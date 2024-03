TCL CSOTs weltweit erstes 14-Zoll 2,8K Hybrid-OLED-Display mit Tintenstrahldruck gewinnt AWE-Award

Beeindruckendes Lineup von 20 innovativen Displays auf der AWE2024 präsentiert

SCHANGHAI, 20. März 2024 /PRNewswire/ -- TCL CSOT, ein renommiertes Unternehmen, das fortschrittliche, innovative Display-Technologien entwickelt, hat auf der AWE2024 (Appliance & Electronics World Expo 2024), Asiens größter Messe für Unterhaltungselektronik und Smart Home, die vom 14. bis 17. März 2024 in Schanghai, China, stattfindet, eine beeindruckende Palette von über 20 innovativen Produkten vorgestellt. Zu den vorgestellten Innovationen gehört das weltweit erste 14-Zoll-Gerät von TCL CSOT. Das 2.8K Hybrid-OLED-Display mit Tintenstrahldruck erhielt den renommierten AWE Award für seine revolutionäre OLED-Technologie.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem AWE Award für unser neuestes Display und bekräftigen damit unser Engagement für die Entwicklung fortschrittlicher und innovativer Display-Produkte", so Jun Zhao, Geschäftsführer von TCL CSOT. „Von unserem großformatigen MLCD Smart Blackboard und dem mittelgroßen IJP Hybrid OLED Notebook bis hin zum kleinen, ultra-schmalen, vierfach gebogenen Bildschirm sind wir weiterhin bestrebt, das Verbrauchererlebnis zu verbessern und eine fortschrittlichere, vernetzte und gesunde Display-Zukunft zu gestalten."

Das weltweit erste 14-Zoll 2,8K Hybrid-OLED-Display mit Tintenstrahldruck gewinnt AWE-Award

Die Einführung von IJP OLED stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Mainstream-Displaytechnologie dar und bietet Vorteile wie ein höheres Öffnungsverhältnis, geringeren Stromverbrauch, Flexibilität und geringere Kosten. Als Pionier in der Branche hält TCL CSOT weltweit die Spitzenposition bei den Erfindungspatenten in diesem Bereich und plant, in der zweiten Hälfte 2024 die Massenproduktion zu erreichen.

Auf der AWE2024 stellte TCL CSOT das weltweit erste 14-Zoll 2.8K IHybrid-OLED-Display mit Tintenstrahldruck vor, das den AWE Award für seine herausragende, revolutionäre OLED-Technologie erhielt. Das Display, eine bahnbrechende Anwendung der IJP-OLED-Technologie in Laptops, verfügt über eine bahnbrechende 240 PPI in der Massenproduktion und nutzt eine neuartige Oxid-Kompensationsschaltungstechnologie für mit IGZO-Tintenstrahl gedruckte OLED in verschiedenen Formen. Mit der 30-120Hz VRR-Technologie zur adaptiven Leistungsoptimierung bietet er mit seiner hohen 2,8K-Auflösung ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Das Display ist dünn, tragbar und mit Hybrid-OLED-Technologie ausgestattet, was den Komfort für mobile Nutzer erhöht.

Die weltweit erste 158-Zoll-LCD- und Mini-LED-Patchwork-Tafel für ein immersives Lernerlebnis

Diese innovative Technologie kombiniert die Vorteile von Mini-LED und LCD, indem sie den schwarzen Bereich des LCD-Rahmens mit LED-Lichtstreifen in kleinen Abständen abdeckt. Dies ermöglicht einen nahtlosen Übergang und ein reibungsloses visuelles Erlebnis und unterstützt integrierte Ultra-Großbild-Displays und intelligente Split-Screen-Multi-Screen-Anwendungen.

Die Tafel bietet mit ihrer hohen 8K-Auflösung ein umfassendes Bildungserlebnis und ermöglicht den Nutzern ein neues intelligentes Klassenzimmer in Ultra-HD. Die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtungstechnologie verbessert die Farbwiedergabe mit einem breiten Farbraum von NTSC > 95 % und lokaler Dimmung, was zu atemberaubenden Farben, Bildern und scharfem Kontrast führt. Darüber hinaus ist die Tafel dank der magnetischen Befestigung des Mini-LED-Lichtstreifens einfach zu montieren und zu warten.

Einführung des ultra-schmalen 2K-LTPO-OLED-Bildschirms mit vier Kurven

Mit einem ultraschmalen Rahmen von 0,9 mm und einem vierfach gekrümmten Design bietet das Display ein Verhältnis von Bildschirm zu Körper von bis zu 93 % und sorgt so für ein brillantes visuelles Erlebnis im Vollbildmodus. Die 2K-High-Definition-Auflösung und der fließende Übergang von 1 auf 120 Hz sorgen für eine atemberaubende Bildqualität in verschiedenen Szenarien. Der HDR-Bildschirm mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 3000 nits sorgt für klare Sicht auch bei hellem Licht. Er unterstützt hochfrequentes PWM-Dimmen bei 1920 Hz und hat die dreifache Augenschutzzertifizierung des TÜV Rheinland erhalten.

Der Bildschirm enthält das neueste hocheffiziente Leuchtmaterial C8 von TCL CSOT, das eine um 17 % verbesserte Lichtausbeute und eine längere Akkulaufzeit ermöglicht. Er wurde auf das Xiaomi 14 Pro angewendet und bietet ein bemerkenswertes visuelles Erlebnis für ein kleines Flaggschiff.

In Zukunft wird TCL CSOT seine technologischen Kernvorteile als Brancheninnovator nutzen und weiterhin fortschrittliche Technologien und neue Anwendungen entwickeln, um die Möglichkeiten des Display-Universums zu erschließen und ein besseres Display-Leben Wirklichkeit werden zu lassen.

Informationen zu TCL CSOT

TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology) wurde 2009 gegründet. Es ist ein Unternehmen, welches sich der Entwicklung neuer Technologien und Innovationen in der Bildschirmindustrie verschrieben hat. TCL CSOT konzentriert sich auf die Förderung der Entwicklung von Bildschirmtechnologien der nächsten Generation wie Mini-LED, Micro-LED, OLED und Tintenstrahl-OLED, um den zukünftigen Technologietrend aufzugreifen. Die Tätigkeit des Unternehmens beinhaltet großflächige Bildschirme, kleine mittlere Bildschirme, Touch-Module, interaktive Whiteboards, Videowände, Displays für die Automobilindustrie und Gaming-Monitore. TCL CSOT wird sich auch in Zukunft der technologischen Innovation sowie der Bereitstellung von High-End-Produkten für Kunden widmen und ein dynamisches Bildschirmindustrie-Ökosystem aufbauen.

