TCL CSOT kehrt zur SID Display Week 2024 mit hochmodernen Display-Produkten zurück, die ein besseres Leben zu ermöglichen

SAN JOSE, Kalifornien, 15. Mai 2024 /PRNewswire/ -- TCL CSOT, ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuer Technologien und Innovationen in der Display-Industrie konzentriert, stellte heute während der SID Display Week 2024, die vom 12. bis 17. Mai im San Jose Convention Center in den USA stattfindet, rund 40 bahnbrechende Display-Technologien vor, darunter führende Flaggschiff-Produkte in verschiedenen Bereichen.

Stellen Sie sich ein „Display-Universum" mit der fortschrittlichen IJP OLED-Technologie von TCL CSOT vor

Image1

Jun Zhao, CEO von TCL CSOT, hielt eine fesselnde Grundsatzrede mit dem Titel „Beyond Pixels: Innovative Displays Leading the Future", um die bedeutenden Fortschritte des Unternehmens in der IJP OLED-Technologie bekannt zu geben und die Wettbewerbsfähigkeit und das unbegrenzte Potenzial von IJP OLED als Anker für die Entwicklung der Industrie zu demonstrieren.

In diesem Jahr feiert TCL CSOT sein 15-jähriges Bestehen, und die 11-jährige Journey mit IJP OLED hat zu bedeutenden Durchbrüchen bei der Bildqualität, dem Stromverbrauch und der Produktlebensdauer geführt, was es zu einer überzeugenden Wahl für mittelgroße High-End-Displays macht.

IJP OLED hat aufgrund der fortschrittlichen Druckkorrekturalgorithmen, des RGB-Side-by-Side-Streifendesigns und der hochpräzisen Druckköpfe, die etwa die Größe von 10 roten Blutkörperchen haben, eine verbesserte Auflösung und Textdarstellung erreicht, was zu einem schärferen Seherlebnis führt. Darüber hinaus können IJP-OLED dank verbesserter Materialien und Designs in naher Zukunft in puncto Energieeffizienz mit FMM-OLED konkurrieren. Die Vorteile des einzigartigen Prozesses und der fortschrittlichen Algorithmen zur Kompensation der Lebensdauer verbessern die Lebensdauer von IJP OLED-Produkten, die die Industriestandards für FMM OLED-Displays erfüllen oder sogar übertreffen. Darüber hinaus bietet die EFA-OLED-Technologie Vorteile wie eine höhere Kostenwettbewerbsfähigkeit, eine anpassungsfähigere Produktion und eine größere Umweltfreundlichkeit.

„Seit 2013 haben wir mit unserem unermüdlichen Einsatz den Fortschritt im Bereich IJP OLED vorangetrieben. Da wir unser 15-jähriges Bestehen feiern, ist dieses Jahr ein bedeutender Meilenstein für uns, der unser kontinuierliches Engagement symbolisiert, die Grenzen der Display-Technologie zu erweitern", sagte Jun Zhao, CEO von TCL CSOT. „Wir halten an unserer Position als Anbieter umfassender szenariobasierter Display-Lösungen fest und werden weiterhin Innovationen in Bezug auf Display-Leistung und Benutzererfahrung entwickeln, um ein besseres Leben für alle zu schaffen."

Bessere Seherlebnisse mit modernsten Display-Technologien

In diesem Jahr hat TCL CSOT seinen Stand sorgfältig in zehn Technologiebereiche unterteilt, darunter HVA, HFS, MLED, MLCD, FMM OLED und IJP OLED, um seine hochmodernen Display-Technologien zu präsentieren. Mit dem Konzept „For Better Life, For Greater Future" will TCL CSOT den Menschen mehr Möglichkeiten eröffnen, indem es Display-Anwendungen in verschiedenen Szenarien einsetzt.

