TCL devient le partenaire officiel de l'équipe nationale allemande masculine de football

TCL et la Fédération allemande de football (DFB) ont annoncé leur partenariat conjoint pour les quatre prochaines années - Avec le divertissement haut de gamme de la nouvelle gamme TCL QD-Mini LED et les téléviseurs de taille XL, les amateurs de football peuvent s'attendre à une expérience exceptionnelle autour des matchs de l'équipe nationale masculine sur les écrans intelligents.

FRANCFORT, Allemagne, 29 septembre 2023 /PRNewswire/ -- TCL, une marque d'électronique grand public de premier plan, leader mondial des téléviseurs 98 pouces et pionnier de la technologie des maisons intelligentes, a annoncé son partenariat officiel avec l'équipe nationale allemande masculine de football sur le campus de la DFB, le siège de la Fédération allemande de football.

« Ce partenariat commun avec la DFB pose les jalons et la pierre angulaire d'un avenir durable, intelligent et prospère pour les deux parties. Avec le soutien de TCL et des téléviseurs haut de gamme QD-Mini LED 4K, des tailles de téléviseurs XL allant jusqu'à 115 pouces, des barres de son immersives et des climatiseurs intelligents, produits purement pensés et développés pour offrir une expérience satisfaisante à nos clients, nous n'aurons de cesse de soutenir l'équipe nationale masculine de football sur la voie du succès », a annoncé Carlos Li, directeur général du groupe d'affaires TCL Industries Europe.

« Nous sommes absolument ravis de rejoindre la famille de l'équipe nationale pour la soutenir. Nous vivons à l'ère de la mobilité et nous faisons presque tout en déplacement. Cependant, lorsque nous nous asseyons devant la télévision avec nos amis et nos proches pour regarder jouer notre équipe nationale, nous voulons la voir évoluer sur grand écran. TCL vous invite dans un monde d'expériences de visionnement immersives, vous faisant vous sentir comme si vous étiez dans le stade aux côtés de l'équipe nationale. Profitez des meilleurs moments d'immersion grâce à la nouvelle série de super grands téléviseurs de TCL, dotés de panneaux à taux de rafraîchissement ultra rapide de 144 Hz à la pointe de l'industrie, pour capturer chaque moment palpitant des matchs de l'équipe nationale. Tous les moments de but peuvent être mieux reproduits avec un écran de télévision plus grand. »

« Nous accueillons TCL en tant que nouveau partenaire de notre équipe nationale masculine. Avec TCL, nous avons un autre acteur mondial dans notre portefeuille de partenaires, qui nous soutiendra également grâce à son expertise technologique et ses innovations pour nous connecter plus étroitement avec les fans de football du monde entier », a déclaré le Dr Holger Blask, directeur général du marketing et des ventes et porte-parole de la DFB GmbH & Co. KG. « Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à accroître la notoriété de la marque TCL en Allemagne et au-delà. »

Passionnée de sport, TCL Electronics étend ses partenariats sportifs à travers le monde entier. Pour la marque, le sport est bien plus qu'un simple jeu, il rassemble les gens : Derrière chaque défi et chaque victoire, il y a des histoires puissantes. Fort de cet enthousiasme, TCL a décidé d'accroître son engagement en Europe en soutenant plusieurs équipes et événements de premier plan avec un éventail de ligues compétitives dans tous les sports. L'annonce récente du partenariat avec la DFB jette les bases d'un engagement encore plus fort de TCL, pour fournir aux consommateurs et aux partenaires de vente au détail davantage d'expériences et de produits sportifs et de divertissement de qualité supérieure.

TCL estime que chaque moment magique devrait être accessible à tous. Pour cela, les téléviseurs haut de gamme QD-Mini LED sont disponibles pour visionner tous ces précieux instants. Avec les écrans XL de TCL allant jusqu'à une taille de 98 pouces avec une diagonale de 242 cm, aucun moment ne sera manqué. L'objectif est de donner de manière réaliste l'impression d'être en immersion au bord du terrain. Avec ce partenariat sportif, TCL espère séduire un large éventail de fans qui pourront profiter de ces moments sur un téléviseur de taille optimale.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur de premier plan du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle est désormais présente sur plus de 160 marchés dans le monde. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, des téléviseurs aux appareils audio en passant par les appareils électroménagers intelligents. Visitez le site Web de TCL à l'adresse suivante : https://www.tcl.com.

À propos de la DFB

La Fédération allemande de football (Deutscher Fußball-Bund e.V. ou DFB) est l'organisation d'associations régionales et étatiques ainsi que l'association de ligue où les sports de football sont joués. La tâche principale de la DFB est l'organisation et l'exécution des matchs de championnat et des compétitions des ligues des associations régionales et d'État et des ligues autorisées. La DFB représente les intérêts de ses associations membres au pays et à l'étranger et, avec environ sept millions de membres, est l'une des plus grandes associations sportives au monde.

En tant que nouvelle filiale à 100 % de la DFB e.V., la DFB GmbH & Co. KG consolide les activités économiques et commerciales numériques de la DFB (y compris les équipes nationales, la 3ème ligue, les ligues fédérales féminines et les compétitions de la DFB Cup) depuis le 1er janvier 2022, y compris les activités de marketing associées. La société DFB GmbH & Co. KG comprend cinq secteurs d'activité : les opérations de match, les équipes nationales et la division académie, le marketing, les ventes et les événements, l'informatique et le numérique, et la division finances & contrôle de gestion.

