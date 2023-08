TCL dévoile sa dernière gamme de téléviseurs QD-Mini LED extra-larges et haut de gamme et ses appareils électroménagers intelligents pour transformer le divertissement à domicile et inspirer la grandeur dans le monde entier

La grandeur commence chez soi - La technologie d'affichage pionnière de TCL catapulte le divertissement à domicile dans un nouveau royaume de clarté lumineuse, tandis que la technologie domestique intelligente ouvre la voie à un avenir plus sain et plus inspirant.

HONG KONG, 29 août 2023 /PRNewswire/ -- TCL, une marque leader de l'électronique grand public et les deux premières marques de téléviseurs au monde1, a dévoilé aujourd'hui une gamme impressionnante de téléviseurs QD-Mini LED extra-larges avancés2 et les dernières annonces en matière de maison intelligente pour réinventer la vie chez soi. TCL continue d'améliorer les expériences quotidiennes et d'inspirer les consommateurs du monde entier grâce à ses technologies révolutionnaires.

Un avenir plus lumineux et plus vivant grâce à l'innovation des écrans TCL - Jusqu'à plus de 5 000 zones FALD et 5 000 nits de luminosité maximale

TCL continue de redéfinir le paysage du divertissement à domicile, en présentant sa dernière gamme de téléviseurs QD-Mini LED, preuve de son engagement en matière de qualité et d'innovation.

Au sommet de cette catégorie se trouve le téléviseur QD-Mini LED de la série X955 de TCL, doté de plus de 5 000 zones de gradation locale et d'une luminosité maximale de 5 000 nits, offrant un niveau de détail et d'éclat qui redéfinit l'expérience visuelle.

Équipée de la technologie QLED, la série TCL X955 produit plus d'un milliard de couleurs et une gamme de couleurs DCI-P3 étendue à 98 %. Le téléviseur est alimenté par le processeur AiPQ 3.0 - les derniers algorithmes d'IA propriétaires de TCL pour offrir une clarté, un contraste, une prise en charge HDR, des couleurs et des mouvements optimisés dans diverses scènes. Il est également certifié par TUV Rheinland pour son expérience visuelle réaliste.

En plus de sa qualité d'image exceptionnelle, la série X955 offre des performances audio cinématographiques puissantes et un design remarquable - solution de canaux 4.2.2, système audio Onkyo de 160 W maximum ainsi que Dolby Atmos ; design ultra-mince, sans excès, avec une gestion des câbles dernier cri.

La série TCL X955 sera disponible dans des tailles allant jusqu'à 85" et 98" sur certains marchés internationaux2.

En complément de la série révolutionnaire X955, TCL a présenté la série C955, un autre produit phare de la gamme de téléviseurs QD-Mini LED. Jusqu'à 2 000 zones de gradation locale et luminosité maximale, la série C955 offre l'équilibre parfait entre un grand écran et une qualité d'image exceptionnelle avec des performances Mini LED et QLED haut de gamme. En outre, son système audio Onkyo de 120 W et le Dolby Atmos offrent une expérience sonore digne d'une salle de cinéma.

La série C955 sera disponible en modèles 65", 75", 85" et 98" sur certains marchés internationaux2.

TCL a poursuivi la définition de son téléviseur QD-Mini LED d'entrée de gamme en introduisant la série C755 - ou C805 en Europe - d'une valeur inégalée, avec une luminosité maximale de 1 300 nits et un VRR de 144 Hz. Cette série établit le seuil de référence de ce qui fait vraiment un bon téléviseur QD-Mini LED. Pour un téléviseur de 65 pouces, seules 500 zones de gradation locale ou plus peuvent offrir la véritable qualité d'image Mini LED que les clients recherchent.

La série TCL C755 (ou C805 en Europe) est disponible dans un large éventail de tailles : 50", 55", 65", 75", 85", et un époustouflant 98" sur certains marchés internationaux2.

Pour conserver son leadership mondial dans la technologie des téléviseurs grand écran, TCL a également présenté un nouveau téléviseur 4K UHD, le P745, le dernier modèle abordable dans les tailles 85" et 98". Cette offre réaffirme l'engagement de TCL en matière de qualité, renforçant ainsi sa réputation de premier choix pour les téléviseurs à grand écran.

Un avenir sain et inspirant grâce aux technologies de climatisation et aux appareils ménagers intelligents de TCL

TCL est un expert de la gestion de l'air sain et confortable, avec plus de 3 400 brevets sur la climatisation, 5 technologies de pointe et des milliers d'experts en R&D dans le monde entier.

TCL a démontré son dévouement à la technologie AC innovante avec la mise à jour continue des séries FreshIN, GentleCool et d'autres modèles AC, et l'introduction du premier AC FreshIN+ 2.0 au monde en 2023.

Cette année, TCL a annoncé l'achèvement de la phase I du parc industriel intelligent de TCL Wuhan, avec une capacité annuelle de plus de 6 millions d'unités, afin de répondre à la demande croissante de produits de climatisation haut de gamme. TCL a mis en place la première ligne d'assemblage « sans poussière » au monde pour la série TCL FreshIN. Le parc est axé sur le numérique pour manier la technologie de l'AIoT, le big data et l'apprentissage automatique afin d'augmenter l'efficacité des opérations, la qualité des produits et de réduire ses coûts.

Outre l'air pur, pour rester en bonne santé et se nourrir, il est essentiel que les clients aient accès à la bonne technologie pour conserver les aliments frais plus longtemps. Synonymes de solutions intelligentes, de stockage et d'économie d'espace, les technologies de réfrigération de pointe de TCL sont parfaitement adaptées aux cuisines modernes. Grâce à la technologie de libération automatique d'anions (AAT), les réfrigérateurs TCL offrent de solides fonctions de purification, d'antioxydation et de bactériostatisation qui combattent efficacement les moisissures et les pesticides, de sorte que les aliments sont maintenus dans des conditions sanitaires optimales et sont conservés plus longtemps.

En ce qui concerne l'amélioration de la santé, les lave-linge TCL constituent une référence en matière d'hygiène, avec un joint antibactérien qui résiste à 99,9 % des bactéries et une fonction de lavage à la vapeur qui utilise de la vapeur pure pour éliminer les taches et les bactéries, tout en simplifiant le repassage. Pour couronner le tout, certains lave-linge TCL sont classés dans la catégorie A en termes d'efficacité énergétique et de niveau sonore, ce qui minimise l'impact sur l'environnement.

