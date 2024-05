TCL CSOT célèbre son 15e anniversaire et dévoile l'avenir des écrans innovants lors de la SID Display Week 2024

SAN JOSE, Californie, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- TCL CSOT, une entreprise spécialisée dans le développement de nouvelles technologies et d'innovations dans le secteur de l'affichage, a célébré aujourd'hui son 15e anniversaire et a fièrement présenté l'avenir des écrans innovants lors d'un discours de Jun Zhao, PDG de TCL CSOT, intitulé « Beyond Pixels: Innovative Displays Leading the Future », à la SID Display Week 2024.

« Cette année est une étape importante, car TCL CSOT célèbre son 15e anniversaire, marqué par des réalisations majeures dans la production de masse à petite échelle de nos écrans IJP OLED révolutionnaires plus tard cette année et le lancement de nos dernières offres d'écrans lors de la SID Display Week 2024. Depuis 2009, nous avons toujours cru en la promesse des progrès technologiques en matière d'affichage pour créer une vie meilleure et un avenir meilleur pour tous, a déclaré M. Zhao. Avec les progrès réalisés par TCL CSOT dans la technologie IJP OLED, nous remodelons l'industrie avec des innovations d'affichage plus respectueuses de l'environnement, sûres pour les yeux et de grande qualité, ouvrant la voie à de plus grandes possibilités. »

Zhao estime que la technologie IJP OLED est une technologie d'affichage révolutionnaire à l'heure actuelle, même dans un contexte de changements structurels dans l'industrie et les technologies émergentes qui sont encore sur la voie d'être adoptées par le grand public.

Au cours des 11 dernières années, depuis l'introduction de la technologie IJP OLED en 2013, TCL CSOT a pris des mesures pour rendre la technologie accessible à un plus grand nombre de personnes et a réalisé des progrès significatifs en termes d'amélioration des expériences visuelles, de réduction de la consommation d'énergie et de prolongation de la durée de vie des produits, entre autres développements :

Expériences visuelles améliorées : la technologie IJP OLED de TCL CSOT offre une densité de pixels impressionnante de plus de 300 PPI grâce à des techniques d'impression à jet d'encre de haute précision, à la conception de bandes RVB côte à côte et à des algorithmes de correction d'impression avancés, dépassant la norme d'affichage de la rétine pour les tablettes, les notebooks et les moniteurs. Cela se traduit par une résolution plus élevée, des images plus nettes et une qualité de police améliorée, ce qui redéfinit l'expérience visuelle.

Réduction significative de la consommation d'énergie : en optimisant la performance des matériaux et la structure des appareils, en minimisant la perte de lumière grâce à la conception optique et en améliorant l'efficacité globale de la puissance lumineuse grâce à un design de pixel aplati, TCL CSOT a facilité une réduction significative de la consommation d'énergie, l'alignant sur la technologie FMM-OLED.

Durée de vie prolongée des produits : la durée de vie des produits de TCL CSOT peut atteindre ou même dépasser les normes de l'industrie établies par les écrans FMM-OLED. L'atteinte d'un ratio d'ouverture double ou même triple par rapport à celui du FMM-OLED et la réalisation de progrès dans les matériaux organiques, les capacités de photolithographie des matériaux de PDL et les schémas de compensation du modèle de durée de vie contribuent à une durée de vie plus longue.

En outre, la technologie IJP OLED offre des avantages tels qu'une meilleure compétitivité des coûts, une production plus adaptable et un plus grand respect de l'environnement.

Compétitivité des coûts : l'IJP OLED optimise l'utilisation des matériaux à plus de 90 % grâce à une impression à jet d'encre de haute précision, réduisant ainsi les déchets par rapport au FMM. La simplicité de la structure de l'IJP réduit les coûts de fabrication et d'entretien, ce qui se traduit par une réduction de 30 % du coût unitaire par rapport au FMM.

Production flexible : l'IJP OLED dispose d'un processus de production plus simple que le FMM OLED et réduit de 90 % le besoin de recourir à des chambres à vide coûteuses. La technologie sans FMM élimine la nécessité de concevoir, de préparer et de remplacer le FMM, ce qui améliore la flexibilité et réduit les cycles de développement des produits, et permet également la production de produits de tailles et de résolutions différentes sur un seul substrat.

Respect de l'environnement : la diminution de l'utilisation de matériaux EL et d'équipements à vide pour l'IJP OLED apporte des avantages environnementaux importants. En prenant comme exemple une usine G8.6 de taille moyenne, l'IJP OLED réduit les émissions de carbone de 500 000 tonnes par an par rapport à la technologie FMM OLED.

Stimulé par l'innovation continue, le groupe TCL est prêt à poursuivre sur sa lancée avec davantage de produits et d'applications basés sur la technologie IJP QD-EL, qui remplace la couche luminescente des écrans OLED imprimés par des matériaux électroluminescents à points quantiques afin d'offrir une gamme de couleurs plus large et une réduction de la consommation d'énergie, et d'augmenter la fiabilité pour une expérience visuelle de niveau supérieur. Lors de son discours, Zhao a également reconnu les difficultés à venir, en particulier l'augmentation de la durée de vie du matériau de lumière bleue de QD-EL pour répondre aux exigences de production. Pour encourager la collaboration et l'innovation, TCL CSOT a annoncé le projet Blue Star doté d'un prix d'un million de dollars pour encourager la collaboration et accélérer les percées dans la technologie QD-EL.

Grâce aux diverses percées rendues possibles avec la technologie IJP OLED, TCL CSOT consolide sa position d'acteur clé de l'industrie engagé dans l'innovation, repoussant les limites des performances d'affichage et de l'expérience utilisateur. Les participants sont invités à découvrir la vitrine de TCL CSOT au stand #315 pendant la SID Display Week 2024, ainsi que les résultats tangibles obtenus grâce à la poursuite incessante de l'excellence de l'entreprise.

À propos de TCL CSOT

TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology), créée en 2009, est une entreprise engagée dans le développement de nouvelles technologies et d'innovations dans le secteur de l'affichage. TCL CSOT se concentre sur la promotion du développement des technologies d'affichage de la prochaine génération, telles que la mini LED, la micro LED, l'OLED et l'OLED à impression par jet d'encre, afin de répondre à la tendance technologique future. L'activité de l'entreprise comprend des écrans de grande surface, des écrans de petite taille, des modules tactiles, des tableaux blancs interactifs, des murs vidéo, des écrans automobiles et des moniteurs de jeux. À l'avenir, TCL CSOT continuera à se consacrer à l'innovation technologique, à fournir des produits haut de gamme à ses clients et à créer un écosystème dynamique dans le secteur de l'affichage.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2413921/TCL_CSOTiMAGE.jpg