de estúdios líderes mundiais. Com a tecnologia "IDEO", os usuários norte-americanos podem acessar recursos interativos enquanto assistem à programação gratuita. Com o lançamento do canal ao vivo da National Football League (NFL) previsto para 2024, os fãs da região poderão acompanhar os eventos da NFL pela TCL tv+.

Para aprimorar as experiências de cinema em casa, os modelos S55H/S45H foram as mais recentes adições à linha de soundbars da TCL, com a inovadora tecnologia Tutti Choral e Dolby Atmos. A série de monitores profissionais 27R83U/34R83Q da TCL também estava em destaque, trazendo a tecnologia QD-Mini LED com 1.152 zonas de escurecimento local, brilho máximo de 1.600 nits, resposta ultrarrápida de 1 ms e alta taxa de atualização. A série recebeu a certificação VESA DisplayHDR 1400, a validação do Sistema de Cores Pantone (PMS) e a certificação da TÜV Rheinland referente à proteção dos olhos contra luz azul baixa.

Solução de entretenimento para dispositivos móveis conectados inteligentes líder do setor

No evento, a TCL também apresentou uma das primeiras soluções de entretenimento para dispositivos móveis conectados inteligentes do setor, que combina smartphones, tablets, óculos inteligentes e outros. Dentre eles, a empresa lançou um portfólio expandido de tablets, uma nova linha de smartphones da série 50 e sua tecnologia NXTPAPER 3.0, a iteração mais avançada da premiada tecnologia de displays para uma melhor saúde visual e experiência de visualização digital em geral.

Os primeiros óculos inteligentes do mundo com display 3D colorido, equipados com a mais recente plataforma Snapdragon® AR1 Gen 1, os RayNeo X2 Lite AR Glasses foram apresentados com grandes melhorias nos efeitos de exibição e na experiência de RA. Além disso, os óculos RayNeo Air 2 XR proporcionam aos usuários uma experiência visual vívida, detalhada e portátil, comparável à visualização de uma tela de 201 polegadas a seis metros de distância.

Tecnologias para uma experiência doméstica mais inteligente e conectada

Elevando o padrão para uma vida melhor, a TCL introduziu o sistema de ar fresco bidirecional no ar-condicionado FreshIN 2.0, que traz ar rico em oxigênio do exterior e elimina o ar de baixa qualidade do ambiente interno. A empresa também apresentou seu primeiro ar condicionador de janela com protocolo Matter, oferecendo uma integração perfeita com o ecossistema de casa inteligente.

Além disso, os mais recentes refrigeradores da série Free Built-in da TCL contam com um design elegante e fluido para maximizar o espaço. A tecnologia de preservação molecular de ponta garante o frescor por mais tempo e ajuda a evitar a perda de nutrientes nos alimentos armazenados. Por último, a lavadora e secadora TCL Eco Care simplifica a rotina de lavagem de roupas, sendo ao mesmo tempo conveniente e ecológica com seu design dois em um.

Com foco em uma vida sustentável, a TCL ampliou recentemente seu portfólio de soluções inteligentes de energia. O One-Stop Residential Smart Energy System combina módulos fotovoltaicos, armazenamento de energia, bomba de calor e carregador de veículos elétricos, que também foram destaque na CES 2024.

Parcerias globais consistentes e iniciativas de ESG

Com a campanha global #TCLGreen, a TCL reafirmou seu compromisso com a reciclagem e a reutilização durante o evento. Ao mesmo tempo, a empresa continua a inspirar a excelência para os usuários do mundo todo por meio de parcerias renomadas em colaborações inovadoras. Como parceira oficial de TV da NFL, a TCL se juntou ao integrante do Hall da Fama da NFL, Charles Woodson, para um tour em seu estande, demonstrando a paixão pelos esportes.

Venha nos visitar no estande da TCL na CES 2024

Data: 9 a 12 de janeiro de 2024

Local: Centro de Convenções de Las Vegas, saguão central nº 18708