Eines der Highlights war die Integration der IJP OLED-Technologie in das 14"- 2.8K Tintenstrahldruck-Hybrid OLED-Display, was das Debüt der IJP OLED Technologie in Laptops von TCL CSOT markiert. Durch die Verwendung einer neuen Art von Oxid-Kompensationsschaltungstechnologie können IGZO-OLED im Tintenstrahldruckverfahren nun in eine breite Palette von Verbraucherprodukten integriert werden. Dieses innovative Notebook bietet ein atemberaubendes visuelles Erlebnis mit seiner hohen 2,8K-Auflösung, einer adaptiven Bildwiederholfrequenz von 30-120 Hz und einer DCI-P3-Farbskala von über 99 %, die einen neuen Standard für visuelle Exzellenz und lebendige Farbqualität setzt. Darüber hinaus ist es dank der Hybrid-OLED-Technologie dünn und tragbar und dadurch für mobile Nutzer besonders attraktiv.

Darüber hinaus stellte TCL CSOT den 85" UD w-HVA Pro vor, sein neues Flaggschiff unter den 85-Zoll-TV-Displays. Dieses Produkt nutzt ein differenziertes Pixeldesign, das durch die Wide Viewing Angle VA (WHVA)-Technologie von TCL CSOT ermöglicht wird, um einen CESI-Ansichtswinkel von 178 Grad zu erreichen. Ein ultrabreiter Farbraum von bis zu BT2020 92 % ermöglicht eine äußerst lebendige und strahlende Bildqualität. In Kombination mit High Definition und einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz erleben die Zuschauer eine flüssigere Wiedergabe von Sportprogrammen und Filmen mit hoher Bildrate. Der Fernseher weist außerdem eine niedrige Reflexionsrate von 1,4 % auf, wodurch die Auswirkungen des Umgebungslichts minimiert werden und selbst in hell erleuchteten Räumen ein ungestörtes Seherlebnis gewährleistet ist.

Ein weiteres herausragendes Produkt ist die weltweit erste 7,85-Zoll-Tandem-Faltwand, die „G-förmige" und „Z-förmige" Faltung mit den von TCL CSOT selbst entwickelten flexiblen Dreifach-Faltwänden unterstützt, um den Anforderungen verschiedener Szenarien gerecht zu werden. Mit einer Paneldicke von nur 472 μm verfügt es über ein ultradünnes und schlankes Design. Durch die Kombination mit den Tandem-, LTPO- und PLP-Technologien für geringen Stromverbrauch wurden umfassende Verbesserungen bei Helligkeit, Stromverbrauch und Lebensdauer erzielt. Außerdem sorgt der schmale Rand dafür, dass man den Großbildmodus in der Handfläche optimal genießen kann.

TCL CSOT lädt alle Besucher, Medienvertreter und Branchenexperten ein, den Stand Nr. 315 während der SID Display Week 2024 zu besuchen, um das Ausstellungsangebot zu erkunden und die Zukunft eines „Display-Universums" aus erster Hand zu erleben.

Über TCL CSOT

TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology) wurde 2009 gegründet. Es ist ein Unternehmen, welches sich der Entwicklung neuer Technologien und Innovationen in der Bildschirmindustrie verschrieben hat. TCL CSOT konzentriert sich auf die Förderung der Entwicklung von Display-Technologien der nächsten Generation, wie Mini-LED, Micro-LED, OLED und Tintenstrahldruck-OLED, um den zukünftigen Technologietrend aufzugreifen. Der Tätigkeitsbereich des Unternehmens beinhaltet großflächige Bildschirme, kleine mittlere Bildschirme, Touch-Module, interaktive Whiteboards, Videowände, Displays für die Automobilindustrie und Gaming-Monitore. TCL CSOT wird sich auch in Zukunft der technologischen Innovation sowie der Bereitstellung von High-End-Produkten für Kunden widmen und ein dynamisches Bildschirmindustrie-Ökosystem aufbauen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2412933/Image1.jpg