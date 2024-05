TCL CSOT fait son retour à la SID Display Week 2024 avec des produits d'affichage de pointe pour une vie meilleure

SAN JOSE, Californie, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- TCL CSOT, une entreprise axée sur le développement de nouvelles technologies et d'innovations dans l'industrie de l'affichage, a présenté aujourd'hui une quarantaine de technologies d'affichage pionnières, notamment des produits phares dans plusieurs secteurs, lors de la SID Display Week 2024 qui se déroule au San Jose Convention Center, aux États-Unis, du 12 au 17 mai.

Envisager un « univers d'affichage » avec la technologie OLED IJP avancée de TCL CSOT

Image1

Jun Zhao, directeur général de TCL CSOT, a prononcé un discours captivant intitulé « Au-delà des pixels : Des écrans innovants à la pointe de l'innovation » pour annoncer les progrès importants réalisés par l'entreprise dans la technologie OLED IJP, démontrant la compétitivité et le potentiel illimité de l'OLED IJP comme point d'ancrage pour le développement de l'industrie.

Cette année marque le 15e anniversaire de TCL CSOT et ses 11 ans de parcours avec l'OLED IJP ont permis des percées importantes en matière de qualité d'image, de consommation d'énergie et de durée de vie des produits, ce qui en fait un choix intéressant pour les écrans haut de gamme de taille moyenne.

L'OLED IJP a permis d'améliorer la résolution et la clarté d'affichage du texte grâce aux algorithmes de correction d'impression avancés, à la conception de bandes RVB côte à côte et aux têtes d'impression de haute précision, dont la taille est de l'ordre de celle de 10 globules rouges, offrant ainsi une expérience visuelle plus nette. De plus, grâce à l'amélioration des matériaux et des conceptions, l'OLED IJP pourra rivaliser avec l'OLED FMM en termes d'efficacité énergétique dans un avenir proche. Les avantages de son processus unique et de ses algorithmes avancés de compensation à vie améliorent la durée de vie des produits OLED IJP, atteignant, voire dépassant les normes industrielles établies pour les écrans OLED FMM. En outre, la technologie OLED IJP offre des avantages tels qu'une meilleure compétitivité des coûts, une production plus adaptable et un plus grand respect de l'environnement.

« Depuis 2013, nous sommes à l'avant-garde des progrès dans le domaine de l'OLED IJP grâce à notre dévouement indéfectible. Alors que nous célébrons notre 15e anniversaire, cette année est une étape importante pour nous, symbolisant notre engagement continu à repousser les limites de la technologie d'affichage, a déclaré Jun Zhao, directeur général de TCL CSOT. En adhérant à la position d'un fournisseur de solutions d'affichage complètes basées sur des scénarios, nous continuerons à innover en matière de performances d'affichage et d'expérience utilisateur, créant ainsi une vie meilleure pour tous. »

Offrir des expériences de visionnage améliorées grâce à des technologies d'affichage de pointe

Cette année, TCL CSOT a judicieusement divisé son stand en dix domaines technologiques, notamment HVA, HFS, MLED, MLCD, OLED FMM et OLED IJP, pour présenter ses technologies d'affichage de pointe. Adoptant le concept « Pour une vie meilleure, pour un avenir plus grand », TCL CSOT vise à renforcer les individus et à débloquer de plus grandes possibilités en mettant en œuvre des applications d'affichage pour divers scénarios.

L'un des temps forts a été l'intégration de la technologie OLED IJP dans l'écran OLED hybride 14 pouces 2,8K fabriqué par impression jet d'encre, qui a marqué le début de la technologie OLED IJP sur les ordinateurs portables de TCL CSOT. Grâce à un nouveau type de technologie de circuit de compensation d'oxyde, les OLED IGZO par impression jet d'encre peuvent désormais être intégrés dans une large gamme de produits de consommation. Cet ordinateur portable innovant offre une expérience visuelle époustouflante grâce à sa haute résolution 2,8K, son taux de rafraîchissement adaptatif de 30 à 120 Hz et sa gamme de couleurs DCI-P3 > 99 %, établissant ainsi une nouvelle norme en matière d'excellence visuelle et offrant une qualité de couleur éclatante. De plus, s'appuyant sur la technologie OLED hybride, il est fin et portable pour les utilisateurs mobiles.

En outre, TCL CSOT a introduit l'UD w-HVA Pro de 85 pouces, son nouvel écran de télévision phare de 85 pouces. Ce produit utilise une conception de pixels différenciée, rendue possible par la technologie à grand angle de vision VA (WHVA) de TCL CSOT, pour atteindre un angle de vision CESI de 178 degrés. Une gamme de couleurs ultra-large allant jusqu'à 92 % de la norme BT2020 permet une qualité d'image très vive et éclatante. Grâce à la haute définition et à un taux de rafraîchissement de 144 Hz, les téléspectateurs peuvent bénéficier d'un visionnage plus fluide de leurs programmes sportifs et de leurs films en cadence élevée. Le téléviseur dispose également d'un faible taux de réflexion de 1,4 %, ce qui minimise l'impact de la lumière ambiante et promet une expérience visuelle ininterrompue, même dans les pièces très éclairées.

Autre produit exceptionnel, le premier écran à triple pliage tandem de 7,85 pouces au monde peut prendre en charge le pliage « en forme de G » et « en forme de Z » avec les écrans flexibles à triple pliage de type libre de TCL CSOT pour répondre aux besoins de divers scénarios. Avec un panneau d'une épaisseur de seulement 472 um, il est doté d'un design ultra-fin et épuré. Associé aux technologies à faible consommation d'énergie Tandem, LTPO et PLP, il a permis d'améliorer considérablement la luminosité, la consommation d'énergie et la durée de vie. En outre, sa bordure étroite permet de profiter pleinement du mode grand écran dans la paume de la main.

TCL CSOT invite tous les visiteurs, les représentants des médias et les professionnels de l'industrie à visiter le stand #315 lors de la SID Display Week 2024 pour explorer son offre et découvrir directement l'avenir d'un « univers d'affichage ».

À propos de TCL CSOT

TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology), créée en 2009, est une entreprise engagée dans le développement de nouvelles technologies et d'innovations dans le secteur de l'affichage. TCL CSOT se concentre sur la promotion du développement des technologies d'affichage de la prochaine génération, telles que la mini LED, la micro LED, l'OLED et l'OLED à impression par jet d'encre, afin de répondre à la tendance technologique future. L'activité de l'entreprise comprend des écrans de grande surface, des écrans de petite taille, des modules tactiles, des tableaux blancs interactifs, des murs vidéo, des écrans automobiles et des moniteurs de jeux. À l'avenir, TCL CSOT continuera à se consacrer à l'innovation technologique, à fournir des produits haut de gamme à ses clients et à créer un écosystème dynamique dans le secteur de l'affichage.